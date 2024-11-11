Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.5 комментариев
Шольц выразил готовность запросить вотум доверия у Бундестага до 25 декабря
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности вынесения вопроса о вотуме доверия своему правительству на обсуждение Бундестага до 25 декабря, несмотря на ранее озвученные планы сделать это в январе.
«Для меня вообще не проблема поставить вопрос доверия до Рождества (25 декабря), если все согласятся», – приводит слова Шольца ТАСС со ссылкой на ARD.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, возглавляющего партию свободных демократов, из-за отсутствия компромисса по будущей экономической политике Берлина. В результате правящая коалиция Германии распалась.
Шольц заявил о намерении запросить вотум доверия у Бундестага в 2025 году, запланировав голосование на 15 января.
Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц отметил, что Шольц стал «хромой уткой» на международной арене из-за поддержки немецким правительством Камалы Харрис на выборах в США.