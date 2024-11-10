Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.3 комментария
Кандидат в канцлеры ФРГ назвал Шольца «хромой уткой»
Лидер ХДС назвал Шольца «хромой уткой» на международной арене
Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц стал «хромой уткой» на международной арене из-за поддержки немецким правительством Камалы Харрис на выборах в США.
Как сообщает Bloomberg, Мерц подчеркнул, что немецкий МИД поддержал Харрис в соцсети X (Twitter), что, по его мнению, привело к ухудшению отношений с администрацией Дональда Трампа. «У Трампа хорошая память. Нынешнее федеральное правительство больше не будет услышано новой администрацией [США]. Шольц теперь является хромой уткой и на международном уровне», – заявил он в интервью.
Кроме того, Фридрих Мерц отметил, что Германии следует более эффективно защищать свои интересы и заключать взаимовыгодные договоренности. Он подчеркнул, что Дональд Трамп назвал бы такой подход «сделкой», акцентируя внимание на необходимости прагматичного подхода в международной политике.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что правящая коалиция Германии распалась. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, возглавляющего партию свободных демократов. Главной причиной политического конфликта стало отсутствие компромисса между сторонами по будущей экономической политике Берлина, однако эксперты допускают, что перемены в Бундестаге могут быть связаны с возвращением в Белый дом Дональда Трампа.