Споры об Украине и пенсиях ставят точку в карьере Шольца

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    13 ноября 2024, 08:58 • В мире

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    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Распад «светофорной» коалиции в ФРГ ускорил политическую жизнь в стране. Немецкие партии планируют проведение внеочередных выборов на 23 февраля, а Олаф Шольц намерен инициировать голосование о вотуме доверия правительству 16 декабря. Кто выйдет победителем из сложившейся ситуации и есть ли у немецких сторонников мира с Москвой шансы взять власть?

    Ключевые партии ФРГ договорились о проведении досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года. Как сообщает газета Handelsblatt, данное решение приняли Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Христианско-демократический союз (ХДС). Свободная демократическая партия (СвДП) также не возражает против предложенной даты. Более того, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил предложенную партиями потенциальную дату для проведения досрочных парламентских выборов.

    Однако для начала избирательной кампании парламенту необходимо проголосовать о вотуме доверия действующему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. По данным телеканала ARD, глава парламента намерен направить запрос на проведение процедуры 11 декабря, а само голосование может состояться 16 декабря.

    По закону, если депутаты откажут правительству в вотуме доверия, парламент должен быть распущен президентом страны в течение 21 дня. После этого в течение двух месяцев должны состояться внеочередные выборы. Однако обсуждение итоговой даты начала голосования вызывает в ФРГ немало споров.

    Так, в немецком обществе активно обсуждается, что 23 февраля в Саксонии начинаются школьные каникулы, а в Сааре возможный день выборов «наслаивается» на праздничные выходные, в рамках которых многие граждане планируют отправиться в отпуск. В свою очередь глава ХДС Фридрих Мерц якобы настаивает на переносе старта кампании на 19 января.

    Напомним, вопрос о проведении внеочередных выборов в ФРГ встал после распада действующей коалиции. На прошлой неделе Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера СвДП и автора программного документа по экономике, обсуждение которого обострило отношения его фракции с СДПГ и «Зелеными».

    Позже Шольца обвинили во лжи после его заявления о том, что Линднер якобы предлагал финансировать помощь Украине за счет пенсий немцев. По данным СМИ, Линднер лишь обсуждал необходимость реформ для предотвращения бюджетных заимствований, которые могли бы затронуть индексацию пенсий. А до того Линднер раскритиковал Шольца за использование темы Украины для увеличения госдолга страны на 15 млрд евро.

    «Будущая избирательная кампания в Германии окажется «стрессовой». Изначально она была назначена на ноябрь 2025 года. Но, судя по всему, голосование придется провести в феврале. Эффект спешки скажется на состоянии партий», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Вероятно, главным победителем из сложившейся ситуации станет ХДС. В настоящий момент эта партия имеет наибольшую поддержку среди немецких избирателей. На грани коллапса пребывают левые и СвДП. Вполне возможно, что они не пройдут порог в 5% голосов, что поставит крест на их пребывании в Бундестаге», – отмечает собеседник.

    «Конечно, немецкое законодательство позволяет пройти в парламент партиям, которые сумели занять лидерские позиции в трех округах. В таком случае невозможность преодоления барьера может отойти на второй план, но все же имеются сомнения, что на текущий момент они смогут достичь и этих результатов», – полагает эксперт.

    «СвДП находится в тяжелейшем кризисе.

    Глава партии Кристиан Линднер в обществе напрямую ассоциируется с распадом правящей коалиции. Многие считают, что он проявил избыточное упрямство. Появляются сомнения, что он привержен интересам Германии, а не своей фракции. На текущий момент свободных демократов готовы поддержать лишь 3% населения страны», – говорит он.

    «Что касается других партий из правящей коалиции, то СДПГ и «Зеленым» тоже придется несладко. Им необходимо приложить немало усилий, чтобы перевести взор граждан с недавних провалов на перспективы будущего. К тому же фракции будут находиться под постоянными ударами оппозиции. ХДС и «Альтернатива для Германии» (АдГ) наверняка запустят масштабную кампанию с критикой», – акцентирует собеседник.

    «Что касается «Альтернативы» и СВВ во главе с Сарой Вагенкнехт, то они, скорее всего, подтвердят текущий уровень общественной поддержки: 20% и 8% соответственно. На их счету имеется уверенное выступление на выборах в восточных землях. Саре Вагенкнехт в этом плане повезло больше: ей удалось создать коалицию в Бранденбурге. У АдГ все гораздо сложнее», – напоминает эксперт.

    «Однако обе партии, вероятно, не смогут избавиться от лейбла «оппозиции».

    Всем мешают и сжатые сроки. Ни одна фракция не может гарантировать отсутствие «черных лебедей». Поэтому в феврале нас может ожидать большое количество сюрпризов. Кампания получится насыщенной и агрессивной. В принципе, в любой момент лидеры и аутсайдеры могут смениться», – отмечает Соколов.

    На предстоящих выборах победу одержит ХДС, соглашается германский политолог Александр Рар. «В настоящий момент их поддержка в обществе превышает 30%. При этом СДПГ, скорее всего, может рассчитывать на результат в 18%. Их партнеры по коалиции «Зеленые» получат голоса примерно 14% избирателей», – говорит он.

    «Что касается СвДП, то она, на мой взгляд, имеет возможность перескочить барьер в 5%. Оппозиционные же фракции, например, АдГ и ССВ, также имеют шансы показать достаточно неплохие результаты. Скорее всего, по окончании электоральной кампании пост канцлера отойдет лидеру ХДС Фридриху Мерцу», – добавил собеседник.

    «Перед ним встанет вопрос: с кем именно выстраивать коалицию?

    Вероятно, выбор будет сделан в пользу СДПГ, но это будет означать уход Олафа Шольца с лидирующих позиций во фракции. При этом «Зеленые» также не намерены терять власть. Анналена Бербок уже заявила о готовности к сотрудничеству к ХДС», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, Мерцу все равно придется договариваться с другими членами коалиции. Политика будет пропитана различными компромиссами, что не придаст Германии необходимой стабильности. Не думаю, что АдГ и ССВ смогут войти в итоговое правительство. Если же демократы или «Зеленые» получат меньше ожидаемого результата, то ситуация для оппозиции может измениться», – рассуждает Рар.

    Больше всего в скорейшем проведении выборов заинтересован ХДС, отмечает Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага. «Они чувствуют «запах победы» и рассчитывают прийти к власти в коалиции с СДПГ. По процентам же, вероятно, АдГ и ССВ опередят партию Шольца, но сформировать альянсы для осуществления реальной власти у них попросту не хватит сил», – сказал он.

    «Идеальным вариантом было бы объединение двух оппозиционных партий, однако они, по непонятным причинам, поставили заслон к подобному решению. Это перекрывает им большое число удачных возможностей», – заключил Гердт.

    Что касается Мерца как главного фаворита гонки, то он уже пригрозил объявить России ультиматум

    и потребовать от Москвы прекращение боевых действий. Если требование не будет выполнено, политик планирует передать ВСУ крылатые ракеты Taurus и снять ограничения на использование переданных вооружений. В то же время он выразил готовность провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    По мнению Рара, столь агрессивное заявление Мерца продиктовано тем, что он «пребывает в превратных иллюзиях» относительно силы ВС России и готовности достигать своих целей. «Убедить Мерца в том, что Россия сдержанно воюет, чтобы ограничить жертвы, в царившей на Западе воинствующей атмосфере невозможно», – считает политолог.

    По мнению эксперта, Мерц в случае победы на выборах в 2025 году может пойти на эскалацию. «В этом отношении он не один. В отличие от США, лидеры Британии, Франции и Польши только и ждут, чтобы Берлин присоединился к их общей идее передать Украине наступательное вооружение. Они считают, что это позволит Киеву вернуть территории, которые перешли под контроль России», – заключил Рар.

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