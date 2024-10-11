В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.0 комментариев
МВД: Мошенники почти полностью перешли в мессенджеры
Телефонные мошенники в России теперь почти полностью отказались от других средств для преступлений, кроме интернет-мессенджеров, сообщил замглавы управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Максим Толкачев.
«Спектр преступлений, совершаемых с использованием мессенджеров и социальных сетей, достаточно широк. В первую очередь – это так называемые дистанционные мошенничества и телефонные мошенничества, которые в настоящее время почти полностью перешли в мессенджеры», – цитирует Толкачева ТАСС.
Толкачев призвал граждан быть осторожнее с предоставлением личной информации в Сети. Также ведомство тревожит категория преступлений по выманиванию у несовершеннолетних порнографических изображений и склонение их к суицидам.
Создание дипфейков Толкачев назвал редким, но предупредил, что граждане должны быть бдительны. Полиция поддерживает инициативу по деанонимизации пользователей интернета, считая, что это поможет сократить преступность.
Представитель управления общественно-политической работы Центрального аппарата СК Кирилл Комарских выразил согласие, отметив, что закон о деанонимизации позволит сократить время на поиски преступников.
Ранее Генпрокуратура сообщала, что блокировка свыше 620 млн мошеннических звонков и операций без согласия клиентов позволила избежать хищения порядка 6 трлн рублей.