МВД: Мошенники почти полностью перешли в мессенджеры

Tекст: Алексей Дегтярев

«Спектр преступлений, совершаемых с использованием мессенджеров и социальных сетей, достаточно широк. В первую очередь – это так называемые дистанционные мошенничества и телефонные мошенничества, которые в настоящее время почти полностью перешли в мессенджеры», – цитирует Толкачева ТАСС.

Толкачев призвал граждан быть осторожнее с предоставлением личной информации в Сети. Также ведомство тревожит категория преступлений по выманиванию у несовершеннолетних порнографических изображений и склонение их к суицидам.

Создание дипфейков Толкачев назвал редким, но предупредил, что граждане должны быть бдительны. Полиция поддерживает инициативу по деанонимизации пользователей интернета, считая, что это поможет сократить преступность.

Представитель управления общественно-политической работы Центрального аппарата СК Кирилл Комарских выразил согласие, отметив, что закон о деанонимизации позволит сократить время на поиски преступников.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что блокировка свыше 620 млн мошеннических звонков и операций без согласия клиентов позволила избежать хищения порядка 6 трлн рублей.