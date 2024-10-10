Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.3 комментария
Генпрокуратура сообщила о спасении 6 трлн рублей от мошенников
Генпрокуратура сообщила о блокировке 620 млн звонков и спасении 6 трлн рублей от мошенников
Генеральная прокуратура России сообщила, что блокировка свыше 620 млн мошеннических звонков и операций без согласия клиентов позволила избежать хищения порядка 6 трлн рублей.
Данные были представлены генеральным прокурором Игорем Красновым на недавнем координационном совещании, посвященном борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и финансовых операций, сообщает ТАСС.
Краснов отметил положительные изменения благодаря системным организационным и техническим мерам межведомственного характера. По его словам, в 2023 году было отражено более 34 млн попыток проведения операций без согласия клиентов. Также блокированы миллионы звонков с мошеннических номеров, что помогло предотвратить значительное количество хищений финансовых средств.
В рамках совместных усилий в 2023 году был также ограничен доступ к более чем 4 тыс. сайтов, распространяющих информацию о деятельности финансовых пирамид. Эти меры направлены на защиту граждан от мошеннических схем, использующих информационно-телекоммуникационные сети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали предлагать москвичам заменить полис ОМС на новый, ссылаясь на якобы изменившиеся требования законодательства. Злоумышленники звонили гражданам и представлялись сотрудниками медицинских учреждений, убеждая в необходимости срочной замены документа.