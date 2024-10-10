Прокуратура предупредила о новой схеме мошенников с ОМС

Tекст: Алексей Дегтярев

Мошенники звонят по телефонам и представляются сотрудниками страховых компаний, жертвам заявляют, что им необходимо поменять полис ОМС, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Они просят продиктовать код, поступивший по СМС-сообщению, объясняя это тем, что код якобы подтверждает очередь на замену полиса.

Одна из пенсионерок в Москве стала жертвой аферы. После получения кода мошенники представились сотрудниками финмониторинга и правоохранительных органов, они заявили о взломе аккаунта на «Госуслугах» и краже персональных данных.

Женщина по их указанию сняла все деньги и передала свыше 5,2 млн рублей якобы внештатным сотрудникам органов.

Ранее Федеральный фонд медицинского страхования призвал граждан игнорировать мошеннические звонки о замене полисов ОМС на новые с QR-кодом.