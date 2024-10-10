Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Прокуратура предупредила о новой схеме мошенников с ОМС
Злоумышленники начали использовать в качестве предлога для мошенничества замену полиса обязательного медицинского страхования, сообщили в столичной прокуратуре.
Мошенники звонят по телефонам и представляются сотрудниками страховых компаний, жертвам заявляют, что им необходимо поменять полис ОМС, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Они просят продиктовать код, поступивший по СМС-сообщению, объясняя это тем, что код якобы подтверждает очередь на замену полиса.
Одна из пенсионерок в Москве стала жертвой аферы. После получения кода мошенники представились сотрудниками финмониторинга и правоохранительных органов, они заявили о взломе аккаунта на «Госуслугах» и краже персональных данных.
Женщина по их указанию сняла все деньги и передала свыше 5,2 млн рублей якобы внештатным сотрудникам органов.
Ранее Федеральный фонд медицинского страхования призвал граждан игнорировать мошеннические звонки о замене полисов ОМС на новые с QR-кодом.