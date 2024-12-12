Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
ФСБ передала Венгрии список для обмена пленными с Украиной
Песков заявил, что ФСБ направила венгерскому посольству список для обмена пленными с Украиной
ФСБ оперативно отреагировала на инициативу Венгрии по обмену пленными с Украиной, передав список в посольство в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Москва быстро отреагировала на призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об обмене пленными с Украиной, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что «в этот же день федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными».
Ранее Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил президенту России Владимиру Путину обмен пленными и рождественское перемирие.
Владимир Зеленский отверг возможность заключения рождественского перемирия, отметив, что оно не будет реализовано.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев саботировал обмен пленными, отказавшись принять 630 граждан Украины.