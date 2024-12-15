Стало известно о субсидировании агропромышленности в новых регионах России

Стало известно о субсидировании сельхозпроизводства в новых регионах с 2025 года

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщается на сайте правительства России, с 2025 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области начнут получать финансирование из федерального бюджета. Средства будут направлены на поддержку сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности. Постановление, которое определяет правила предоставления субсидий, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Федеральные средства будут выделяться для возмещения части затрат производителей на агротехнологические работы и производство таких продуктов, как картофель, овощи, молоко, хлеб и хлебобулочные изделия. Помимо этого, финансирование затронет и переработку молока и мяса сельскохозяйственных животных и птицы. Это поможет улучшить экономическую ситуацию в новых регионах и стимулировать развитие агропромышленного комплекса.

Субсидии станут частью федерального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса», который входит в государственную программу развития сельского хозяйства. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 4 млрд рублей на 2025 год, а в последующие два года, 2026 и 2027, будет выделяться почти по 5 млрд рублей ежегодно. Это значительное вложение подчеркивает важность развития агропромышленного сектора в указанных регионах.