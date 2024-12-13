  • Новость часаМинобороны сообщило о массированном ракетном ударе по Украине в ответ за Таганрог
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    Европейские страны ссорятся из-за газа
    Рар оценил приоритеты председательства Польши в ЕС
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    США успешно испытали гиперзвуковую ракету средней дальности
    ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве
    Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по энергетике Украины
    Назначен новый командующий группировкой войск «Восток»
    Тбилиси раскритиковал санкции США против грузинских официальных лиц
    Генсек НАТО обеспокоился миллионом жертв конфликта на Украине
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

    12 комментариев
    13 декабря 2024, 12:52 • Новости дня

    В парламенте Грузии появилась первая оппозиция

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Лояльная властям партия «Сила народа», имеющая восемь депутатских мандатов, приняла решение перейти в оппозицию к правящей «Грузинской мечте», заявил секретарь партии Гурам Мачарашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Сила народа» приняла решение покинуть парламентское большинство и стать здоровой оппозицией», – сказал он.

    «В стране практически нет оппозиции, есть только радикальная, финансируемая извне, - отметил парламентарий. – Мы покажем всем в Грузии и за ее пределами, что значит здоровая оппозиция».

    «Мы создадим платформу для здорового оппонирования властям», - сказал Гурам Мачарашвили.

    Примечательно, что именно от «Силы народа» выдвинут кандидат в президенты Михаил Кавелашвили, которого должны избрать 14 декабря.

    В парламенте Грузии 150 мандатов.

    Четыре оппозиционные партии на выборах 26 октября получили в целом 61 место, но требуют новых выборов.

    Накануне в Грузии пообещали силой вывести из президентского дворца «мадам вредину» Зурабишвили.

    12 декабря 2024, 16:32 • Новости дня
    Путин в Кремле поздравил россиян с Днем Конституции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле обратился к российским гражданам по поводу Дня Конституции.

    «Добрый день, уважаемый коллеги, друзья! Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что обновленный Основной закон дает солидарный ответ на вызовы времени. Основной закон страны был принят всенародным голосованием более 30 лет, он определил судьбу страны, ее государственность. Конституция легла в основу всей правовой системы России и утвердила ключевые ценностные ориентиры общества и народа.

    «Обновленная Конституция, принципиальные поправки в Основной закон также стали выражением воли миллионов людей, четко обозначили путь развития нашего Отечества, наши общие устремления и цели, солидарный ответ на вызовы времени, нашу готовность защищать свои приоритеты, права и свободы, традиции и самобытность – все, во что мы свято верим и за что стоим», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в четверг намерен провести церемонию вручения государственных наград. Песков отметил, что среди награждаемых будет представительный состав.

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    12 декабря 2024, 22:42 • Новости дня
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

    Wall Street Journal сообщила о предложении Трампа разместить европейские войска на Украине для контроля прекращения огня

    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, «начинают вырисовываться контуры первоначальных усилий» Трампа по прекращению конфликта на Украине, «предпринятых им во время визита в Европу на прошлой неделе». «Главный вывод: Европе придется взять на себя большую часть бремени поддержки Киева войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России», – пишет издание.

    На встрече в Париже 7 декабря с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп подчеркнул, что «поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО», передает ТАСС.

    По его мнению, европейские страны должны взять на себя главную роль в обеспечении безопасности на Украине. При этом США могут оказать поддержку процессу, но не планируют отправлять свои войска.

    Кроме того, в ходе встречи в Париже Трамп заявил, что Европа должна оказать давление на Китай, чтобы повлиять на Россию и завершить конфликт на Украине. Обсуждалась возможность введения пошлин на китайские товары как «инструмент переговоров».

    Однако, как отмечает WSJ, европейские официальные лица считают, что у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры с участием Макрона, Трампа и Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.

    СМИ сообщали, что Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня. Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    12 декабря 2024, 18:44 • Новости дня
    Подносова: Совместная работа судей СНГ повысит качество правосудия

    Глава ВС Подносова заявила о значимости Совета председателей верховных судов СНГ

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет председателей верховных судов СНГ, обладающий широкими полномочиями, будет способствовать улучшению качества правосудия в Содружестве и развитию механизмов взаимной правовой помощи между странами, заявила глава Верховного суда (ВС) РФ Ирина Подносова.

    Совместная работа судей стран СНГ будет способствовать улучшению качества правосудия, передает РАПСИ. Подносова подчеркнула, что Совет председателей верховных судов СНГ обладает широкими полномочиями и прикладной направленностью, что поможет совершенствовать национальные судебные системы.

    «Убеждена, что именно Совет председателей верховных судов стран СНГ является тем самым действенным механизмом, который позволит повысить качество правосудия на пространстве Содружества», – заявила она на заседании Совета.

    Подносова также отметила важность совместной работы по совершенствованию практики применения судами положений о международной правовой помощи. Это касается различных категорий дел, в том числе исполнения судебных поручений, а также признания и приведения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. Расширение механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами также будет одним из ключевых направлений работы Совета.

    Она также подчеркнула значимость регулярного обмена между участниками Совета материалами обобщения судебной практики и статистики. Верховный суд России будет предоставлять своим коллегам постановления пленума ВС, обзоры судебной практики и статистические отчеты о рассмотрении судами различных категорий дел. Это позволит выработать согласованные подходы в вопросах гармонизации законодательства и судебной практики на всей территории СНГ.

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    12 декабря 2024, 18:28 • Новости дня
    Немцев предупредили о возможности длительных отключений электроэнергии
    Немцев предупредили о возможности длительных отключений электроэнергии
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкое федеральное ведомство гражданской обороны посоветовало гражданам готовиться к длительным отключениям электричества, вызванным возможными гибридными атаками.

    Президент ведомства Рене Функ в интервью T-online заявил, что необходимо готовиться к чрезвычайным ситуациям, в том числе к длительным отключениям электроэнергии, передает РИА «Новости».

    Функ отметил, что хотя чрезвычайные ситуации маловероятны, их вероятность всегда присутствует. По его словам, количество атак на критически важную инфраструктуру со стороны других стран увеличилось.

    «Мы уже сталкиваемся с различными гибридными атаками каждый день. Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и к гражданской обороне и защите в случае чрезвычайных ситуаций», – добавил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что европейские инвесторы начали отказываться от вложений в морские ветряные электростанции из-за повышения стоимости строительства и нестабильности прибыли.

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    13 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Стало известно об ударах по закрытому аэродрому в Киеве

    Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Киеве и военному объекту в Харькове

    Стало известно об ударах по закрытому аэродрому в Киеве
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар по закрытому аэродрому в Киеве, где проходят обучение пилоты и расположены ангары и склады, также поражен военный объект в здании бывшего завода в пригороде Харькова, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о серии ударов по объектам в Киеве и его окрестностях, передает РИА «Новости».

    По данным Лебедева, удар был нанесен в направлении закрытого аэродрома в Киеве, где проходят обучение пилоты. Этот объект находится близ Жулян и относится к Авиационному университету. Лебедев заявил, что место является закрытым, там расположены ангары, склады, а также жилые и служебные помещения.

    В том же районе находится железнодорожная станция «Киев-Волынский», рядом с которой расположены многочисленные складские помещения и промзона. Лебедев также сообщил об ударе, нанесенном по пригородам Борисполя, в районе авиационного завода Skyline. По его словам, на этом предприятии занимаются производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ремонтом вертолетов.

    Еще один удар был нанесен по станции ремонта военных машин в Переяславе Киевской области. По данным подполья, это предприятие занимается установкой турелей для борьбы с БПЛА на автомобили.

    Кроме того, в пригороде Харькова, в направлении города Дергачи, был нанесен удар по объекту, который ранее был мясокомбинатом, а теперь используется в военных целях, сообщил Лебедев. Местные жители сообщали о детонации и взрыве с искрами в этом районе.

    Ранее в Киеве и Киевской области Украины произошли взрывы.

    До этого сообщалось, что в результате удара по аэродрому в Борисполе, Киевская область, произошел мощный взрыв с детонацией.

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    13 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия Путину составил 80%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 80%, кроме того 81% опрошенных считает, что он работает хорошо, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно результатам опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» с 6 по 8 декабря среди 1,5 тыс. россиян, доверие президенту России Владимиру Путину выразили 80% респондентов. Также 81% опрошенных уверены, что Путин выполняет свои обязанности на высоком уровне, передает ТАСС.

    Положительная оценка работы правительства снизилась, ее дали 51% участников опроса, что на 3 п.п. меньше, чем на предыдущей неделе. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% респондентов, что на 2 п.п. ниже предыдущих данных.

    Уровень поддержки «Единой России» вырос до 46%, увеличившись на 1 п.п. Поддержка КПРФ снизилась до 8% (минус 1 п.п.). ЛДПР потеряла 3 п.п., ее поддержка составила 7%, показатели «Справедливой России – За правду» остались без изменений, 3%. Партия «Новые люди» увеличила поддержку до 4%, прибавив 1 п.п.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину стабильно высокий и составляет 82%.

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    12 декабря 2024, 17:40 • Новости дня
    В Госдуме рассказали об удалении с маркетплейсов «освежителей для мозга»

    Депутат Гусев рассказал об удалении с маркетплейсов опасных для детей аромаингаляторов

    В Госдуме рассказали об удалении с маркетплейсов «освежителей для мозга»
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Подростки массово скупали аромаингаляторы и вдыхали их по аналогии с наркотическими веществами. Выяснилось, что такое употребление препаратов может быть опасно для здоровья, сказал газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, комментируя остановку продаж аромаингаляторов на маркетплейсах.

    «К нам обратились неравнодушные журналисты. Они обеспокоились новомодной заразой, от которой кайфуют дети. Подростки массово скупали аромаингаляторы, как они их называют – «освежители для мозга». Нюхали их как наркотик. Даже в школе. Родители и учителя начали бить тревогу», – рассказывает Гусев.

    В результате депутаты подготовили запрос в Роспотребнадзор, чтобы ведомство проверило состав товара на предмет запрещенных веществ. После чего призвали маркетплейсы снять ингаляторы с витрины, пока не будут известны результаты проверки. Онлайн-платформы пошли навстречу и стали блокировать объявления о продаже аромаингаляторов. Позже выяснилось, что сопроводительная документация на эти товары не соответствует действительности.

    «Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что аромаингаляторы опасны для здоровья. Врачи говорят об этом же. Если использовать ингалятор самостоятельно без назначения врача длительное время, то польза эфирных масел обернется осложнениями. Можно пропустить развитие воспаления придаточных пазух, трахеит, фарингит, бронхит и другие заболевания дыхательных путей. Вызвать аллергическую реакцию. Сейчас аромаингаляторы нельзя купить на маркетплейсах. Вместе мы защитили здоровье детей», – заключил Гусев.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все продажи аромаингаляторов, также называющихся «освежителями для мозга», на онлайн-площадках России приостановлены. Объясняется, что у продавцов выявлены поддельные документы.

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    13 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    Машина сбила главу департамента Минобрнауки Чурилова в Москве
    Машина сбила главу департамента Минобрнауки Чурилова в Москве
    @ Минобрнауки России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Главу департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олега Чурилова сбил автомобиль в Москве, Чурилов умер от полученных травм, сообщили в правоохранительных органах.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло на Ленинградском проспекте, передает ТАСС.

    Министерство науки и высшего образования сообщило в Telegram, что 51-летний Чурилов погиб 12 декабря.

    На должность руководителя департамента он был назначен в апреле 2022 года.

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    12 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Гросси назвал цель атаки по инспекторам МАГАТЭ на ЗАЭС

    Гросси: Атаковавшие машину МАГАТЭ хотели запугать экспертов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нападение на автомобиль МАГАТЭ по дороге к Запорожской атомной электростанции указывает на планы нападавших нанести ущерб экспертам агентства или запугать их, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

    «Было четкое намерение нанести нам ущерб или запугать нас», – цитирует Гросси РИА «Новости».

    Гросси отметил, что в составе конвоя находились три украинских транспортных средства и автомобиль МАГАТЭ, однако именно автомобиль агентства подвергся нападению.

    Инцидент произошел 10 декабря, когда Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по транспортным средствам, используемым для перевозки персонала агентства. Нападение произошло на территории, подконтрольной Украине.

    Сам Гросси сообщал, что атака велась с беспилотника, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения.

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    12 декабря 2024, 20:04 • Новости дня
    Москалькова призвала Киев создать гумкоридор для выхода жителей Курской области
    Москалькова призвала Киев создать гумкоридор для выхода жителей Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинским властям следует организовать гуманитарный коридор, чтобы мирные жители с оккупированных ВСУ территорий Курской области могли покинуть опасные зоны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «По моим данным, они [мирные жители на оккупированных территориях], как правило, находятся в подвальных помещениях домов или в разрушенных домах. Там, по моим данным, нет целенаправленного подвоза гуманитарной помощи в нарушение Женевских конвенций», – цитирует Москалькову ТАСС.

    Она пояснила, что обратилась к киевскому режиму с просьбой организовать гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место. Омбудсмен выразила надежду, что переговоры завершатся конкретными действиями украинской стороны для спасения людей в Курской области.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Москва передала Киеву тела украинских военнопленных, погибших в январе при крушении сбитого Ил-76 в Белгородской области.

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    12 декабря 2024, 14:49 • Новости дня
    Ермак заявил о неготовности Украины к переговорам с Россией

    Глава офиса Зеленского Ермак заявил о неготовности Украины к диалогу с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина на данный момент не готова к переговорам с Россией, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, подчеркнув необходимость укрепления позиций страны.

    Ермак подчеркнул, что для начала переговоров Украина должна стать сильной, чтобы вести разговор с Россией на равных условиях. Он выразил уверенность в том, что только в этом случае диалог будет конструктивным и выгодным для обеих сторон, сообщает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина продолжает занимать жесткую позицию по отношению к переговорам с Россией, отказываясь от диалога, несмотря на предложенные условия, озвученные президентом Владимиром Путиным.

    Замглавы МИД Сергей Рябков назвал переговоры с Украиной абсурдными из-за их самозапрета.

    В то же время, по словам избранного президента США Дональда Трампа, Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией.

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    13 декабря 2024, 10:42 • Новости дня
    Назначен новый командующий группировкой войск «Восток»

    Минобороны назначило генерал-лейтенанта Иванаева командующим войсками группировки «Восток»

    Назначен новый командующий группировкой войск «Восток»
    @ mil.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генерал-лейтенант Андрей Иванаев назначен командующим группировкой «Восток», сообщается в пресс-релизе Минобороны России.

    Это стало известно после поездки министра обороны Андрея Белоусова в зону ответственности группировки, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Андрей Иванаев, которому на данный момент 52 года, ранее руководил 20-й общевойсковой армией.

    Иванаев родился в 1972 году в Уральске, Казахская ССР. Он окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Начал свою службу как командир танкового взвода в Закавказском военном округе и поднялся до должности командира мотострелковой бригады в Западном военном округе, передает ТАСС.

    С 2013 года он занимал пост начальника окружного учебного центра в Восточном военном округе, а с 2017 года стал начальником штаба и заместителем командующего общевойсковой армией ВВО. Иванаев участвовал в боевых действиях и был награжден орденами «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» III степени с изображением мечей.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов проводил инспекцию командного пункта группировки войск «Восток», во время которой ему докладывали о текущей ситуации и задачах, выполняемых войсками.

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    13 декабря 2024, 10:12 • Новости дня
    Власти Украины сообщили о взрывах на объектах энергетики по всей стране
    Власти Украины сообщили о взрывах на объектах энергетики по всей стране
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    По всей Украине произошли взрывы на энергетических объектах, что поставило под угрозу стабильность энергосистемы страны; в связи с этим в «Укрэнерго» расширили масштабы отключения электроэнергии, вводя три очереди отключений на срок до 12 часов.

    Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о серии взрывов на объектах энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

    По его словам, энергетики предпринимают все необходимые меры для минимизации последствий для энергосистемы. Он добавил: «Когда будет позволять ситуация в сфере безопасности, уточним информацию о повреждениях».

    Согласно информации от компании «Укрэнерго», было объявлено о расширении масштабов отключения электроэнергии. Введены три очереди отключений, что может привести к отсутствию света до 12 часов. На всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.

    Ранее в районе города Бурштын на западе Украины, где находится важная энергетическая инфраструктура, было зафиксировано более десяти взрывов.

    Во Львовской и Одесской областях Украины начались отключения света и остановка электротранспорта после серии взрывов.

    В пятницу в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели новые взрывы, которые местные источники связали с работой систем ПВО.

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    12 декабря 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин вручил звезду Героя России военкору Поддубному
    Путин вручил звезду Героя России военкору Поддубному
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На торжественной церемонии в Кремле президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному, который первым из военкоров в современной истории получил это звание за мужество и героизм.

    На торжественной церемонии в Кремле президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, передает ТАСС.

    «Он не раз бывал в эпицентре «горячих точек» – горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжелые – именно тяжелые – ранения. Сегодня он с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции. Ему, настоящему военному корреспонденту, присвоено звание Героя России. Впервые в истории современной отечественной журналистики», – заявил Путин на церемонии вручения.

    Журналист удостоен этой высокой награды за проявленные мужество и героизм при исполнении служебного долга.

    Евгений Поддубный, 41-летний уроженец Белгорода, работает специальным корреспондентом на ВГТРК с 2011 года. За свою карьеру он освещал множество конфликтов и военных операций, включая события в Ираке, Израиле, Ливане, Египте, Пакистане, Таиланде и Сирии. В частности, он активно работал над освещением гражданской войны в Сирии и военной операции Вооруженных сил России в этой стране.

    С 2014 года Поддубный также освещал последствия государственного переворота на Украине, работая из Киева и на территории Донбасса. В последнее время журналист находился в зоне проведения специальной военной операции. За свои заслуги он был награжден несколькими орденами и медалями, имеет почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

    Напомним, в начале августа в Курской области был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Позже президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Поддубному звания Героя России за тяжелое ранение, полученное им во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО.

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    13 декабря 2024, 06:41 • Новости дня
    США ввели санкции против Грузии

    США установили визовые ограничения для грузинских чиновников

    США ввели санкции против Грузии
    @ mfa.gov.ge

    Tекст: Антон Антонов

    США вводят визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей, санкции вводятся в отношении примерно 20 человек, сообщил Госдеп.

    «Госдепартамент в рамках политики визовых ограничений запретил выдавать визы тем, кто ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В рамках данной политики запрет будет распространяться в том числе на «тех, кто работает правительственными министрами и в парламенте, правоохранителями и чиновниками сферы безопасности».

    Американское внешнеполитическое ведомство осудило акты насилия против протестующих, правозащитников, оппозиционеров и журналистов.

    В заявлении сказано, что США готовят дополнительные меры, включая санкции, для привлечения к ответственности тех, кто, по мнению Вашингтона, подрывает демократическое развитие Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты в декабре заявили, что готовы применить дополнительные санкции в отношении Грузии в связи с подавлением протестов грузинскими властями. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупреждал, что санкции США по отношению к гражданам Грузии «приблизили отношения к критической черте».

    С 2009 года США и Грузия являются стратегическими партнерами, однако летом США заявили, что переносят военные учения с Грузией на неопределенный срок из-за «пересмотра отношений».

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    Европейские страны ссорятся из-за газа

    Германия до сих пор не отменила газовый сбор, возмущены Австрия, Чехия и Словакия. Немцы еще в 2022 году решили переложить часть возросших затрат на газовом рынке на своих соседей. Вместо того, чтобы поддержать соседние страны, у которых нет доступа к морю, Германия решила заработать, постоянно повышая сумму нового сбора. Вот такую альтернативу предлагает ЕС странам в обмен на то, чтобы они отказались от российского трубопроводного газа. Подробности

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    США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского

    Владимир Зеленский поссорился не только с будущими властями США, но и с нынешними. Разногласия по вопросу снижения возраста мобилизации стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном, и власти США впервые признали, что действительно хотят отправить украинскую молодежь на фронт. Так начинает сбываться прогноз президента России Владимира Путина. Подробности

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    В освобождении Покровска России поможет зима

    Положение ВСУ в Покровске становится критическим, сообщают украинские СМИ. Противник без боя отдал ВС России важный укрепрайон под городом, а солдаты отмечают, что на сохранение Покровска у них практически нет шансов. Между тем российские эксперты предупреждают, что освобождение города станет трудной задачей. С какими сложностями предстоит столкнуться российским войскам? Подробности

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    Для освоения Сирии Эрдоган будет договариваться с Россией

    Может показаться, что после краха Асада Сирия попала под полное влияние Турции. Однако на самом деле есть целый ряд игроков, позицию которых Турция при реализации своих сирийских планов должна будет неизбежно учитывать. Что это за игроки и какие интересы остались в Сирии у России? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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