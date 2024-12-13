Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
В парламенте Грузии появилась первая оппозиция
Лояльная властям партия «Сила народа», имеющая восемь депутатских мандатов, приняла решение перейти в оппозицию к правящей «Грузинской мечте», заявил секретарь партии Гурам Мачарашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Сила народа» приняла решение покинуть парламентское большинство и стать здоровой оппозицией», – сказал он.
«В стране практически нет оппозиции, есть только радикальная, финансируемая извне, - отметил парламентарий. – Мы покажем всем в Грузии и за ее пределами, что значит здоровая оппозиция».
«Мы создадим платформу для здорового оппонирования властям», - сказал Гурам Мачарашвили.
Примечательно, что именно от «Силы народа» выдвинут кандидат в президенты Михаил Кавелашвили, которого должны избрать 14 декабря.
В парламенте Грузии 150 мандатов.
Четыре оппозиционные партии на выборах 26 октября получили в целом 61 место, но требуют новых выборов.
Накануне в Грузии пообещали силой вывести из президентского дворца «мадам вредину» Зурабишвили.