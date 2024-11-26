The Washington Post: Киев предложил Трампу энергоресурсы и минералы за военную помощь Украине

Tекст: Евгения Караваева

Украинские политики и бизнесмены обратились к избранному президенту США Дональду Трампу с предложением о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post. Они обещают предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.

Руководитель «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов заверил американскую сторону в высокой прибыли от продажи энергоресурсов. В интервью WP Владимир Василюк, советник Верховной рады, подчеркнул необходимость передать США полезные ископаемые, особенно литий, который востребован в высокотехнологичных индустриях.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что важно донести до администрации Трампа логику помощи, указывая на потенциальные выгоды от инвестиции в виде военной и материальной поддержек. В Киеве уверены, что это поможет республиканцам достигнуть своих политических целей.

Тем не менее WP подчеркивает, что Зеленскому будет нелегко убедить Трампа, так как его окружение, включая Джеймса Дэвида Вэнса и Илона Маска, ставят под сомнение целесообразность поддержки Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за стратегические ресурсы Украины, включая литий, уран, титан и графит, стоимость которых оценивается в триллионы долларов.