Жителей Подмосковья предупредили о случаях мошенничества с оплатой электроэнергии

Министерство ЖКХ Подмосковья предупредило о случаях мошенничества с оплатой электроэнергии

Tекст: Вера Басилая

Злоумышленники связываются с гражданами по телефону, СМС, WhatsApp и даже видеосвязи в Telegram от имени Мосэнергосбыта. Они требуют погасить якобы имеющийся долг или предлагают установить программу для передачи показаний, чтобы получить доступ к личным данным жертв, передает РИА «Новости».

В министерстве ЖКХ Московской области сообщили, что мошенники могут запросить коды подтверждения, паспортные данные, пароли от госуслуг и другие персональные данные. В связи с этим ведомство рекомендует гражданам проявлять осторожность, не передавать личную информацию, а в случае сомнений, обращаться в официальный контакт-центр.

Отмечается, что настоящие долговые извещения от МособлЕИРЦ оранжевого цвета и содержат телефоны для уточнения суммы долга.

Ранее злоумышленники начали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp, чтобы выдавать себя за сотрудников банков или операторов. До этого россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp и Telegram, для открытия которых необходимо перейти по ссылкам.

В МВД предупреждали, что телефонные мошенники в России почти полностью перешли на использование интернет-мессенджеров для обмана граждан.

