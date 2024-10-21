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Жителей Подмосковья предупредили о случаях мошенничества с оплатой электроэнергии
Министерство ЖКХ Подмосковья предупредило о случаях мошенничества с оплатой электроэнергии
В Подмосковье участились случаи обмана граждан с оплатой электроэнергии, злоумышленники представляются сотрудниками Мосэнергосбыта и требуют оплатить несуществующий долг, сообщило министерство ЖКХ Московской области.
Злоумышленники связываются с гражданами по телефону, СМС, WhatsApp и даже видеосвязи в Telegram от имени Мосэнергосбыта. Они требуют погасить якобы имеющийся долг или предлагают установить программу для передачи показаний, чтобы получить доступ к личным данным жертв, передает РИА «Новости».
В министерстве ЖКХ Московской области сообщили, что мошенники могут запросить коды подтверждения, паспортные данные, пароли от госуслуг и другие персональные данные. В связи с этим ведомство рекомендует гражданам проявлять осторожность, не передавать личную информацию, а в случае сомнений, обращаться в официальный контакт-центр.
Отмечается, что настоящие долговые извещения от МособлЕИРЦ оранжевого цвета и содержат телефоны для уточнения суммы долга.
Ранее злоумышленники начали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp, чтобы выдавать себя за сотрудников банков или операторов. До этого россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp и Telegram, для открытия которых необходимо перейти по ссылкам.
В МВД предупреждали, что телефонные мошенники в России почти полностью перешли на использование интернет-мессенджеров для обмана граждан.