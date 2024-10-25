Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.4 комментария
МВД предупредило о мошенниках с фейкового сайта «Спецфонд ВПК»
МВД России сообщило о мошенниках с фейкового сайта «Спецфонд ВПК»
Злоумышленники предлагают вложения в оборонную промышленность с обещанием высокой прибыли через сайт фейковой организации «Спецфонд ВПК», сообщили в МВД.
Министерство внутренних дел России предупредило о появлении фейкового сайта под названием «Спецфонд ВПК». Мошенники предлагают гражданам вложить средства в якобы сверхприбыльный проект, связанный с «укреплением обороноспособности государства», передает РИА «Новости».
Представители МВД отметили, мошенники, пытаясь убедить потенциальных жертв, используют поддельные документы и цитаты первых лиц государства.
Ранее сотрудник банка рассказал, что аферисты начали активно использовать схемы со звонками через мессенджеры для получения паролей к банковским приложениям, представляясь сотрудниками «Госуслуг».
Эксперт предупредила о новом способе мошенничества с заменой полиса ОМС.
Кроме того, мошенники начали использовать новый метод угона аккаунтов Telegram, выдавая себя за «советчиков по безопасности».