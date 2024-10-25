Сотрудник банка назвал две самые популярные схемы аферистов

Старший вице-президент ВТБ рассказал о самых популярных схемах мошенничества

Tекст: Мария Иванова

Старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов рассказал о наиболее популярных схемах, которые используют мошенники. Как передает ТАСС, одна из таких схем включает звонки через мессенджеры, где злоумышленники под разными предлогами просят включить демонстрацию экрана. Это позволяет им увидеть пароль для входа в банковское приложение и СМС с кодами.

Вторая схема связана с использованием доверия к госуслугам. Мошенники звонят, представляясь сотрудниками «Энергосбыта», поликлиники или «Почты России», и отправляют код для входа в «Госуслуги». Они просят озвучить этот код, а затем, представляясь сотрудниками «Госуслуг», убеждают жертву в необходимости перевести деньги на «безопасный счет».

Чугунов отметил, что половина россиян в этом году сталкивалась с подобными мошенническими попытками, но 53% из них смогли противостоять злоумышленникам. Однако 7% респондентов попались на уловки преступников, в то время как 36% утверждают, что не сталкивались с обманом.

Банк ВТБ по итогам девяти месяцев 2023 года выявил более 8,6 млн подозрительных операций. Опрос ВТБ, проведенный с 1 по 10 октября среди 1,5 тыс. человек, показал, что большая часть респондентов проживает в городах России с населением более 100 тыс. человек.

Ранее ВТБ сообщил о трех популярных схемах телефонного мошенничества, на которые пришлось 80% всех инцидентов с января по октябрь 2024 года. Отмечается, что телефонные мошенники в России теперь почти полностью отказались от других средств для преступлений, перейдя на интернет-мессенджеры.