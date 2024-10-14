ВТБ назвал три главных схемы телефонного мошенничества в 2024 году

ВТБ выявил три схемы телефонного мошенничества, охватившие 80% инцидентов в 2024 году

ВТБ выявил три основные схемы телефонного мошенничества, которые составили до 80% всех инцидентов с января по октябрь 2024 года, сообщает ТАСС. По информации руководителя департамента цифрового бизнеса банка Никиты Чугунова, мошенники, представляясь работниками банков, операторами связи или сотрудниками госструктур, пытаются получить секретные СМС-коды для подтверждения действий в интернете, установить вредоносное ПО на смартфон или заставить перейти по фишинговой ссылке. Получив доступ к личным кабинетам, они оформляют кредитные продукты и выводят деньги с карт и счетов.

Еще одна схема мошенничества включает фейковые инвестиции и подработки в интернете. Злоумышленники обещают быстрый заработок на скачках стоимости инвестиций, и клиенты, увидев первую прибыль, увеличивают вложения, часто с помощью кредитных средств. После получения денег мошенники исчезают.

Эксперты ВТБ отмечают, что в 2024 году мошенники стали более изощренными и используют персональную информацию жертв. Схемы обмана адаптируются в зависимости от возраста, социального положения и банковских продуктов клиента. Среди уловок – обещания быстрого заработка и психологическое давление для срочного восстановления доступа к сервисам.

Никита Чугунов подчеркнул, что современные мошенники – это подготовленные и финансово грамотные профессионалы, способные оказать давление на собеседника. Около 85% пострадавших сами переводили деньги на неизвестные счета или делились личной информацией. Он советует всегда сохранять критическое мышление и помнить, что разговоры по телефону с неизвестными могут привести к потере денег.

В 2024 году 67% мошеннических звонков совершались через мобильную связь, а в июле и августе этот показатель достигал 89%. Остальные 33% звонков поступали через мессенджеры, что свидетельствует о растущей изобретательности злоумышленников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные мошенники в России теперь почти полностью отказались от других средств для преступлений, кроме интернет-мессенджеров, сообщил замглавы управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Максим Толкачев.

Также злоумышленники начали использовать в качестве предлога для мошенничества замену полиса обязательного медицинского страхования, сообщили в столичной прокуратуре.