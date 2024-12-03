ВТБ выявил три мошеннические схемы в инвестиционной сфере с фейковыми платформами

Tекст: Мария Иванова

ВТБ выявил три мошеннические схемы в сфере инвестиций, передает ТАСС. Первая схема включает в себя сайты и приложения, копирующие реальные финансовые организации, чтобы привлечь клиентов обещаниями высокой доходности. Мошенники под видом консультантов просят открыть «инвестиционный счет» и демонстрируют фальшивые доходы для повышения доверия.

Вторая схема нацелена на жертв, уже пострадавших от мошенников. Аферисты представляются сотрудниками госорганов и предлагают вернуть средства за предоплату, в результате чего жертвы теряют еще больше денег.

Третья схема предполагает установку «аналитического софта». Мошенники получают доступ к личным счетам жертвы, оформляют кредиты или похищают деньги.

Руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов подчеркнул, что мошенники используют доверие к инвестиционным инструментам и криптовалюте. Фейковые платформы демонстрируют мнимую прибыль и позволяют временный вывод средств для убеждения в безопасности вложений, однако гарантия сверхдохода – явный признак мошенничества. Перед инвестициями необходимо проверять лицензии компаний и избегать переводов по указаниям незнакомцев.

Ранее ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме в WhatsApp, где злоумышленники маскируются под работников ЖКХ и госсервисов, чтобы установить вирус Spymax на устройства жертв.

Между тем Сбербанк назвал топ-3 видов мошенничества 2024 года, в которые вошли взлом аккаунтов на «Госуслугах», схема Fake Boss и звонки от якобы представителей ФСБ и других ведомств.

Во вторник депутаты от «Новых людей» предложили уведомлять граждан о новых схемах мошенничества через «Госуслуги», чтобы минимизировать число жертв обмана.