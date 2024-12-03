Депутаты предложили информировать о новых схемах мошенничества через «Госуслуги»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутаты Госдумы Владислав Даванков и Антон Ткачев из фракции «Новые люди» направили обращение в Минцифры РФ с предложением о внедрении системы информирования россиян через «Госуслуги» о новых схемах мошенничества, сообщает РИА «Новости». В своем обращении депутаты подчеркивают, что преступники постоянно придумывают новые способы обмана, используя современные технологии, такие как нейросети, для создания реалистичных видеоизображений.

Они предлагают, чтобы уведомления на портале «Госуслуги» включали описание новых угроз, советы по безопасности и инструкции по предотвращению обмана. Одним из примеров такой угрозы является создание мошенниками реалистичных видеоизображений, которые затем рассылаются друзьям и родственникам с просьбой перевести деньги. Также депутаты указали на распространение вредоносных gif-файлов и фальшивых QR-кодов, которые могут собирать персональные данные и пароли пользователей.

В обращении упоминается заявление Дмитрия Чернышенко, зампредседателя правительства России, о том, что на портале «Госуслуги» зарегистрировано 110 млн пользователей, что составляет более 70% населения страны. Депутаты убеждены, что использование «Госуслуг» сможет обеспечить максимальный охват граждан, что позволит значительно снизить число случаев мошенничества и предотвратить хищения на миллиарды рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники создали 150 фишинговых сайтов, используя волну интереса к «Щелкунчику», в Госдуме предложили обязать магазины показывать динамику цен за три месяца для предотвращения обмана с фальшивыми скидками, а Wildberries предупредил о мошеннических Telegram-ботах, активных на «черную пятницу».