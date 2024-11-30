Мошенники создали 150 фишинговых сайтов на волне интереса к «Щелкунчику»

Интернет-мошенники создали сотни фальшивых сайтов для продажи билетов на «Щелкунчика»

Tекст: Мария Иванова

Интернет-мошенники продолжают обманывать россиян на волне интереса к балету «Щелкунчик», сообщает ТАСС. По данным компании Infosecurity, специализирующейся на информационной безопасности, ежедневно фиксируется около 150 новых мошеннических сайтов – в три раза больше, чем в тот же период ажиотажа в 2023 году. Одна из тактик злоумышленников включает сбор личных данных под предлогом продажи билетов, которые затем могут использоваться для нападения на конкретных лиц.

Эксперты Infosecurity отмечают, что для сбора данных мошенники просят оставить ФИО, номер телефона или контакты в мессенджерах. Также злоумышленники массово регистрируют сайты, создавая от 80 до 150 доменов на одного хакера. Из них 30-40% сайтов остаются в резерве на случай блокировок. Некоторые фальшивые сайты датируются еще 2020 годом, что позволяет им избегать блокировок благодаря видимой легитимности.

Кроме обманов, связанных со «Щелкунчиком», мошенники используют популярность Кремлевской елки. В сети обнаружены сайты, которые зарабатывают на реферальных программах, перенаправляя пользователей по фальшивым ссылкам, где вместо реальных билетов предлагают другой продукт. В этом году билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре будут продаваться только онлайн, начиная с 2 декабря.

Кроме того, зрители смогут насладиться прямой трансляцией балета в более чем 100 кинотеатрах по всей России 30 и 31 декабря. Видеосервис «VK Видео» также планирует показать балет 31 декабря в прямом эфире на своей платформе.

Как отмечал в интервью газете ВЗГЛЯД ректор ГИТИС, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Григорий Заславский, комментируя планы продавать билеты в театры Москвы по паспорту, нововведение способно уничтожить все традиции хождения в театр, которые складывались в Москве и в России на протяжении столетий.