Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.8 комментариев
В Госдуме предложили показывать динамику цен для честности скидок
Вице-спикер Чернышов предложил магазинам раскрывать динамику цен за три месяца
В Госдуме предложили обязать магазины показывать динамику цен на товары за три месяца, чтобы предотвратить обман потребителей с фальшивыми скидками.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обязать магазины указывать динамику цен на товары за последние три месяца, передает РИА «Новости». По его словам, такая мера направлена на борьбу с фальшивыми скидками, когда цены на товары искусственно завышаются перед распродажей, а затем создается иллюзия скидки.
«Предлагается ввести обязанность для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, предоставлять покупателям информацию о динамике стоимости товара за последние три месяца, предшествующие объявлению скидки. Эта информация должна быть наглядно и доступно указана на ценнике», – говорится в документе, который оказался в распоряжении агентства.
Чернышов отметил, что обращения от граждан касаются частых случаев манипуляции ценами в предпраздничный сезон распродаж. По его мнению, предоставление информации о динамике цен поможет покупателям принимать более осознанные решения и предотвратить обман. Парламентарий подчеркнул, что подобная практика уже успешно применяется за рубежом и стимулирует честную конкуренцию.
Вице-спикер считает, что внедрение таких мер не потребует значительных затрат для магазинов, так как соответствующая информация уже фиксируется в учетных системах. Он добавил, что это станет важным шагом к защите прав потребителей и укреплению их доверия к торговым сетям.
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