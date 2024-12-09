Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.0 комментариев
ЦБ раскрыл схему мошенничества через фальшивые вакансии
ЦБ сообщил о мошенниках, выманивающих деньги под видом трудоустройства
Центробанк России выявил новую схему мошенничества, в которой злоумышленники публикуют фальшивые вакансии, чтобы обмануть людей и украсть их личные и банковские данные.
Мошенники стали обманывать людей под видом трудоустройства или стажировки, пишет ТАСС.
Центральный банк России сообщил о новом виде мошенничества, где злоумышленники размещают в интернете объявления о вакансиях в крупных компаниях, госучреждениях и даже в самом Центробанке. Потенциальных соискателей просят заполнить анкету, через которую добывается их личная и банковская информация.
После этого мошенники приглашают кандидатов на дистанционные собеседования, уклоняясь от встречи в офисе. Во время собеседования они проводят опрос о профессиональных навыках, рассказывают о компании и должностных обязанностях, чтобы не вызвать подозрений. В конечном итоге пострадавших просят перевести деньги якобы для подписания трудового договора, оплаты за предварительное обучение, медосмотр, спецодежду или даже для подтверждения актуальности банковской карты.
Злоумышленники также могут просить установить приложение на телефон, которое содержит вирусы. В Центробанке подчеркнули, что если в процессе трудоустройства или перед началом стажировки требуют какие-либо финансовые вложения, от такого предложения следует отказаться. Настоящие работодатели не запрашивают банковские данные и не просят кандидатов участвовать в финансовых операциях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные мошенники начали использовать подменные номера, идентичные номерам ФСБ, чтобы выдавать себя за сотрудников и требовать переводы на «безопасные счета» для защиты средств. Также они собирают идентификационные данные с помощью доставки незаказанных цветов.
Кроме того, в МВД заявили о новой угрозе в виде кибератаки спуфинг, где злоумышленники маскируют свои действия под известные источники, создавая фальшивые номера и сайты.