Россиян предупредили о схеме мошенничества с номером СНИЛС

Юрист предупредил о риске оформления микрозайма мошенниками через номер СНИЛС

Tекст: Дарья Григоренко

«Сам по себе номер СНИЛС, конечно, не позволяет сразу лишить человека денег или имущества. Однако именно в сочетании с другими данными он становится мощным инструментом в руках преступников», – отметил эксперт в интервью Газете.Ru.

По словам Адамса, зная номер СНИЛС, злоумышленники могут получить доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги». Это позволяет им узнать персональные данные, такие как паспортные данные и адрес регистрации, и с помощью этой информации оформить субсидии или микрозаймы на имя жертвы.

Эксперт также предупредил о необходимости проявлять осторожность и не переходить по подозрительным ссылкам, не доверять незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банков, государственных служб или медицинских учреждений.

Адамс подчеркнул, что номер СНИЛС может быть использован для регистрации электронных кошельков или аккаунтов на финансовых сервисах, что дает преступникам анонимность и возможность совершать мошеннические действия.

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