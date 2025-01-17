Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.13 комментариев
Советский разведчик потерял более 1 млн рублей из-за мошенников
Советский разведчик Лазовик потерял более 1 млн рублей после общения с мошенниками
Советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой телефонных мошенников, они обманом выманили у него более 1 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.
Мошенники позвонили 92-летнему Лазовику, они представились проверяющими доходы и убедили его выбросить более 1 млн рублей из окна доверенному лицу, сообщил собеседник ТАСС. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве.
Геронтий Лазовик известен своей работой в разведке. Он был заместителем резидента КГБ в Канберре и позже занимал должность резидента КГБ в Австралии, а также начальника 19-го отдела Первого главного управления КГБ при Совете министров СССР. После выхода в отставку Лазовик стал первым заместителем председателя Совета ветеранов Центрального административного округа Москвы.
Ранее пенсионер из Москвы лишился 87 млн рублей из-за общения с мошенниками.