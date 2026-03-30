Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.0 комментариев
Песков: Москва заранее обсудила поставки нефти на Кубу с США
Россия заранее обсуждала с США возможность гуманитарных поставок нефти на Кубу, передает ТАСС. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что вопрос был поднят в контактах с американскими коллегами.
«Что касается американской стороны, я лишь могу подтвердить, что, действительно, заблаговременно эта тема поднималась в ходе контактов с нашими американскими визави», – заявил Песков журналистам.
Он также сообщил, что Россия не намерена оставаться в стороне от энергетических проблем Кубы и продолжит поставки энергоносителей на остров. По словам представителя Кремля, Москва продолжит работать над этим вопросом, несмотря на трудности. Песков отметил, что тяжелая ситуация, в которой оказались кубинцы, вызывает у России сочувствие и желание помочь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, судно «Анатолий Колодкин» доставило гуманитарный груз сырой нефти в порт Мансас.
США разрешили российскому нефтяному танкеру зайти на Кубу.