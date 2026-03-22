Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военные из группировки «Север» фактически перекрывают каналы снабжения Вооружённых сил Украины на Харьковском направлении, передает РИА «Новости». «Карта» рассказал, что только с начала марта силы беспилотных систем 11-го армейского корпуса уничтожили более 20 единиц автомобильной техники и свыше десяти роботизированных тележек, которые использовались для снабжения украинских войск.

По его словам, все основные пути доставки провианта и боеприпасов украинским подразделениям контролируются российскими бойцами. Операторы наблюдают не только за маршрутами, но и за точками разгрузки грузов – местами хранения продовольствия, топлива и боекомплекта. Военные отмечают: эти точки, обнаруженные разведкой, уничтожаются с помощью минометного огня.

Командир минометной батареи с позывным «Вепс» сообщил, что противник использует роботизированные наземные платформы для доставки жизненно важных грузов, но часть припасов остается на поверхности и становится уязвимой для российских ударов. «В результате точных попаданий 120-миллиметровых мин остатки подразделений противника в лесополосе были лишены возможности пополнения запасов», – подчеркнул он.

Таким образом, по данным российских военных, украинские подразделения в Харьковской области теряют ресурсы для контрнаступательных действий, а условия позволяют штурмовым отрядам группировки «Север» продвигаться вперед.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» расширила полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях. Начальник пресс-центра объединения доложил об уничтожении до 215 украинских военнослужащих за сутки. Ранее «Северяне» перерезали воздушную логистику противника у населенного пункта Садки.