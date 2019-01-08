Умер враждовавший с Дедом Хасаном вор в законе

Вор в законе Мамука Микеладзе, страдавший от наркотической зависимости, умер в Москве, сообщают СМИ.

Уроженец Тбилиси большую часть жизни прожил в Москве. В 1994 году, в 30-летнем возрасте, попал в Бутырскую тюрьму, где устроил голодный бунт. Тогда вместе с ним от еды отказались 4055 заключенных, сообщает ФАН.

Клан Микеладзе долгие годы враждовал с еще одним вором в законе Дедом Хасаном.

Уточняется, что Микеладзе умер 3 января 2019 года от наркотической зависимости.

В столице по-прежнему действует клан Микеладзе во главе с Джемо, добавляет издание.

Летом прошлого года сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в убийстве Деда Хасана.