Региональные общественные палаты утвердили кандидатуры в новый, девятый состав ОП РФ

Tекст: Валерия Городецкая

В новый состав войдут 89 представителей регионов, каждый из которых был выбран через тайное альтернативное голосование, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Половина состава обновилась, в федеральную палату вошли представители 42 регионов, ранее не участвовавшие в ее работе.

Интересы Херсонской области будет представлять Игорь Качур, который назвал своей главной задачей обеспечение качественной интеграции региона в различные сферы жизни России.

Воронежскую область в ОП будет представлять Маргарита Масленникова, а Саратовскую – Анастасия Шевченко-Севостьянова.

«В первую очередь Общественная палата России – это площадка, где общественные инициативы превращаются в реальные решения. Для меня как представителя Общественной палаты Саратовской области особенно важным является возможность трансляции тех практик, которые уже доказали свою эффективность на местах. Считаю, что именно здесь успешный региональный опыт может стать основой для системных решений», – отметила Шевченко-Севостьянова.

Вологодскую область будет представлять Сергей Клопов, который подчеркнул важность роли палаты как связующего звена между обществом и властью, а также как инструмента для продвижения эффективных решений на государственном уровне.

Хабаровский край представит Виктория Макарчук, она подчеркнула ответственность и значимость представления интересов жителей региона на федеральном уровне.

Макарчук планирует уделять особое внимание развитию общественного контроля, в том числе в учреждениях принудительного содержания, а также передаче федерального опыта региону для усиления гражданского участия. Она уверена, что такие меры сделают контроль более системным и эффективным.