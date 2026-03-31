  • Новость часаВ Москве и области из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
    Украина завалит Прибалтику и Польшу падающими дронами
    Руководство Польши решило пройти тренировку на случай начала войны
    Еврокомиссия призвала страны ЕС начать экономить дизель и авиатопливо
    Врачи объяснили причину появления весной фантомных зубных болей
    Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» произошел из-за утечки газовой смеси
    Китай и Пакистан предложили план мира на Ближнем Востоке
    Путин: К 2030 году число беспилотных грузовиков в России превысит четыре тысячи
    Суд Амстердама обязал сквоттеров покинуть здание торгпредства России
    Мужа экс-главы Министерства внутренней безопасности США уличили в переодевании в женщину
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Четыре сценария Иранской войны

    Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    31 марта 2026, 21:45 • Новости дня

    Число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до трех человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане число жертв увеличилось до трех человек, среди пострадавших оказались и три сотрудника пожарной службы, сообщили в оперативных службах.

    Число погибших в результате пожара на «Нижнекамскнефтехиме» увеличилось до трех человек. Ранее сообщалось о двух погибших, однако оперативные службы подтвердили увеличение числа жертв, передает ТАСС.

    Среди пострадавших при ликвидации возгорания числятся трое пожарных.

    На предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошли взрыв и возгорание во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования.


    31 марта 2026, 15:54 • Новости дня
    «Большая семерка» выступила с обращением к России в связи с дефицитом нефти в мире

    «Большая семерка» выступила с обращением к России в связи с дефицитом нефти в мире
    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке страны «Большой семёрки» решили призвать Россию и Китай не ограничивать экспорт углеводородов из-за угрозы мировому рынку.

    Министры финансов, энергетики и главы центробанков стран G7 провели экстренную виртуальную встречу для обсуждения мер стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает Profinance.ru.

    По итогам встречи принято решение обратиться к России и Китаю с призывом не ограничивать экспорт ископаемого топлива из-за угрозы дальнейшего роста цен на нефть. В заявлении G7 отсутствуют конкретные меры, кроме просьбы ко всем странам воздерживаться от ограничений на экспорт углеводородов.

    Представители G7 выразили опасения по поводу неопределенности сроков конфликта и его последствий для мировой экономики. Официальные лица опасаются, что дальнейшее ограничение экспорта может усугубить экономический кризис. ЕС сталкивается с необходимостью экономии в условиях нескольких одновременных кризисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отказалась поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    Энергетический кризис в Азии усилился из-за конфликта США и Израиля с Ираном, что привело к росту интереса к российской нефти.

    В условиях временного снятия санкций Индия увеличила закупки российской нефти.

    Напомним, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    31 марта 2026, 02:25 • Новости дня
    Россия отказалась поставлять нефть странам с потолком цен
    Tекст: Антон Антонов

    Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

    Руденко прокомментировал ситуацию вокруг отмены части санкций США против российской нефти и заявления Таиланда о готовности покупать ее. Руденко был задан вопрос о том, обсуждаются ли такие перспективы с недружественными странами, например с Японией.

    Он отметил, что правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку, который он назвал антирыночной мерой, нарушающей цепочки поставок, пишут «Известия».

    «Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», – заявил Руденко.

    Руденко добавил, что в случае поступления официальных запросов от властей других стран эти обращения будут внимательно рассмотрены. При этом Москва будет учитывать характер отношений с государствами и экономические интересы России.

    По его словам, ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после начала конфликта с Ираном Вашингтон заявил об отмене части санкций против нефтяного сектора некоторых стран, чтобы снизить цены. Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, ограничив действие лицензии сроком до 11 апреля 2026 года.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    31 марта 2026, 14:52 • Видео
    Украина атакует Россию с севера

    Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    31 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порт Усть-Луга после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов получил повреждения, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил глава региона в Max.

    Также он сообщал, что всего над областью за ночь поразили 38 БПЛА.

    Напомним, всего за ночь над Россией нейтрализовали 92 украинских беспилотника.

    31 марта 2026, 15:32 • Новости дня
    Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник на трассе М-12 «Восток» стартует движение беспилотных грузовиков, объявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии по видеосвязи.

    «Сегодня запускается движение беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 Восток», – отметил Путин, передает ТАСС. По его словам, благодаря этому шагу формируется единый коридор беспилотных грузоперевозок, который соединит Петербург и Казань.

    В сентябре 2024 года на трассе М-11 «Нева» впервые в России началось движение полностью беспилотных грузовиков.

    30 марта 2026, 22:22 • Новости дня
    ФНС намерена взять под налоговый контроль банковские переводы между гражданами
    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает расширение полномочий налоговых органов для выявления случаев уклонения от уплаты налогов и контроля за банковскими счетами.

    Законопроект предусматривает введение механизма определения рыночных цен по сделкам с товарами, ввозимыми с территории стран Евразийского экономического союза, особенно для товаров, подлежащих обязательной маркировке. Налоговые органы получат полномочия контролировать цены в таких сделках и корректировать их при несоответствии рыночным уровням, передает РИА «Новости».

    Документ также обязывает банки информировать налоговые органы об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов с указанием ИНН владельца. Если у физического лица нет ИНН, его должны будут присваивать до открытия счета.

    Законопроект предусматривает расширение полномочий Федеральной налоговой службы, которая сможет получать от Банка России сведения о физических лицах, потенциально ведущих незадекларированную предпринимательскую деятельность. Инициаторы документа отмечают, что в действующей системе контроля доходы граждан, поступающие в безналичной форме от других физлиц, фактически выпадают из налогового администрирования, поскольку такие переводы не всегда признаются объектом налогообложения. При этом значительная часть подобных операций может представлять собой оплату товаров или услуг.

    По оценке ФНС, реализация этих мер обеспечит дополнительные поступления в бюджет не менее 49,3 млрд рублей ежегодно с 2027 года, однако потребует дополнительных расходов на доработку информационных систем. Если закон будет принят, он вступит в силу спустя девять месяцев после его официального опубликования.

    Ранее Минфин предложил расширить полномочия ФНС и обязать Банк России передавать ей информацию о переводах между физическими лицами.

    До этого в России ограничили доступ к сайтам с инструкциями по уклонению от уплаты НДС и оформлению фиктивных операций.


    31 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1 через Прибалтику
    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью Ленинградская область подверглась атаке с применением дронов FP-1, которые были запущены через воздушный коридор, открытый Прибалтикой, в результате чего пострадали три человека, включая двух детей.

    Минувшей ночью ВСУ осуществили атаку на Ленинградскую область с использованием дронов FP-1, передает канал «360» со ссылкой на Shot. Отмечается, что воздушный коридор для украинских БПЛА был открыт странами Прибалтики.

    Источник уточняет: «Дроны модели FP-1 обладают дальностью полета около 1200 километров, их длина составляет 3,5 метра».

    По информации Shot, ранее эти беспилотники уже появлялись в воздушном пространстве стран НАТО, а один из них даже врезался в трубу эстонской электростанции. Зафиксированы также падения украинских дронов на территории Латвии.

    В результате атаки 31 марта пострадали три человека, среди них двое детей. Ограничения вводились в аэропорту Пулково, а также есть подтверждения повреждений в порту Усть-Луга и поселке Молодцово Кировского района.

    Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш опроверг сообщения о предоставлении воздушного пространства Польши для действий против России.

    Власти сообщили, что над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.

    Порт Усть-Луга получил повреждения после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.

    31 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Лавров: Некоторые страны Запада потеряли берега
    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые страны Запада в последнее время просто «потеряли берега», провозглашая свои права на те или иные чужие территории, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», – заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные заявления в последние месяцы звучат все чаще, и в качестве примера привёл высказывания американских политиков по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, недавно госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта в Персидском заливе якобы зависит только от позиции Ирана по Ормузскому проливу, а за два дня до этого президент США подчеркнул, что «его не волнует международное право».

    Кроме того, Лавров обратил внимание на признаки перерастания кризиса в Персидском заливе в более масштабный конфликт, который, по его словам, некоторые уже называют «новой мировой войной». Министр подчеркнул, что ситуация требует особого внимания, поскольку эскалация может иметь глобальные последствия.

    Глава МИД также заявил, что США и Израиль продолжают предпринимать попытки не допустить нормализации отношений между Ираном и арабскими странами региона. По его мнению, цель этих усилий – усилить давление на Иран и спровоцировать противостояние внутри Совета сотрудничества арабских государств залива.

    Лавров добавил, что Запад фактически вступил «в клинч» со странами мирового большинства, отстаивающими принципы равенства и справедливости. По словам министра, западные гегемонистские амбиции становятся препятствием для выработки коллективных решений на основе Устава ООН и итогов Второй мировой войны.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что выполнение целей операции против Ирана займет у США не больше нескольких недель.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Запад готов пойти на любые шаги для сохранения статуса гегемона, включая вооруженные интервенции и изъятие золотовалютных активов у стран с самостоятельной политикой.

    Лавров заявил, что США используют перевороты и устранение лидеров государств ради контроля над их ресурсами.


    31 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Украинский беспилотник взорвался возле жилых домов в Эстонии
    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотник взорвался ночью на территории Эстонии рядом с жилой зоной, сообщают СМИ.

    Всего с территории Львовской и Житомирской областей в направлении Ленинградской области было отправлено 43 дрона, передает «РИАМО» со ссылкой на Shot.

    Маршрут беспилотников проходил через воздушное пространство трех прибалтийских стран. Отмечается, что такие атаки координируются украинскими силами при участии представителей командования НАТО.

    Один из дронов взорвался возле жилых домов в волости Кастре уезда Тартумаа. Жителям этого района поступали SMS-предупреждения о возможных атаках беспилотников на их дома.

    Позже вдоль российских границ был замечен шведский самолет радиотехнической разведки S102B Korpen. Его целью было выявление позиций российских систем ПВО в Ленинградской области для планирования дальнейших атак.

    Ранее губернатор граничащей с Эстонией Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что к 6.00 мск над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА.

    В ночь на 25 марта беспилотный летательный аппарат задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере в Эстонии.

    30 марта 2026, 22:15 • Новости дня
    В Белом доме прокомментировали доставку российской нефти на Кубу

    Tекст: Вера Басилая

    Разрешение на доставку российских нефтепродуктов на Кубу связано с необходимостью удовлетворить гуманитарные потребности населения острова, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Доставка российских нефтепродуктов на Кубу была обусловлена гуманитарными причинами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА «Новости».

    По ее словам, США разрешили российскому танкеру прибыть на Кубу исключительно для удовлетворения гуманитарных потребностей страны.

    Левитт также отметила, что Вашингтон будет рассматривать возможность допуска танкеров с нефтью на Кубу индивидуально в каждом конкретном случае. Решения по будущим поставкам будут приниматься исходя из текущих гуманитарных обстоятельств и потребностей кубинского населения.

    Минтранс сообщил о прибытии в порт близ Гаваны танкера «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. тонн сырой нефти.

    В Кремле заявили, что российская и американская стороны обсуждали тему доставки нефтепродуктов на Кубу заранее.

    Военный эксперт Вадим Козюлин назвал прибытие российского танкера на Кубу успехом дипломатов России.

    31 марта 2026, 14:34 • Новости дня
    Фадеев попросил у Дерипаски уточнений по 72-часовой шестидневной рабочей неделе

    Фадеев попросил у Дерипаски уточнений по 72-часовой шестидневной рабочей неделе
    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель СПЧ Валерий Фадеев считает, что идея перехода на 72-часовую рабочую неделю физически невыполнима для большинства граждан. По его словам, стоит запросить у бизнесмена Олега Дерипаски уточнения, каким образом тот представляет переход на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем.

    Шестидневный рабочий график с 8.00 до 20.00 невозможен для большинства людей, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Заставить всех работать шесть дней в неделю – это просто физически невозможно. У людей есть семьи, дети, какие-то другие занятия».

    По словам Фадеева, стоит запросить у бизнесмена Олега Дерипаски уточнения, каким образом он представляет переход на 72-часовую рабочую неделю. Глава СПЧ подчеркнул, что у граждан должна быть возможность добровольно выбирать такой график, если этого требуют личные обстоятельства или потребности предприятий.

    Он отметил, что ряд оборонных предприятий уже сегодня функционируют в круглосуточном режиме, а сотрудникам выплачивают доплату за переработки. Однако, согласно действующему Трудовому кодексу, для сверхурочной работы установлены ограничения, и этот вопрос стоит рассмотреть на законодательном уровне. При этом, как подчеркнул Фадеев, подобные условия должны оставаться добровольными для работников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю с 08.00 до 20.00 для ускорения трансформации экономики.

    Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал идею перехода на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем для отдельных отраслей.

    31 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам о готовности прекратить военную кампанию против Ирана даже при закрытом Ормузском проливе.

    Президент США заявил своим помощникам, что готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется преимущественно закрытым, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным источников из администрации, это решение означает, что США не будут настаивать на немедленном возобновлении судоходства через стратегическую водную артерию, находящуюся под контролем Тегерана.

    В последние дни американский президент и его советники пришли к выводу, что попытка силой открыть Ормузский пролив приведёт к затяжному конфликту, выходящему за рамки намеченного срока в четыре-шесть недель. Президент решил, что основной задачей США должна стать ослабление военно-морского потенциала Ирана и уничтожение его ракетных арсеналов, после чего следовало бы завершить текущие боевые действия и усилить дипломатическое давление для восстановления свободной торговли.

    Если дипломатия не даст результатов, по словам чиновников, Вашингтон рассчитывает убедить своих союзников в Европе и странах Персидского залива взять на себя ведущую роль в операции по разблокированию пролива. Таким образом, США планируют сосредоточиться на достижении военных целей и дальнейшем международном давлении на Тегеран, отложив решение вопроса с Ормузским проливом на более поздний этап.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о готовности США свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о безопасности Ормузского пролива.

    Президент США позже сообщил, что Ормузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время при достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

    Позднее американский лидер заявил, что Иран согласился пропустить через Ормузский пролив еще 20 танкеров с нефтью как знак уважения к Соединенным Штатам.

    31 марта 2026, 00:31 • Новости дня
    Минцифры выступило против административной ответственности за использование VPN

    Минцифры выступило против административной ответственности за использование VPN
    Tекст: Антон Антонов

    Минцифры не поддерживает идею введения административной ответственности за использование VPN, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

    Шадаев в письме ассоциации «Мы – ИТ» указал, что «Минцифры является органом исполнительной власти» и «обязано реализовать» поставленные задачи, в том числе – «задачу по снижению использования VPN», передает ТАСС.

    Он также отметил, что Минцифры выступает против введения административной ответственности за использование VPN.

    «Мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», – говорится в письме.

    Шадаев указал, что есть нюансы, которые не позволяют ограничить работу VPN-сервисов, среди них доступы разработчиков, встроенная оплата, но ведомство готово к диалогу с представителями бизнеса для поиска правильного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шадаев указал, что были «приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ», с которым российские власти долго и безуспешно пытались договориться о выполнении российских законодательных требований. В связи с этими ограничениями также возникла задача по снижению использования VPN-сервисов.

    Ранее издание Forbes заявило, что Минцифры предложило ввести оплату для пользователей, превышающих лимит в 15 Гб международного трафика через VPN в месяц. Кроме того, ведомство предложило крупнейшим цифровым платформам ограничить доступ к своим ресурсам для пользователей с активированными VPN-сервисами.

    С 1 сентября 2025 года в России действует запрет на продвижение VPN-сервисов по новым правилам закона «О рекламе».

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    31 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    AP: Страны Азии выстроились в очередь за российской нефтью
    Tекст: Вера Басилая

    Энергетический кризис в Азии обострился из-за войны США и Израиля с Ираном, что привело к резкому увеличению интереса к российской нефти и конкуренции между странами региона, сообщает Associated Press.

    Рост конкуренции среди азиатских стран за российскую нефть зафиксирован на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом США и Израиля с Ираном, передает AP.

    Перекрытие Ормузского пролива привело к тому, что Азия, ранее получавшая значительную часть нефти оттуда, оказалась в числе наиболее пострадавших. В выходные к конфликту присоединились поддерживаемые Ираном хуситы, что еще больше осложнило морские перевозки.

    Чтобы стабилизировать мировой рынок, США временно ослабили санкции на поставки российской нефти, сначала для Индии, затем для других стран. На этом фоне возрос интерес к российской нефти со стороны Филиппин, Индонезии, Таиланда и Вьетнама.

    Филиппины впервые за пять лет импортировали российскую нефть после объявления энергетической чрезвычайной ситуации. Однако КНР и Индия, обладающие преимуществом доступа и большими закупочными возможностями, уже выкупили значительную часть доступных партий.

    Эксперты отмечают, что Россия не сможет существенно увеличить экспорт сырой нефти из-за пределов по добыче и последствий атак на инфраструктуру.

    «Реальная проблема – сколько грузов еще доступно на рынке», – заявила аналитик Kpler Муюй Сюй.  Она добавила, что страны надеются на продление санкционных послаблений от США, иначе их возможности быстро исчезнут.

    В то же время Филиппины столкнулись с топливным дефицитом: на заправках выстроились очереди, а авиакомпании рассматривают возможность введения нормирования топлива. Во Вьетнаме и Индонезии власти также ищут пути диверсификации поставок, включая переговоры с Россией и другими странами. Повышение цен на топливо уже ощутимо ударило по промышленности и гражданам в регионе.

    Война на Ближнем Востоке привела к крупнейшему в истории перебою в поставках нефти и вынудила США на месяц снять запрет на покупку российской нефти.

    На фоне войны с Ираном энергетический кризис в Азии уже превзошел по масштабам нефтяные шоки 1970-х годов, несмотря на смягчение США санкций против России и Ирана.

    На этом фоне Филиппины после объявления чрезвычайного положения в энергетике впервые за пять лет получили партию российской нефти для НПЗ Батаан благодаря временному выводу из-под санкций грузов, погруженных на суда до середины марта.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    31 марта 2026, 18:05 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали объекты AT&T и Siemens в Израиле
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Ирана атаковали объекты компаний AT&T и Siemens в Бен-Гурионе и Хайфе с помощью беспилотников, сообщила армейская пресс-служба.

    Как передает ТАСС, пресс-служба иранской армии заявила о проведении с сегодняшнего утра ударов беспилотниками по стратегически важным объектам компаний Siemens и AT&T в Бен-Гурионе и Хайфе.

    В сообщении отмечается, что мишенями стали объекты связи, телекоммуникаций и промышленности, которые принадлежат армии Израиля. В том числе удары были нанесены по промышленности компаний Siemens и AT&T.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана впервые применяла ракету «Шаиб-12» при атаке на базу США Виктория возле аэропорта Багдада.

    За один час Иран нанес три серии ракетных ударов по Израилю.

    Вооруженные силы Ирана также нанесли ракетный удар по заводу военной промышленности Израиля на юге страны.

    31 марта 2026, 03:46 • Новости дня
    Танкеры США с дизелем для Европы резко сменили курс в Атлантике

    Tекст: Антон Антонов

    Три танкера, которые везли дизельное топливо из США в Европу, неожиданно изменили курс в Атлантическом океане, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, танкеры Aliai, Minerva Vaso и Grand Ace 6 за последние недели загрузили дизельное топливо в США и первоначально направлялись в Европу, передает РИА «Новости».

    Два из них шли в Амстердам, еще один – в Гибралтар, указывает агентство со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa и данные об отслеживании судов.

    По информации Bloomberg, все три судна резко изменили курс уже в Атлантическом океане. Теперь Grand Ace 6 держит путь в Ломе, столицу Того, а Aliai и Minerva Vaso движутся на юго-восток, отмечается в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза принимают срочные меры для борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Во Франции цена дизельного топлива достигла рекордных значений. В Польше средняя цена дизельного топлива вышла на максимум за всю историю наблюдений.

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан

    Все больше свидетельств того, что США планируют против Ирана теперь и наземную операцию. Как может выглядеть такое вторжение, почему американским войскам наверняка будет сопутствовать в нем успех – но даже при этом и несмотря на колоссальное военное преимущество, ни к чему хорошему для США подобная операция не приведет? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Украина атакует Россию с севера

      Вторую неделю продолжаются массовые налеты украинских беспилотников со стороны Балтии. Некоторые из них упали на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Есть мнение, что эти страны предоставили ВСУ территории для ударов по РФ. Что делать?

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

