Взрыв на «Нижнекамскнефтехиме» произошел из-за утечки газовой смеси

Россия отказалась поставлять нефть странам с потолком цен

Tекст: Антон Антонов

Руденко прокомментировал ситуацию вокруг отмены части санкций США против российской нефти и заявления Таиланда о готовности покупать ее. Руденко был задан вопрос о том, обсуждаются ли такие перспективы с недружественными странами, например с Японией.

Он отметил, что правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку, который он назвал антирыночной мерой, нарушающей цепочки поставок, пишут «Известия».

«Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», – заявил Руденко.

Руденко добавил, что в случае поступления официальных запросов от властей других стран эти обращения будут внимательно рассмотрены. При этом Москва будет учитывать характер отношений с государствами и экономические интересы России.

По его словам, ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после начала конфликта с Ираном Вашингтон заявил об отмене части санкций против нефтяного сектора некоторых стран, чтобы снизить цены. Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, ограничив действие лицензии сроком до 11 апреля 2026 года.

В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

