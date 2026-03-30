Системы ПВО НАТО сбили баллистическую ракету из Ирана над Турцией
Баллистическая ракета, выпущенная с территории Ирана, была успешно перехвачена над Турцией силами противовоздушной обороны НАТО, говорится в заявлении минобороны Турции.
Системы противовоздушной обороны Турции перехватили баллистическую ракету, выпущенную с территории Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства обороны Турции. В ведомстве подчеркнули, что это уже четвертый подобный инцидент с момента начала эскалации конфликта в регионе.
В министерстве уточнили: «Запущенная, как определено, из Ирана баллистическая ракета, вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована дислоцированными на востоке Средиземноморья силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО».
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны НАТО перехватили объект, вошедший в турецкое воздушное пространство, и его обломки упали на пустырь.
Иранский посол в Анкаре усомнился в причастности своей страны к ракетным пускам над Турцией.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара занимает жесткую позицию по ситуации на Ближнем Востоке и не намерена позволять втягивать Турцию в вооружённый конфликт, несмотря на инциденты с ракетными пусками.