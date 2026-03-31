WSJ: Трамп готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США заявил своим помощникам, что готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется преимущественно закрытым, сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников из администрации, это решение означает, что США не будут настаивать на немедленном возобновлении судоходства через стратегическую водную артерию, находящуюся под контролем Тегерана.

В последние дни американский президент и его советники пришли к выводу, что попытка силой открыть Ормузский пролив приведёт к затяжному конфликту, выходящему за рамки намеченного срока в четыре-шесть недель. Президент решил, что основной задачей США должна стать ослабление военно-морского потенциала Ирана и уничтожение его ракетных арсеналов, после чего следовало бы завершить текущие боевые действия и усилить дипломатическое давление для восстановления свободной торговли.

Если дипломатия не даст результатов, по словам чиновников, Вашингтон рассчитывает убедить своих союзников в Европе и странах Персидского залива взять на себя ведущую роль в операции по разблокированию пролива. Таким образом, США планируют сосредоточиться на достижении военных целей и дальнейшем международном давлении на Тегеран, отложив решение вопроса с Ормузским проливом на более поздний этап.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о готовности США свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о безопасности Ормузского пролива.

Президент США позже сообщил, что Ормузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время при достижении договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

Позднее американский лидер заявил, что Иран согласился пропустить через Ормузский пролив еще 20 танкеров с нефтью как знак уважения к Соединенным Штатам.