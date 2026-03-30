В Москве усилили контроль набережных и тоннелей из-за половодья
В столице в период весеннего половодья усилили наблюдение за транспортными тоннелями, набережными и причалами, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Реализован комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений, сказал Бирюков, пишет агентство «Москва».
«Провели проверку насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводим в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети, ведем очистку зумпфов от ила, грязи и песка», – отметил он.
По словам Бирюкова, особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным переходам, находящимся в зоне возможных подтоплений. Он сообщил, что на этих объектах организован круглосуточный мониторинг и контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, закрепленных на мостах и набережных.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. К таким участкам относятся Филевская набережная в районе причала «Фили», Краснопресненская набережная рядом с причалом «Международная выставка» и расположенный поблизости подземный пешеходный тоннель. В перечень также входят Москворецкая набережная у причала «Зарядье» и одноименный подземный пешеходный тоннель.
Ранее синоптик Михаил Леус прогнозировал рост уровня рек Подмосковья на 20–70 см в период пика весеннего половодья.