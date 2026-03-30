В Москве усилили контроль набережных и тоннелей из-за половодья

Суд заочно увеличил срок иноагенту Сергею Медведеву до 11 с половиной лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд в Москве заочно признал политолога и журналиста, ранее судимого Сергея Медведева (внесен в реестр иностранных агентов и перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму) виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщает столичная прокуратура. Суд рассмотрел уголовное дело в общем порядке, несмотря на отсутствие Медведева, который находится в розыске.

По данным следствия, Медведев ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Несмотря на это, он продолжил распространять материалы в интернете без обязательной маркировки, указывающей на статус иностранного агента или связь с его деятельностью.

В 2025 году Сергей Медведев уже был заочно осужден по нескольким статьям, включая распространение заведомо ложной информации о деятельности российских Вооруженных сил и публичные действия, направленные на их дискредитацию. Тогда ему назначили 10 лет лишения свободы и запрет на администрирование сайтов и интернет-сетей на пять лет.

Теперь с учетом позиции государственного обвинителя по совокупности приговоров срок Медведеву увеличен до 11 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационных сетей, включая интернет.

Ранее в среду Пушкинский суд вынес заочный приговор журналистке Екатерине Барабаш (признана иноагентом в РФ), назначив ей пять лет лишения свободы.

До этого во вторник суд приговорил Валерию Кичигину (внесена в перечень экстремистов и террористов) к десяти годам колонии за публикации с недостоверной информацией о действиях российских военных. В тот же день журналистка Валерия Ратникова (признана иноагентом) получила семь с половиной лет колонии и запрет на ведение страниц в Сети за публикации о действиях российской армии.



