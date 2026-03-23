СПЧ направил в Минтранс предложения о запрете курьерам езды по тротуарам

Tекст: Валерия Городецкая

В сообщении СПЧ в Max уточняется, что инициатива связана с поручением президента России Владимира Путина о возможном введении дополнительных ограничений для средств индивидуальной мобильности, включая электровелосипеды.

Совет предложил закрепить понятие «велосипед» только за транспортом, движущимся с помощью мускульной силы. В случае если у велосипеда есть электродвигатель и сиденье, такое транспортное средство должно считаться мопедом или мотоциклом. Для управления этими средствами потребуется государственный регистрационный знак и водительское удостоверение категории А или М.

СПЧ подчеркивает, что движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено. Исключение предлагается сделать только для моторизованных инвалидных колясок.

Переходный период для внедрения новых правил предлагается установить в пределах одного года, что даст время курьерам и компаниям-доставщикам оформить необходимые документы и регистрацию транспортных средств. Также совет рекомендует ввести административную ответственность за нарушение новых требований, в том числе за управление мопедом без прав или регистрации.

В письме Фадеева министру транспорта Андрею Никитину подчеркивается важность включения этих предложений в процесс реализации поручения главы государства.

