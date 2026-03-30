Армия Ирана заявила об ударе по радарам США в ОАЭ

Tекст: Мария Иванова

О ночной атаке на американские радиолокационные объекты, размещенные в Объединенных Арабских Эмиратах, заявила армия Ирана, передает РИА «Новости».

По данным военных, целью стали станции, связанные с обеспечением противоракетной и противовоздушной обороны.

В официальном сообщении армии, которое цитирует агентство IRNA, говорится: «Беспилотники армии Ирана со вчерашнего вечера по сегодняшнее утро атаковали радиолокационные станции противника, расположенные в ОАЭ, задачей которых являлось обнаружение и перехват иранских ракет и беспилотников».

Иранские военные уточнили, что удары наносились по месту дислокации американских сил в ОАЭ. Другие подробности операции, включая данные о возможных разрушениях и пострадавших, в распространенном заявлении не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции поразил американскую военную базу Эд-Дафра в ОАЭ в рамках операции «Правдивое обещание – 4».

Воздушно-космические и военно-морские силы КСИР нанесли комбинированный удар по связанным с США алюминиевым заводам EMAL в ОАЭ и ALBA в Бахрейне.

Американские военные впервые задействовали беспилотные катера GARC в операции против Ирана на Ближнем Востоке.