Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.
Армия Ирана заявила об ударе по радарам США в ОАЭ
Иранские военные сообщили об ударе беспилотников по радиолокационным станциям США в ОАЭ, которые отвечали за обнаружение и перехват иранских ракет и дронов.
О ночной атаке на американские радиолокационные объекты, размещенные в Объединенных Арабских Эмиратах, заявила армия Ирана, передает РИА «Новости».
По данным военных, целью стали станции, связанные с обеспечением противоракетной и противовоздушной обороны.
В официальном сообщении армии, которое цитирует агентство IRNA, говорится: «Беспилотники армии Ирана со вчерашнего вечера по сегодняшнее утро атаковали радиолокационные станции противника, расположенные в ОАЭ, задачей которых являлось обнаружение и перехват иранских ракет и беспилотников».
Иранские военные уточнили, что удары наносились по месту дислокации американских сил в ОАЭ. Другие подробности операции, включая данные о возможных разрушениях и пострадавших, в распространенном заявлении не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции поразил американскую военную базу Эд-Дафра в ОАЭ в рамках операции «Правдивое обещание – 4».
Воздушно-космические и военно-морские силы КСИР нанесли комбинированный удар по связанным с США алюминиевым заводам EMAL в ОАЭ и ALBA в Бахрейне.
Американские военные впервые задействовали беспилотные катера GARC в операции против Ирана на Ближнем Востоке.