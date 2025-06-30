Путин: В Донбассе и Новороссии построено почти 23 тыс. объектов

Путин: В Донбассе и Новороссии построено или отреставрировано почти 23 тыс. объектов

Tекст: Дарья Григоренко

Путин отметил: «За период с 2022 года восстановлено и построено почти 23 тыс. различных объектов, порядка 22,8 тыс. Это жилые дома, школы, больницы, поликлиники, коммунальная и электросетевая инфраструктура». Президент также сообщил, что в Донбассе и Новороссии отремонтировано более 5,4 тыс. километров автодорог, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что в их числе участки трассы «Новороссия», которая связала Крым с остальной страной по сухопутному коридору. Эта дорога также стала частью маршрута «Азовское кольцо» – современной трассы вокруг Азовского моря, которое теперь является внутренним морем России, уточнил он.

Напомним, в понедельник Путин начал совещание по вопросам социально-экономического развития Донбасса и Новороссии. Президент России заявил о необходимости проведения крупного перезапуска экономики Донбасса и Новороссии.