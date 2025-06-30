Путин начал совещание по развитию Донбасса и Новороссии

Tекст: Дарья Григоренко

На встрече ожидается доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе реализации мероприятий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

В настоящее время на территории Донбасса и Новороссии реализуется масштабная программа социально-экономического развития. В рамках этой программы строятся жилые дома, школы, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия. Кроме того, здесь реконструируются музеи и библиотеки, а также ведется восстановление исторических мемориалов.

Программа социально-экономического развития исторических территорий включает порядка 300 мероприятий, в работе задействовано 41 федеральное ведомство, 26 госкомпаний, 82 региона-шефа. По всем направлениям ведётся ритмичная, планомерная работа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время совещания по развитию новых регионов России с участием президента Владимира Путина будут открыты социальные объекты.