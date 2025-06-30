  • Новость часаПосол Азербайджана вызван в МИД из-за задержания российских журналистов в Баку
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    Если сегодня мы утверждаем, что Октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как превратить национальный мессенджер в суперсервис

    Россия – не первая страна, идущая по пути интеграции цифровых сервисов под крылом государства. Пожалуй, самый яркий пример госмессенджера, ставшего суперприложением – китайский WeChat.

    3 комментария
    30 июня 2025, 16:54 • Новости дня

    Путин начал совещание по развитию Донбасса и Новороссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал совещание по вопросам социально-экономического развития Донбасса и Новороссии.

    На встрече ожидается доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ходе реализации мероприятий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

    В настоящее время на территории Донбасса и Новороссии реализуется масштабная программа социально-экономического развития. В рамках этой программы строятся жилые дома, школы, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия. Кроме того, здесь реконструируются музеи и библиотеки, а также ведется восстановление исторических мемориалов.

    Программа социально-экономического развития исторических территорий включает порядка 300 мероприятий, в работе задействовано 41 федеральное ведомство, 26 госкомпаний, 82 региона-шефа. По всем направлениям ведётся ритмичная, планомерная работа.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время совещания по развитию новых регионов России с участием президента Владимира Путина будут открыты социальные объекты.

    27 июня 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад на протяжении долгого времени игнорировал обеспокоенность России по вопросам безопасности, и теперь «игра в одни ворота закончилась».

    «Все только с этого момента [признание независимости республик Донбасса] [спрашивают], почему, что произошло, как это случилось, в чем их (западных стран – прим. ВЗГЛЯД) вина, как будто вообще они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет. Эта игра в одни ворота [с Западом] закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, ну, пусть увеличивают. Это тоже говорит об их агрессивности», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Глава государства также прокомментировал ситуацию с военными расходами. «Да, у нас немаленькие расходы сегодня, это 6,3% ВВП, много ли это или мало? Я считаю, что много. И это, конечно, одна из проблем, в том числе это бюджеты, которые мы должны решать, и мы решаем их достойно», – заявил президент.

    Ранее президент России во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем обвинил Россию в агрессии. Кроме того, Путин, комментируя экономические санкции и отношение Запада к российской экономике, заявил, что западные страны «все время нас хоронят», но их собственное положение хуже.

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    27 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Путин о странах Запада: Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят
    Путин о странах Запада: Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, комментируя экономические санкции и отношение Запада к российской экономике, заявил, что западные страны «все время нас хоронят», но их собственное положение хуже.

    «Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин также напомнил, что в России в 2024 году рост экономики составил 4,3%, а в 2023 году – 4,1%. Президент отметил, что в текущем году рост будет скромнее, так как власти стремятся снизить инфляцию.

    Ранее Путин заявил, что попытки Запада присвоить российские активы способны ускорить реформу платежных систем в мире. Кроме того, российский лидер выступил за отказ от подхода, при котором мировые ресурсы контролируются узким кругом западных стран.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

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    27 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной

    Путин: Меморандумы должны стать темой обсуждения в ходе переговоров России и Украины

    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной основным вопросом должно стать обсуждение проектов меморандумов обеих сторон.

    «Предметом (третьего раунда переговоров – прим. ВЗГЛЯД), на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что представители переговорных групп сейчас согласовывают дату следующей встречи.

    Президент находится в Минске с официальным визитом и ранее принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле во втором раунде переговоров. Песков также заявил, что диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине сейчас не ведется.

    В Кремле выразили надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

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    28 июня 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин: Россия – это страна безграничных возможностей

    Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах

    Путин: Россия – это страна безграничных возможностей
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин, выступая на открытии молодежных комплексов в регионах, заявил, что Россия представляет собой страну безграничных возможностей.

    Путин подчеркнул, что и в будущем в стране продолжат предприниматься все усилия для подтверждения этих слов на практике и поздравил граждан с Днем молодежи, передает ТАСС.

    Глава государства принимал участие в открытии молодежных центров сразу в шести регионах страны в режиме видеоконференции и планировал пообщаться с представителями молодежных организаций.

    Новые центры созданы для работы с различными категориями молодежи, включая молодых творцов, жителей малых городов, участников Движения первых и тех, кто нуждается в психологической поддержке.

    Участники встречи обсуждали, как новые возможности в России помогают молодежи реализовывать свои мечты и какие перспективы открывают для них новые центры. Кроме того, праздничные мероприятия проходят по всей стране, их основные темы – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества.

    Главными площадками празднования стали Омск и Пермь, выбранные молодежными столицами России 2025 года.

    Напомним, Путин обратился к выпускникам российских школ, пожелав каждому из них найти и реализовать свое призвание. 27-28 июня в российских школах проводятся выпускные вечера. В субботу в России пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи.

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    28 июня 2025, 15:29 • Новости дня
    Путин вспомнил, сколько зарабатывал в студотрядах
    Путин вспомнил, сколько зарабатывал в студотрядах
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин считает, что зарплата участников студенческих отрядов в 60-70 тыс. рублей в месяц недостаточна и напомнил, что раньше зарабатывали больше.

    Президент России Владимир Путин выступил с критикой размера зарплаты в студенческих отрядах, сообщает ТАСС. На церемонии открытия молодежных центров в ряде регионов страны одна из студенток рассказала главе государства, что ее месячный доход в студотряде составляет около 60-70 тыс. рублей.

    «Маловато. Честно вам скажу, маловато. Мы работали когда, мы зарабатывали 1-1,5 тыс. рублей за месяц. И тогда, в советское время, это было прилично, потому что «Жигули» стоили 5 тыс. рублей», – заявил президент.

    Путин также поделился личным опытом работы в студенческом отряде, рассказав, что был простым бойцом этого трудового движения. Он подчеркнул, что рад сохранению и развитию студотрядов в современной России, отметив важность этой молодежной инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что молодые участники спецоперации на Украине своим примером дают важнейшие нравственные ориентиры.

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    27 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин назвал оборонные расходы России
    Путин назвал оборонные расходы России
    @ Евгений Кузьмин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Затрат на оборону составляют 13,5 трлн рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил, что расходы на оборону достигли 13,5 трлн рублей, что составляет 6,3% ВВП, передает РИА «Новости». По его словам, общий объем ВВП страны составляет 223 трлн рублей, а доля оборонных расходов оценивается как значительная.

    «Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией», – сказал российский лидер. Он также заявил, что власти России целенаправленно идут к тому, чтобы обеспечить «мягкую посадку» экономики.

    Президент добавил, что государство здраво оценивает текущую экономическую ситуацию.

    Ранее Путин назвал расходы на оборону в России некритичными. В декабре он заявил о невозможности бесконечного увеличения расходов на оборону.

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    27 июня 2025, 18:06 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ
    Путин заявил о готовности России передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о готовности передать Украине еще порядка 3 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ.

    По его словам, ранее уже были возвращены останки свыше 6 тыс. украинских военных, однако дальнейшая процедура зависит от согласия Киева, передает РИА «Новости».

    «Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат», – сказал президент.

    На прошлой неделе помощник президента России Владимир Мединский сообщил о готовности передать украинской стороне около 3 тыс. тел погибших военнослужащих, которые хранятся в рефрижераторах для возможной идентификации и захоронения.

    Россия ранее передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ.

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    28 июня 2025, 13:25 • Новости дня
    Кадыров рассказал о личном поздравлении Путина с женитьбой сына
    Кадыров рассказал о личном поздравлении Путина с женитьбой сына
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин поздравил его сына Адама Кадырова в связи с бракосочетанием.

    В своем Telegram-канале Кадыров поблагодарил Путина за поздравления с женитьбой своего сына Адама и отметил, что для него особенно важно внимание к памяти Ахмата-Хаджи Кадырова и всей семьи.

    Кадыров подчеркнул, что Путин всегда называл Ахмата-Хаджи своим другом и остается самым преданным другом первого президента Чечни. Он выразил признательность за теплые слова в адрес молодоженов и всего чеченского народа.

    Ранее старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова сообщила о предстоящей свадьбе своего брата Адама, которому сейчас семнадцать лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили удостоверение члена Арабского арбитражного суда, а также присвоили звание почетного гражданина Грозного.

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    28 июня 2025, 15:24 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО
    Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Победа России в спецоперации на Украине обязательно наступит, заявил Владимир Путин в ходе открытия молодежных центров по видеосвязи.

    Путин подчеркнул уверенность в успешном исходе спецоперации, обращаясь к жене участника боевых действий, передает ТАСС.

    Президент общался с активисткой из Ямала Полиной Черемных, супругой бойца СВО. Глава государства попросил ее передать пожелания мужу и его товарищам.

    «Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам», – сказал Путин. Он добавил: «Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет».

    Ранее Путин отметил пример молодых участников СВО для общества.

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    28 июня 2025, 17:32 • Новости дня
    Мерц отказался звонить Путину из-за «опасений эскалации на Украине»

    Мерц объяснил отказ звонить Путину «опасением новой эскалации» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что не намерен звонить президенту России Владимиру Путину якобы из-за опасения обострения ситуации на Украине после подобных контактов.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью газете Suddeutsche Zeitung, что считает нецелесообразным телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По его мнению, после подобных звонков якобы существует риск усиления боевых действий на Украине передает РИА «Новости».

    Мерц отметил, что якобы после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и телефонного разговора предыдущего канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным Россия активизировала боевые действия на Украине. В связи с этим он заявил, что будет воздерживаться от подобных контактов с российским лидером.

    Ранее Сара Вагенкнехт призвала канцлера Мерца провести переговоры с президентом России в Москве.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта для контактов с главой правительства Германии, если тот захочет позвонить и поговорить.

    Путин также назвал Германию соучастником боевых действий на Украине.

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    28 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО «нашими парнями»

    Путин назвал участников спецоперации «нашими парнями»

    Путин назвал бойцов СВО «нашими парнями»
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал участников спецоперации на Украине «нашими парнями» во время церемонии открытия новых молодежных пространств.

    Президент России Владимир Путин назвал участников спецоперации на Украине «нашими парнями» во время церемонии открытия новых молодежных пространств, передает ТАСС.

    В ходе мероприятия герой СВО Сергей Михайленко из поселка «Счастливцево» исполнил для президента песню, посвященную боевым товарищам. Путин отметил: «Мне было очень приятно, когда вы сказали, что эта песня посвящается «моим парням». Все они – наши парни, и мои, и ваши».

    Глава государства также поблагодарил участника СВО из Дагестана, который в отпуске занимается просветительской работой среди молодежи, передает РИА «Новости».

    «Вам огромное спасибо за то, что вы делаете, даже находясь в отпуске. Вы выполняете очень важную работу, чрезвычайно важную миссию», – отметил Путин.

    Путин пожелал бойцу, его близким и односельчанам всего самого доброго и выразил поддержку всем участникам СВО.

    Ранее участник спецоперации и автор-исполнитель Сергей Нихаенко исполнил песню «Высота» во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

    Путин отметил пример молодых участников СВО для общества.

    Президент пожелал бойцам СВО всех религий, чтобы их хранил Бог.

    Глава государства выразил уверенность в будущей победе России в СВО.

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    29 июня 2025, 03:27 • Новости дня
    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину

    dikGAZETE призвала мировую общественность прислушаться к словам Путина

    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Турецкая газета напомнила, как Россию и ее лидера Владимира Путина коллективный Запад представлял чудовищами, агрессорами и манипуляторами, однако «никто из тех, кто выдвигал эти обвинения, не остался на политической сцене», отметило издание.

    «Причиной конфликтов на Ближнем Востоке стал не Владимир Путин, а Соединенные Штаты. Кто теперь станет утверждать, что страна, провоцирующая конфликты в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах, – это не Соединенные Штаты?» – отмечает турецкая dikGAZETE.

    Издание отмечает, что российский президент Путин – хороший аналитик. В этом секрет его политического долголетия, к тому же способность к аналитике была ему присуща до того, как он стал главой российского государства.

    По мнению газеты, эта способность позволяет российскому лидеру видеть наперед и предсказывать развитие событий в любой точке мира.

    «Теперь у Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта; он упомянул, что помимо Украины, ирано-израильский конфликт является конкретными шагами к третьей мировой войне. Впервые Путин решительно высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые спровоцировали конфликт», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его действительно тревожит возможность начала третьей мировой войны.Кроме того Владимир Путин во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем

    обвинил Россию в агрессии.


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    27 июня 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Встреча с Трампом вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить
    Путин: Встреча с Трампом вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о вероятности личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    «А так, в целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить», – сказал он на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что всегда открыт для контактов и встреч, подчеркнув, что к диалогу готов и Трамп. По мнению российского президента, такие переговоры необходимо тщательно готовить.

    В мае Кремль сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Ранее Путин провел 50-минутный телефонный разговор с президентом США, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    27 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин сообщил о планах сократить оборонные расходы России
    Путин сообщил о планах сократить оборонные расходы России
    @ Михаил Маркив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Минске сообщил о планах по сокращению расходов на вооружение.

    Он отметил, что в данный момент обсуждение идет между Министерством обороны, Министерством финансов и Министерством экономического развития, передает ТАСС.

    «Мы планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и в ближайшую трехлетку мы планируем», – заявил президент.

    По его словам, окончательных решений между ведомствами пока не принято, однако все участники обсуждения склоняются к тому, чтобы двигаться в этом направлении.

    Путин также обратил внимание на то, что страны Европы, напротив, рассматривают увеличение военных расходов, и задал риторический вопрос: «Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?»

    Ранее Путин сообщил, что Россия столкнулась с ростом инфляции из-за увеличения затрат на оборону, которые превысили 13 трлн рублей.

    В декабре он заявил о невозможности бесконечного увеличения расходов на оборону.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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