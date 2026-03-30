В России заочно осудили журналиста Солдатова
В Басманном суде столицы вынесен заочный приговор журналисту Андрею Солдатову (иноагент) по делу об уклонении от обязанностей иноагента и участии в нежелательной организации.
Солдатову инкриминировали участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной, а также уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, передает РИА «Новости».
Его приговорили к четырем годам колонии общего режима заочно.
Сторона обвинения просила назначить ему запрет на использование интернета сроком на четыре года.
Защитник Солдатова, выступая в суде, подчеркнула, что не считает вину журналиста доказанной по предъявленной квалификации.
Дело против журналиста возбудили в 2025 году по статьям об уклонении от обязанностей иноагента и участии в деятельности нежелательной организации.