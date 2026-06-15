  • Новость часаНанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
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    Дроны повредили мосты у Чонгара и Геническа
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    Лантратова обратилась в ООН из-за причастности Запада к преступлениям Киева
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Там, где сжигают гитары, скоро будут жечь людей

    Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    10 комментариев
    15 июня 2026, 08:26 • Новости дня

    Риттер обвинил Конгресс США в финансировании цензуры на Украине

    Экс-разведчик Риттер обвинил Конгресс США в финансировании цензуры на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    На презентации книги в Донецке экс-разведчик Скотт Риттер связал ограничения свободы слова на Украине и атаки дронов в Донбассе с поддержкой США.

    Во время презентации своей книги «Дорога в ад» в Донецке экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил о нарушении прав жителей Украины, передает ТАСС.

    «Если вы будете говорить по-русски на Украине, соответственно, как минимум, на вас косо посмотрят, если вы скажете что-то про [Владимира] Зеленского, то, скорее всего, вас посадят. А уж если вы будете говорить то, о чем говорят в российских новостях, с вами случится что-то гораздо худшее», – сказал он.

    Риттер подчеркнул, что, по его мнению, такая ситуация свидетельствует об отсутствии свободы слова на Украине. Он добавил, что видимые запреты – лишь внешняя сторона проблемы, а истинная опасность заключается в созданной системе цензуры и ограничений.

    По словам Риттера, эта система не является инициативой Киева. Он утверждал, что Сенат и Конгресс США направляют огромные средства на поддержание украинской практики запретов и цензуры. В беседе с ТАСС Риттер также заявил, что украинская армия использует дроны в Донбассе для целенаправленного запугивания мирных жителей и устрашения населения региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Скотт Риттер попал под атаку украинских дронов в Старобельске и был срочно вывезен из города.

    Во время следующего визита в ЛНР он исключил версию ошибки при ударе ВСУ по Старобельскому колледжу и пообещал рассказать о трагедии в США.

    Ранее бывший американский разведчик заявил о культурном геноциде русскоязычного населения на Украине и о преследовании людей за использование русского языка.

    14 июня 2026, 12:38 • Новости дня
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    В Минобороны раскрыли детали зачистки Константиновки от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в городе Константиновке в ДНР продолжили наступление, они уничтожают заблокированные формирования ВСУ, сообщило Минобороны.

    Блокированные формирования украинских военных уничтожаются в юго-западной части населенного пункта, указало ведомство в Max.

    Наступление ведут штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса.

    «За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов», – добавили в министерстве.

    Ранее российская армия полностью овладела восточными районами Константиновки. Штурмовые группы освободили в микрорайонах города 172 здания.

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    14 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    На выезде с Украины в Польшу заметили гигантские очереди
    @ соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На пропускном пункте во Львовской области в сторону Польши скопилось множество автомобилей, ожидающих пересечения границы, сообщает украинская пресса.

    Огромные очереди из желающих покинуть страну образовались на пункте пропуска во Львовской области, их заметили у КПП «Краковец», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Фото и видео доступно в канале Max деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Госпогранслужба Украины предупредила, что с 15 июня в польском пункте пропуска «Медика» начнутся ремонтные работы. Они затронут полосы движения для оформления автобусов на выезд с украинской территории.

    Автобусное сообщение не прекратится, но оформление на пункте «Шегини – Медика» будет проходить с задержками. Ожидается снижение общей пропускной способности этого направления, которое является одним из самых загруженных на границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Госпогранслужба Украины зафиксировала резкий рост пассажиропотока на выезд из страны.

    Также в декабре украинские СМИ сообщали о многочасовом коллапсе в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини».

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    14 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    The Guardian: Киев провалил реформы для вступления в Евросоюз
    The Guardian: Киев провалил реформы для вступления в Евросоюз
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти смогли реализовать лишь малую часть плана интеграции в ЕС, проигнорировав приоритетные антикоррупционные и судебные изменения.

    Европейские чиновники констатировали крайне низкие темпы подготовки украинского государства к присоединению к объединению, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian. По данным осведомленных источников, процесс адаптации законодательства фактически застопорился.

    «Украина выполнила лишь 15% реформ, предусмотренных планом из десяти пунктов, согласованным в декабре прошлого года между еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос и вице-премьером Украины Тарасом Качкой», – подчеркивают авторы публикации.

    Для полноправного членства требуется утверждение множества законов и единогласное согласие всех стран блока. Однако согласованные в декабре 2025 года десять приоритетных шагов остаются нереализованными. План включает укрепление независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также изменение порядка назначения судей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины.

    Украинский кабинет министров убрал из проекта антикоррупционной стратегии ключевые требования европейских партнеров.

    Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил о неготовности страны к полноценному членству в объединении из-за провала реформ.

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    14 июня 2026, 14:39 • Новости дня
    Экс-советник Меркель Вад призвал Берлин сменить курс по Украине
    Экс-советник Меркель Вад призвал Берлин сменить курс по Украине
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил о необходимости радикальной смены политического курса Берлина в отношении конфликта на Украине.

    Бригадный генерал в отставке Эрих Вад предупредил о рисках дальнейшей эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Эта стратегия истощения представляет собой кровавую мясорубку, подобную Вердену 1916 года», – подчеркнул бывший военный советник в интервью изданию Berliner Zeitung.

    Экс-советник обратил внимание на противоречивые действия западных стран. По его словам, государства Запада одновременно принимают украинских граждан, уклоняющихся от военной службы, отправляют вооружение и требуют от Киева продолжать боевые действия. В связи с этим он настоял на острой необходимости пересмотра позиции Берлина.

    Кроме того, отставной военный раскритиковал готовность Германии идти на крайние меры ради другого государства. Он назвал такой подход оторванным от реальности, напомнив, что подобная черно-белая политика в прошлом уже приводила страну к катастрофическим последствиям.

    Ранее сообщалось, что киевский режим захотел запросить у западных союзников дополнительную финансовую помощь в размере 20 млрд долларов.

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    14 июня 2026, 19:13 • Новости дня
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Для мирного урегулирования конфликта Вашингтон готов воздействовать на Киев, при этом организация контактов на высшем уровне потребует личного визита украинского лидера в Москву.

    Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил условия возможных контактов с украинским руководством, передает РИА «Новости». «Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи - пусть приезжает в Москву», - заявил чиновник журналистам.

    Помимо этого, представитель Кремля раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер акцентировал необходимость прекращения военных действий на Украине и выразил готовность воздействовать на европейских партнеров в рамках саммита G7. Стороны также отметили, что удары украинских войск по гражданским объектам в России серьезно мешают мирному урегулированию.

    Отдельное внимание было уделено исторической памяти. Ушаков подчеркнул, что Владимиру Зеленскому следует помнить о трагедии холокоста и прекратить участие в церемониях перезахоронения нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков призвал Владимира Зеленского позвонить в Москву ради переговоров.

    Ранее президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность личной встречи российского и украинского лидеров.

    В конце апреля Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили украинский конфликт по телефону.

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    14 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Комбриг Грунис: Созданная по стандартам НАТО бригада ВСУ оказалась слабейшей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подготовленная инструкторами Североатлантического альянса 156-я бригада украинской армии продемонстрировала наименьшую боеспособность во время боев на Донецком направлении, заявил комбриг четвертой мотострелковой бригады Южной группировки генерал-майор Антон Грунис.

    Украинские формирования, подготовленные по западным методикам, уступают в силе обычным частям, пояснил Грунис, передает РИА «Новости».

    Во время продвижения российских подразделений к Константиновке в ДНР командующий группировкой Сергей Медведев поручил провести оценку сил противника на данном участке фронта.

    «Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником», – сообщил Грунис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения отрезали пути снабжения украинского гарнизона в Константиновке.

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    15 июня 2026, 03:56 • Новости дня
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    При атаке украинских дронов на Тулу погибли три человека
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами удара украинских беспилотников по жилому сектору Тулы стали три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, пострадали, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    Миляев сообщил в «Максе», что атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. Уточняется, что удары пришлись по поселкам Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский, где несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения.

    «К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщил губернатор.

    Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

    На месте атаки работают экстренные службы, сотрудники правительства региона и городской администрации. В правительстве области развернут оперативный штаб. Власти предупредили жителей о сохранении опасности беспилотников в регионе и призвали к повышенной осторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник, ранее атаковавший жилой дом в Орле, был начинен поражающими элементами.

    Мирный житель Белгородской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА.

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    14 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин указал главе американского государства Дональду Трампу на неспособность Киева изменить ситуацию для ВСУ ударами по мирной инфраструктуре, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, европейские лидеры и Владимир Зеленский на ближайшем саммите G7 попытаются представить события противоположным образом. Он отметил, что им удастся предложить лишь инициативы, направленные на затягивание конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по телефону поздравил американского коллегу с 80-летием. Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, подтвердил Ушаков.



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    15 июня 2026, 08:58 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы осуществили масштабную атаку высокоточным оружием на ключевые военные и промышленные цели в Киеве, Харькове и Днепропетровске, сообщило Минобороны.

    Российская армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, указало ведомство в Max.

    В атаке также участвовали ударные беспилотные летательные аппараты.

    Удары пришлись по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, атаке подверглись военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

    В ведомстве подчеркнули, что операция стала ответом на террористические акты киевского режима. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В Киеве целями атак стали 10 заводов по производству беспилотников и другой военной продукции.

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    15 июня 2026, 06:50 • Новости дня
    Дроны повредили мосты у Чонгара и Геническа в Херсонской области
    Дроны повредили мосты у Чонгара и Геническа в Херсонской области
    @ Владимир Сальдо/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    В Херсонской области после ночного налета БПЛА повреждены мосты у Чонгара и Геническа, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    «После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП «Джанкой» полностью перекрыто», – сообщил Сальдо в «Максе».

    Также удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой, и проезд по нему сейчас закрыт.

    По его словам, украинские войска «целенаправленно бьют по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям».

    Губернатор отметил, что в районе сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты смогут приступить к осмотру и оценке степени разрушений только после разрешения оперативных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали в Херсонской области ведущие в Крым мосты.

    На прошлой неделе после ночной атаки украинских беспилотников мост в селе Чонгар в Херсонской области получил новые повреждения и был закрыт для проезда.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    15 июня 2026, 06:16 • Новости дня
    ВС России «отучили» дроны «Баба-Яга» летать стаями

    Российские бойцы на харьковском участке пресекли массовые полеты дронов «Баба-Яга»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие группировки «Запад» остановили групповые запуски украинских гексакоптеров «Баба-Яга» на харьковском направлении, сообщил боец с позывным «Порох».

    «Баба-Яга» тут уже гораздо меньше летает. Когда мы заходили, по пять-семь, по восемь штук одновременно в воздухе могли быть. Мы по большей части всех их перехватывали, как и технику», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Оператор FPV-дрона с позывным «Сварог» добавил, что подразделение постоянно контролирует воздушное пространство.

    По его словам, ранее украинские военные пытались использовать наземные роботизированные комплексы, однако после их уничтожения перешли на воздушную доставку провизии, которая также регулярно пресекается российскими силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, противодронный расчет ивановских десантников уничтожил 193 тяжелых украинских беспилотника.

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    14 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    Минобороны: Украина начала эвакуацию заводов из Краматорска

    Tекст: Ольга Иванова

    Успешное продвижение российских войск вынудило киевские власти начать вывоз стратегических предприятий и части населения в западные регионы Украины.

    Киев приступил к эвакуации основных производственных мощностей и персонала из Краматорска на запад Украины из-за высоких темпов продвижения подразделений группировки войск «Юг» в Константиновке, сообщает Минобороны России на платформе «Макс». С 9 июня власти принудительно вывозят семьи с детьми до 17 лет.

    По данным ведомства на 14 июня, из города уже перемещены мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения и 3,5 тыс. его сотрудников. Сейчас в экстренном порядке готовятся к эвакуации еще три крупных предприятия.

    В их числе Новокраматорский машиностроительный завод, ремонтирующий бронетехнику ВСУ, и Старокраматорский машиностроительный завод, выпускающий артиллерийские стволы. Также планируется вывезти завод «Энергомашспецсталь». В министерстве отметили, что эти действия свидетельствуют о подготовке Киева к скорой потере Константиновки, Дружковки и Краматорска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли за сутки 117 зданий в населенном пункте Константиновка.

    Британский журнал The Economist сообщил об экстренном переносе металлообрабатывающих производств из Краматорска на запад страны.

    Украинская администрация начала принудительную эвакуацию семей с детьми из этого города.

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    14 июня 2026, 11:11 • Новости дня
    Мадьяр сообщил о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
    Мадьяр сообщил о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Будапешт согласился открыть первый этап переговорного процесса о присоединении Киева к Европейскому союзу, заявил глава венгерского правительства Петер Мадьяр.

    Процесс интеграции может растянуться на долгие годы, заявил Мадьяр, передает «Коммерсантъ».

    «Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение, Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня», – сообщил он.

    Речь идет лишь о запуске одного из этапов длительной процедуры.

    В качестве примера Мадьяр привел Черногорию, которая начала аналогичные переговоры еще в 2012 году и до сих пор не стала полноправным членом союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Будапешт выдвинул Киеву 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье. В начале июня Мадьяр сообщил о достижении всеобъемлющего соглашения с Украиной по этому вопросу.

    После этого все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

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    15 июня 2026, 05:14 • Новости дня
    Дипломат рассказал о ссоре Киева и США из-за резолюции ООН

    Замглавы МИД Алимов: Украинцы и их спонсоры поругались с американцами в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На февральской спецсессии Генассамблеи ООН вокруг резолюции по украинскому конфликту вспыхнула перепалка между Киевом, его западными сторонниками и США из-за спорных поправок, сообщил заместитель главы МИД России Александр Алимов.

    «Самое интересное было в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами. То есть американцы вносили правки в итоговую резолюцию этой спецсессии, которые были неприемлемы украинцам», – сказал Алимов.

    Он уточнил, что одна из поправок Вашингтона касалась исключения из текста формулировки о приверженности территориальной целостности Украины, что и стало причиной резкого несогласия киевской делегации, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае американская сторона не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    В феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

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    14 июня 2026, 12:44 • Новости дня
    МО: Киев под давлением российских военных эвакуирует предприятия из Краматорска

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские власти приступили к вывозу основных организаций и их персонала из города Краматорска на Западную Украину из-за продвижения российских военных, сообщило Минобороны.

    Действия группировки «Юг» в Константиновке вынудили украинское командование срочно вывозить стратегически важные объекты из Краматорска, указало ведомство в Max.

    Киевский режим вынужден начать срочный вывоз стратегически важных объектов. Речь идет об эвакуации ключевых предприятий, различных организаций и их сотрудников из Краматорска и Дружковки.

    Всю инфраструктуру и специалистов направляют на Западную Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки. Британский журнал The Economist сообщал об экстренной эвакуации металлообрабатывающих заводов из Краматорска.

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      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

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      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

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      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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