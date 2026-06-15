Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.0 комментариев
Риттер обвинил Конгресс США в финансировании цензуры на Украине
Экс-разведчик Риттер обвинил Конгресс США в финансировании цензуры на Украине
На презентации книги в Донецке экс-разведчик Скотт Риттер связал ограничения свободы слова на Украине и атаки дронов в Донбассе с поддержкой США.
Во время презентации своей книги «Дорога в ад» в Донецке экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил о нарушении прав жителей Украины, передает ТАСС.
«Если вы будете говорить по-русски на Украине, соответственно, как минимум, на вас косо посмотрят, если вы скажете что-то про [Владимира] Зеленского, то, скорее всего, вас посадят. А уж если вы будете говорить то, о чем говорят в российских новостях, с вами случится что-то гораздо худшее», – сказал он.
Риттер подчеркнул, что, по его мнению, такая ситуация свидетельствует об отсутствии свободы слова на Украине. Он добавил, что видимые запреты – лишь внешняя сторона проблемы, а истинная опасность заключается в созданной системе цензуры и ограничений.
По словам Риттера, эта система не является инициативой Киева. Он утверждал, что Сенат и Конгресс США направляют огромные средства на поддержание украинской практики запретов и цензуры. В беседе с ТАСС Риттер также заявил, что украинская армия использует дроны в Донбассе для целенаправленного запугивания мирных жителей и устрашения населения региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Скотт Риттер попал под атаку украинских дронов в Старобельске и был срочно вывезен из города.
Во время следующего визита в ЛНР он исключил версию ошибки при ударе ВСУ по Старобельскому колледжу и пообещал рассказать о трагедии в США.
Ранее бывший американский разведчик заявил о культурном геноциде русскоязычного населения на Украине и о преследовании людей за использование русского языка.