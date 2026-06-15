Экс-разведчик Риттер обвинил Конгресс США в финансировании цензуры на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Во время презентации своей книги «Дорога в ад» в Донецке экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил о нарушении прав жителей Украины, передает ТАСС.

«Если вы будете говорить по-русски на Украине, соответственно, как минимум, на вас косо посмотрят, если вы скажете что-то про [Владимира] Зеленского, то, скорее всего, вас посадят. А уж если вы будете говорить то, о чем говорят в российских новостях, с вами случится что-то гораздо худшее», – сказал он.

Риттер подчеркнул, что, по его мнению, такая ситуация свидетельствует об отсутствии свободы слова на Украине. Он добавил, что видимые запреты – лишь внешняя сторона проблемы, а истинная опасность заключается в созданной системе цензуры и ограничений.

По словам Риттера, эта система не является инициативой Киева. Он утверждал, что Сенат и Конгресс США направляют огромные средства на поддержание украинской практики запретов и цензуры. В беседе с ТАСС Риттер также заявил, что украинская армия использует дроны в Донбассе для целенаправленного запугивания мирных жителей и устрашения населения региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Скотт Риттер попал под атаку украинских дронов в Старобельске и был срочно вывезен из города.

Во время следующего визита в ЛНР он исключил версию ошибки при ударе ВСУ по Старобельскому колледжу и пообещал рассказать о трагедии в США.

Ранее бывший американский разведчик заявил о культурном геноциде русскоязычного населения на Украине и о преследовании людей за использование русского языка.