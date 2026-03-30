Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.
Камеры зафиксировали двоих нападавших на Русский дом в Праге
В нападении на Русский дом в Праге участвовали двое, их действия зафиксировали камеры наблюдения, а следствие по делу продолжается, рассказал директор Русского дома Игорь Гиренко.
Два человека принимали участие в нападении на Русский дом в Праге, передает РИА «Новости».
По словам директора учреждения Игоря Гиренко, этот факт был зафиксирован видеокамерами, установленными в доме напротив. Он уточнил: «Выяснилось, что в нападении на Русский дом участвовал не один, а два человека, это зафиксировали камеры, расположенные в доме напротив».
Директор Русского дома уточнил, что следствие продолжается, и представители чешской стороны находятся в постоянном контакте с руководством учреждения. Вопрос безопасности здания и поиска преступников остается под контролем правоохранителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия вокруг Русского дома в Праге.
Поздно вечером 26 марта в Праге неизвестный попытался поджечь Русский дом, метнув бутылки с зажигательной смесью в район библиотеки центра.
Посла Чехии в Москве Даниэла Коштовала в МИД России вызывали из-за нападения на Российский центр науки и культуры в Праге. МИД Чехии осудил нападение на Русский дом и заявил о недопустимости насилия в отношении любых объектов.