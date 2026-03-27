  Украина атаковала Донецк турбореактивными дронами
    Зачем Израилю предлагают военную помощь из Африки
    Медведев предрек США новый Вьетнам в случае наземной операции в Иране
    Мишустин: Нейросети должны быть доступны широкому кругу пользователей
    Стубб заявил о расколе трансатлантического партнерства
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой
    Путин заявил о прочном фундаменте отношений России и Азербайджана
    Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте
    Путин рассказал о популярности фамилии Алиев в Азербайджане
    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    27 марта 2026, 16:40 • Новости дня

    МИД вызвал посла Чехии из-за нападения на Русский дом в Праге

    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Чехии в Москве Даниэл Коштовал был вызван в Министерство иностранных дел России из-за нападения на Российский центр науки и культуры в Праге.

    Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, дипломату был выражен решительный протест в связи с инцидентом, произошедшим вечером 26 марта, сообщается на сайте ведомства.

    Нападение на Русский дом в Праге было совершено с применением бутылок с зажигательной смесью. МИД России выразил глубокую обеспокоенность случившимся.

    Напомним, неизвестные забросали «Русский дом» в Праге «коктейлями Молотова». МИД Чехии осудил случившееся.

    26 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трафик мессенджера Telegram в России резко сокращается, заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    По его словам, Telegram по трафику «умирает прямо сейчас», передает ТАСС. Осеевский отметил, что трафик WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в российских сетях практически исчез. «Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Там может что-то в течение X-часов или дней пролететь (в Сеть), но трафика его фактически не существует. Поэтому WhatsApp умер, Telegram умирает прямо вот сейчас», – сказал он.

    Президент «Ростелекома» также подчеркнул, что в то время как зарубежные мессенджеры теряют аудиторию, российский сервис Max демонстрирует уверенный рост по объему трафика.

    Ранее в ФАС пообещали не штрафовать за рекламу в YouTube и Telegram до конца года.

    26 марта 2026, 20:28 • Новости дня
    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок

    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Молдавии позволили «Лукойлу» реализовать на своих АЗС имеющиеся запасы топлива с целью смягчения энергокризиса и дефицита горючего.

    Национальный центр управления кризисами Молдавии сообщил, что «Лукойл» получил временное разрешение вернуться на рынок страны, передает РИА «Новости».

    Компания может продавать только ранее накопленные запасы топлива на принадлежащих ей автозаправках, чтобы обеспечить гражданам доступ к горючему в условиях энергокризиса.

    Мера была принята на фоне роста цен на топливо и экстренного повышения тарифов на междугородние и пригородные пассажирские перевозки, что было одобрено на чрезвычайном заседании правительства.

    Решение также связано с временным закрытием части крупных заправок, которыми управляет «Лукойл-Молдова».

    «Чтобы граждане имели доступ к топливу там, где им удобнее, было утверждено, что исключительно для закупки нефтепродуктов на местном рынке и их продажи в национальной сети автозаправочных станций оператор "Лукойл" может использовать только имеющиеся источники для пополнения своих запасов, включая дизельное топливо, на всех принадлежащих ему станциях», – отмечается в сообщении центра.

    В октябре власти США ввели санкции против «Лукойла» и других российских нефтяных компаний, что осложнило работу дочерних структур.

    По данным министра инфраструктуры Молдавии Владимира Боли, «Лукойл» также является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева и владеет инфраструктурой хранения и снабжения топлива для авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» вынуждена прекратить работу в Молдавии из-за того, что страна присоединилась к американским санкциям.

    Сеть автозаправочных станций Teboil в Финляндии прекращает деятельность по той же причине – из-за санкций США в отношении материнской компании «Лукойл».

    Болгарские дочерние компании «Лукойл» – Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas – были выведены из-под санкций Британии.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    Каллас предложила использовать активы России при блокировке Венгрией кредита Киеву
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава евродипломатии Кая Каллас допустила финансирование Украины за счет российских замороженных активов в случае блокировки Венгрией кредита Евросоюза на 90 млрд евро.

    Кая Каллас в интервью агентству Bloomberg заявила, что в случае блокировки Венгрией кредита на 90 млрд евро для Украины Евросоюз должен вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для финансирования Киева. По словам Каллас, этот кредит был альтернативой использованию замороженных активов России, и если кредит не будет предоставлен, необходимо реализовать первоначальный план, передает РИА «Новости».

    Каллас также признала, что Украине сейчас крайне необходим кредит в 90 мдрд евро, который пока остается заблокированным Венгрией. Она отметила, что вопрос европейской надежности также стоит на кону, и выразила надежду на то, что возможные решения еще существуют. Евродипломат добавила, что в ЕС также прорабатываются альтернативные варианты помощи Киеву.

    В декабре прошлого года на саммите Евросоюза было принято решение о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро под гарантии европейского бюджета. В то же время Бельгия заблокировала предложение об использовании замороженных российских активов, находящихся в депозитарии Euroclear, для финансирования Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского немедленного вывода сотрудников и агентов украинских спецслужб с территории Венгрии.

    Венгрия на заседании послов Евросоюза заблокировала вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Кая Каллас ранее отмечала рост трудностей с достижением согласия между странами ЕС по экспроприации российских активов.

    По данным Politico, Евросоюз на встрече лидеров в Копенгагене стремился заручиться поддержкой большинства государств для утверждения кредита Киеву за счет замороженных российских активов в обход позиции Венгрии.

    26 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Эксперт: Путин дал старт строительству центра национальной гордости России

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сегодня у россиян востребованы общественные пространства, в которых сосредоточены национальная память и объекты национальной гордости. Участие Владимира Путина в закладке нового здания Национального центра «Россия» имеет глубокий символический смысл: речь идет о создании своего рода «места силы», отвечающего на этот общественный запрос, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. По его словам, проект станет единым пространством, которое свяжет воедино историческое наследие, современность и будущее страны.

    «Старт строительства нового здания Национального центра «Россия» – событие, имеющее глубокое символическое значение. Речь идет не просто о возведении очередного выставочного комплекса, а о создании принципиально нового места силы, которое отвечает на явный запрос общества», – считает политолог Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    Этот запрос, пояснил собеседник, наиболее ярко проявился во время работы выставки «Россия» на ВДНХ. Энтузиазм, с которыми граждане посещали павильоны регионов, наглядно продемонстрировали, насколько востребованы сегодня пространства, концентрирующие в себе национальную память и предметы гордости.

    Путин, по словам эксперта, задает тренд на годы вперед – сохранять гордость за достижения народа. Также президент видит запрос общества на демонстрацию современных достижений.

    «В России уже сложилась сеть важных символических мест: исторические парки «Россия – моя история», музейный комплекс «Музей Победы», возрожденная инфраструктура ВДНХ. Однако каждый из этих объектов имеет конкретную направленность. Новый же Национальный центр «Россия» призван сыграть объединяющую, систематизирующую роль, сформировав единое пространство национальной гордости», – пояснил спикер.

    Особого внимания, по его словам, заслуживает инфраструктурная составляющая проекта. «Наша страна – крупнейшая федерация с огромным количеством регионов, и формирование единого пространственного измерения невозможно без опоры на места. В этом смысле региональные филиалы центра и будущее федеральное здание в Москве – это звенья одной цепи. Наличие центров на местах в сочетании с главной площадкой, которая будет венчать эту сеть, создает ту самую целостную систему, позволяющую гражданам в любой точке страны чувствовать сопричастность к общему символическому пространству России», – добавил Шаповалов.

    В основе архитектурного и смыслового наполнения нового центра, по мнению политолога, лежит триединство: прошлое, настоящее и будущее. «И это не случайно. Российская идентичность, чувство гордости и патриотизма формируются не только в пространственном измерении – через связь с разными регионами нашей многоликой страны, но и в хронологическом. Обладая великой тысячелетней историей, Россия сегодня формирует образ будущего, который задает вектор нашего развития. Это разворачивание шкалы времени – с глубокой ретроспективой и устремленностью в перспективу – позволяет гражданам не просто знать о достижениях страны, но и понимать, в каком направлении мы движемся и какой образ будущего созидаем своими руками», – подчеркнул эксперт.

    Важна и внешняя, международная проекция этого центра, полагает Шаповалов. «Россия как один из центров формирующегося многополярного мира заинтересована в создании привлекательного образа для других стран и народов. Новое здание должно стать визитной карточкой страны – местом, куда будут стремиться приехать люди со всего мира», – говорит собеседник.

    «В условиях, когда зачастую информация о России формируется на основе фейков и стереотипов, возможность для максимального числа зарубежных гостей увидеть реальные достижения страны, познакомиться с ее историей и культурой, путешествуя по ней, приобретает особое значение. Достижения, которыми гордится российский народ, в мировом контексте должны становиться достоянием всего человечества, и новый центр станет ключевой площадкой для решения этой задачи», – считает Шаповалов.

    В четверг президент России Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия».

    Комплекс будет располагаться в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» и займет участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне. Многофункциональное пространство будет включать выставочные площади, конгрессно-концертный трансформируемый зал на 3500 мест, медиа- и пресс-центры, общественные зоны. Вокруг будет разбит ландшафтный парк.

    Площадь нового выставочного комплекса – более 205 тыс. кв. метров. Он сможет принимать 20 тыс. посетителей одновременно. Видовой атриум позволит проводить мероприятия при любой погоде и будет вмещать до 7 тыс. человек.

    Для комфортного пребывания посетителей в открытом амфитеатре смоделировано движение воздушных потоков, учитывающее окружающую высотную застройку.

    Стоимость строительства объекта в адресной инвестиционной программе Москвы – 80 млрд. рублей.

    Открытие Национального центра запланировано на ноябрь 2029 год.

    26 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    В Можайске сгорели два дома после падения БПЛА
    @ t.me/dvmordvintsev

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Можайске сгорели два дома после атаки украинских беспилотников, сообщил глава города Денис Мордвинцев.

    По словам Мордвинцева, возгорание, по предварительным данным, произошло из-за падения обломков беспилотников. По информации из Telegram-канала градоначальника, пострадали два дома – один жилой и один дачный. По словам Мордвинцева, в жилом доме на момент происшествия находились женщина и двое внуков, которые успели эвакуироваться, пострадавших нет.

    На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Для тушения были привлечены четыре автоцистерны и 18 человек личного состава. Власти продолжают устанавливать точные причины происшествия.

    Напомним, в период с 8.00 до 13.00 четверга над Россией сбили 57 украинских БПЛА.

    В ночь на четверг над Россией уничтожили 125 украинских беспилотников.

    27 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

    «Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин также подчеркнул, что Россия готова вернуться к диалогу с европейскими государствами.

    «И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений» – подчеркнул глава государства.

    На прошлой неделе Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД.

    27 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия инициировала проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, сообщил пресс-секретарь российской миссии при ООН Евгений Успенский.

    По словам Успенского, в числе атакованных объектов Ирана оказались учреждения образования и здравоохранения. Заседание назначено американским председательством на 27 марта в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что США и Израиль разбомбили 282 медицинских объекта в Иране.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем.

    27 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Индии приобрело у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» на сумму более 4,45 млрд рупий для усиления ПВО страны.

    Как передает РИА «Новости», контракт между Индией и российским АО «Рособоронэкспорт» был подписан в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха. Соглашение предусматривает закупку современных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», стоимость которых превышает 47 млн долларов.

    В индийском оборонном ведомстве заявили: «Контракт на закупку зенитных ракетных комплексов «Тунгуска» для индийской армии на сумму 4,45 млрд рупий был подписан с российским АО «Рособоронэкспорт» в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха».

    Отмечается, что эти комплексы повысят многоуровневую систему противовоздушной обороны Индии, усилив защиту от беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

    В ведомстве добавили, что новая сделка укрепляет стратегическое оборонное партнерство между Индией и Россией. Сам комплекс «Тунгуска» был разработан в СССР и предназначен для защиты войск и объектов от воздушных атак, способен противостоять вертолетам огневой поддержки и сопровождать танки в боевых порядках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России в 2025 году.

    Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

    27 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Украина атаковала Донецк турбореактивными дронами
    @ Александр Кравченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донецк подвергся атаке турбореактивных беспилотников с Украины, сообщил штаб обороны Донецкой народной республики.

    «Донецк под атакой турбореактивных дронов противника», – сообщил штаб в Telegram-канале. Силы противовоздушной обороны уже работают над подавлением беспилотников.

    В марте ВСУ впервые использовали американский ударный дрон Hornet при атаке на Донецк. В понедельник ФСБ уничтожила рой украинских дронов над Донецком.

    26 марта 2026, 22:05 • Новости дня
    Эксперт назвал факторы финансовой устойчивости России в период глобального кризиса

    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Курс Владимира Путина на консолидацию общества и бизнеса, а также укрепление экономического суверенитета становится ключевым фактором устойчивости российской экономики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его словам, именно этот подход позволяет России не только справляться с внешним давлением, но и выстраивать долгосрочную стратегию экономического развития.

    «Владимир Путин совершенно точно отмечает, что залог успешного экономического развития России – это единство общества. Только совместными усилиями государства, бизнеса и граждан нам удастся достичь устойчивого роста и обеспечить реализацию всех стратегических интересов страны. Именно это позволяет нам уверенно двигаться в условиях мировых катаклизмов и потрясений», – сказал политолог Павел Данилин.

    По его словам, сегодня каждая из сторон искренне хочет видеть Россию богатой и сильной. Особое значение в этой связи приобретает диалог власти и бизнеса и правительства. Сам президент уделяет этой сфере большое внимание: он детально изучает запросы бизнеса и помогает ради общего блага.

    Проявляется это, в первую очередь, в процессе дебюрократизации. За последние пять лет было упрощено получение более 400 лицензий и разрешений. Данная тенденция прослеживается и в бюджетной сфере – оформление значимого числа документов постепенно становится делом простым, отнимающим меньше времени у граждан.

    «То есть в нашей стране сформировалась по-настоящему комплексная и весьма конкретная система коммуникации бизнеса и власти. Важно, что предприниматели не слепо принимают помощь от государства, но и проявляют ответственность перед обществом. Таким образом, мы достигаем наиболее оптимальных решений в регулировании экономической деятельности», – говорит эксперт.

    Россия, подчеркивает Данилин, не делает поспешных решений, а поступает взвешенно и мудро. Особенно это прослеживается в вопросе ключевой ставки. Многие сводят эту проблему к необходимости снизить показатель до минимума. Но при таком раскладе сильно просядет рубль, чего важно избежать. Россия выступает за поиск выверенных компромиссов.

    Данная тактика президента и правительства прослеживается и в текущей ситуации «сверхдоходов» от продажи энергоресурсов. Путин четко сформулировал принципы действия с образовавшимися излишками: сегодняшняя прибыль должна работать на завтрашний день, укрепить бюджет и сохранить вектор развития страны. Подобная установка отражает стратегическую направленность России на достижение долгосрочных задач.

    «Главным преимуществом отечественной экономики на этом фоне становится суверенитет. Вспомним 90-е годы, когда наша страна была этого лишена. Мы были вынуждены во многом идти на компромиссы с Западом, поскольку от него зависели. Это не способствовало раскрытию истинного потенциала России. И целенаправленная работа правительства по достижению экономической независимости во многом спасла нас от унизительного положения современной Европы», – добавил он.

    «И именно это позволило нам устоять перед лицом глобальных мировых потрясений. Многие страны теряются, не понимают, как вести себя в столь непростое время. Россия же продолжает технологическое развитие несмотря ни на что. Бизнес и государство совместно совершенствуют искусственный интеллект, цифровые платформы и автономные системы. В эпоху колоссальных сдвигов это дорогого стоит», – заключил Данилин.

    Ранее Владимир Путин принял участие в пятом съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент отметил, что стране удается сохранять стабильность и устойчивые макроэкономические показатели, несмотря на внешнее давление. Причем отличные показатели поддерживаются вопреки санкционному давлению.

    Он также подчеркнул важность в этом процессе суверенитета. Без него, по мнению главы государства, невозможно защищать интересы общества. «Это касается всех направлений, включая развитие транспортной, логистической, финансовой инфраструктуры», – уточнил Путин.

    Глава государства также  подчеркнул важность консолидации государства и бизнеса. По его словам, «доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире, на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса». Президент отметил, что санкционное давление и международные конфликты усиливают риски для мировой экономики, однако Россия сохраняет макроэкономическую стабильность и продолжает движение вперед.

    Путин подчеркнул, что в новых условиях стране необходимо укреплять суверенитет и придерживаться взвешенной финансовой политики. «Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую – здесь люди очень грамотные, с хорошим опытом, здесь нет, в этой аудитории, случайных людей, вы это прекрасно понимаете, – а значит, необходим умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах», – заявил он. Президент также призвал бизнес активнее инвестировать в технологическое развитие, отметив приоритет таких направлений, как искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы.

    Отдельное внимание глава государства уделил улучшению делового климата, снижению административных барьеров и поддержке инвестиций. По его словам, Россия продолжит развивать сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе в рамках БРИКС, а также усиливать поддержку предпринимателей. В заключение Путин подчеркнул, что Россия – страна с богатейшей историей, и ключом к ее развитию остается единство общества и совместная работа государства и бизнеса.

    26 марта 2026, 18:28 • Новости дня
    В суд Екатеринбурга поступило дело о мошенничестве на 1 млрд рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уголовное дело о мошенничестве на сумму около миллиарда рублей передано в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщили в областном суде.

    Уголовное дело о мошенничестве на сумму около 1 млрд рублей передано в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Среди обвиняемых – Анна Корежатова, Ольга Котельникова, Эдуард Кузнецов, Василий Петров, Альбина Чернова и Анастасия Чернецкая. По данным местных СМИ, Чернецкая – бывшая супруга сына экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого.

    Следствие заявляет, что обвиняемые незаконно возместили из бюджета НДС на сумму около 1 млрд рублей. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

    В пресс-службе судов региона РИА «Новости» уточнили, что Чернецкая также обвиняется в подделке документов. Всем фигурантам, кроме Эдуарда Кузнецова, который находится под домашним арестом, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

    Дело поступило в Октябрьский районный суд 13 марта, а в четверг состоялось предварительное слушание. «По итогам предварительного слушания дела судом вынесено постановление о передаче уголовного дела по подсудности в Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Ранее суд Екатеринбурга заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину США Игорю Райхельсону, обвиняемому в особо крупном мошенничестве на 5 млрд рублей.

    До этого суд в Екатеринбурге отказал женщине, пытавшейся оспорить сделку по продаже автомобиля после давления мошенников. А в сентябре 2025 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил экс-замгубернатора Олега Чемезова в СИЗО по делу о мошенничестве.


    26 марта 2026, 20:16 • Новости дня
    Скончалась пострадавшая при атаке ВСУ на АЗС в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Одна из пострадавших при атаке украинского беспилотника на автозаправку в Васильевке в Запорожской области в четверг скончалась в реанимации, не приходя в сознание, сообщили власти региона.

    55-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки беспилотника украинских военных по автозаправке в городе Васильевка Запорожской области, скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    По словам Балицкого, после атаки она находилась в крайне тяжелом состоянии и всё это время не приходила в сознание.

    В результате удара БПЛА по автозаправочной станции в Васильевке были ранены две женщины. О состоянии второй пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Вооруженные силы Украины нанесли удар по автозаправочной станции в Васильевке Запорожской области, в результате чего пострадали две женщины.

    Еще одна женщина пострадала в четверг после удара ВСУ по Васильевке несколькими часами ранее. До этого пять человек пострадали при атаках ВСУ на автомобили в регионе 24 марта.


    26 марта 2026, 17:05 • Новости дня
    Цена нефти Brent на бирже ICE выросла более чем на 5%

    Tекст: Денис Тельманов

    Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года показали резкий рост стоимости, превысив отметку в 108 долларов за баррель.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE увеличилась более чем на 5%, передает ТАСС. По состоянию на 15:51 по московскому времени рост составил 5,67%, а цена достигла 108,02 доллара за баррель.

    К 16:01 по московскому времени Brent скорректировалась и торговалась на уровне 107,46 доллара за баррель, что на 5,13% выше предыдущего значения.

    Одновременно с этим стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года увеличилась на 4,38% и составила 94,28 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть прибавили около 4% после падения из-за опасений перебоев поставок через Ормузский пролив.

    Цены на нефтепродукты достигли рекорда из-за кризиса на Ближнем Востоке и экспортных ограничений в ряде стран.

    Утром в четверг стоимость нефти Brent превысила 100 долларов за баррель, обновив максимум с 24 марта.

    26 марта 2026, 21:38 • Новости дня
    При обстреле Белгородской области дронами ВСУ ранены три человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате серий атак украинских дронов на разные районы Белгородской области ранены три мирных жителя, повреждены десятки автомобилей и жилых домов, сообщают местные власти.

    В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины на населенные пункты Белгородской области были ранены три мирных жителя, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в Мах. Пострадали две женщины в поселке Октябрьский Белгородского округа и мужчина в Грайвороне. Женщины самостоятельно обратились в больницу, у них диагностированы баротравмы, у мужчины – множественные осколочные ранения головы, предплечья и живота.

    По словам Гладкова, в Грайвороне дроны также ударили по гаражу, пристроенному к частному дому, что привело к возгоранию крыши после детонации. Еще один беспилотник выбил стекла в частном доме. В селе Доброе повреждены три легковушки и два частных домовладения, в селе Гора-Подол выбиты окна частного дома, пострадали коммерческий объект и автомобиль.

    В селе Головино Белгородского округа дрон атаковал парковку, были повреждены «Газель» и автобус. В самом Белгороде после падения обломков сбитого беспилотника выбито заднее стекло легкового автомобиля.

    В городе Шебекино от ударов дронов повреждены полуприцеп грузовика и коммерческий объект. В поселке Маслова Пристань два беспилотника атаковали парковку сельхозпредприятия, вспыхнули три легковых автомобиля, повреждены еще 16 машин.

    Также в Краснояружском округе поселок Красная Яруга был атакован FPV-дроном, выбиты окна частного дома, повреждены социальный объект и два автобуса в селе Сергиевка. В селе Отрадовка в результате детонации дрона посечен забор частного домовладения. В поселке Борисовка беспилотник атаковал легковой автомобиль, транспортное средство повреждено.

    Ранее в четверг при атаке дронов со стороны ВСУ пострадала мирная жительница села Белянка в Белгородской области. А накануне при атаках ВСУ на регион погибли три мирных жителя, еще один человек получил ранения. В тот же день в области ракетный обстрел ВСУ повредил энергоинфраструктуру.


    26 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Мирный житель ранен при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области ранения получил местный житель, сообщают власти региона.

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил в своем канале в Мах, что в результате атаки пострадал мирный житель.

    Пострадавший мужчина был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую помощь. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы, уточнил губернатор.

    Ранее в ночь на четверг жительница Брянской области погибла при атаке дронов ВСУ на село Зерново.

    До этого две женщины пострадали 23 марта в результате артиллерийского обстрела поселка Белая Березка в Брянской области. В тот же день еще три человека пострадали из-за атаки ВСУ дронами-камикадзе по селу Демьянки, их доставили в больницу.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации