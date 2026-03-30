Атака США и Израиля поразила сиротский дом в Иране
При ударе по сиротскому дому в Иране два человека погибли и пять пострадали
В результате удара по благотворительному комплексу и сиротскому дому в Северном Иране погибли два человека, еще пятеро получили ранения.
Инцидент произошел в северном регионе Ирана, где по новому благотворительному комплексу и сиротскому дому был нанесен удар США и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.
По данным местных властей, в результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения.
В сообщении Fars подчеркивается: «В результате сегодняшней атаки американо-сионистского режима на новый благотворительный комплекс и сиротский центр, к сожалению, два человека погибли, пять получили ранения». Подробности о личности погибших и пострадавших пока не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и несколько северных областей Ирана остались без электричества после атаки США и Израиля на местные электростанции.
В жилом районе города Кум при ударе США и Израиля по объектам гражданской инфраструктуры погибли шесть человек.
Ранее при авиаударе США и Израиля по жилому дому в пригороде Эрака в центре Ирана жертвами стали по меньшей мере четыре человека, включая четырехдневного младенца.