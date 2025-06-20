Путин заявил об отсутствии ограничений для иностранных инвестиций в России

Путин сообщил о создании комфортных условий для иностранных капиталов

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин отметил, что в России практически нет ограничений для сфер приложения усилий и капиталов иностранных партнеров, передает РИА «Новости». По его словам, это является одним из основных направлений международного сотрудничества России.

В ходе пленарного заседания ПМЭФ Путин подчеркнул: «У нас практически ведь нет ограничений для сфер приложения усилий и капиталов для наших иностранных партнеров. Это одно из ключевых направлений, как я полагаю, нашего сотрудничества».

Глава государства добавил, что Россия будет предпринимать все возможные меры для создания максимально комфортных условий для иностранных инвесторов. По его словам, партнеры должны чувствовать себя уверенно на российском рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Костин заявил о важности участия иностранных инвесторов для создания эффективного фондового рынка в России. Максим Решетников отметил, что возвращение западных компаний на российский рынок может привести к стабилизации цен и усилить конкуренцию.

Глава Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что несмотря на растущий интерес, заявки от иностранных компаний на возвращение пока не поступали.