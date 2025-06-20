Силуанов сообщил об отсутствии заявок на возвращение иностранных компаний

Tекст: Александра Юдина

Силуанов отметил, что пока никаких заявок на вход нет, однако, по его словам, ситуация начинает меняться и интерес к инвестициям в Россию со стороны иностранных компаний растет, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что особенно внимание проявляют американские и европейские компании.

В Кремле сообщали, что президент Владимир Путин проводит встречи с представителями иностранного бизнеса на полях ПМЭФ.

Глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ отметил важность конкуренции и поддержал участие иностранных игроков в российском бизнесе, подчеркнув пользу для потребителей.