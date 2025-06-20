Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.2 комментария
Силуанов сообщил об отсутствии заявок на возвращение иностранных компаний
Министр финансов Антон Силуанов отметил на полях Петербургского международного экономического форума, что несмотря на рост интереса, заявки от иностранных компаний на возвращение на рынок России пока не поступали.
Силуанов отметил, что пока никаких заявок на вход нет, однако, по его словам, ситуация начинает меняться и интерес к инвестициям в Россию со стороны иностранных компаний растет, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что особенно внимание проявляют американские и европейские компании.
В Кремле сообщали, что президент Владимир Путин проводит встречи с представителями иностранного бизнеса на полях ПМЭФ.
Глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ отметил важность конкуренции и поддержал участие иностранных игроков в российском бизнесе, подчеркнув пользу для потребителей.