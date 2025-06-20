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    Почему мусульманский мир не встал на сторону Ирана против Израиля
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    7 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

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    20 июня 2025, 14:57 • Новости дня

    Силуанов сообщил об отсутствии заявок на возвращение иностранных компаний

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Антон Силуанов отметил на полях Петербургского международного экономического форума, что несмотря на рост интереса, заявки от иностранных компаний на возвращение на рынок России пока не поступали.

    Силуанов отметил, что пока никаких заявок на вход нет, однако, по его словам, ситуация начинает меняться и интерес к инвестициям в Россию со стороны иностранных компаний растет, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что особенно внимание проявляют американские и европейские компании.

    В Кремле сообщали, что президент Владимир Путин проводит встречи с представителями иностранного бизнеса на полях ПМЭФ.

    Глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ отметил важность конкуренции и поддержал участие иностранных игроков в российском бизнесе, подчеркнув пользу для потребителей.

    20 июня 2025, 08:26 • Новости дня
    Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
    Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
    @ McPHOTO/M.xGannx/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сообщения о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана являются спекуляциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что такое развитие событий было бы катастрофическим.

    Песков подчеркнул: «Много сейчас спекуляций. Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно». Представитель Кремля отметил, что не считает возможным давать оценку этим публикациям из-за их численности и недостоверности, передает ТАСС.

    Поводом для комментария Пескова стала информация, озвученная журналисткой телеканала Fox News Джеки Хайнрик. Она сообщила, что Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

    Ранее сообщалось, что национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    В среду Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах. Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    15 комментариев

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    19 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Появилось видео пролета Су-24 ВКС России рядом с кораблем ВМС США
    Появилось видео пролета Су-24 ВКС России рядом с кораблем ВМС США
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сети опубликовали видеозапись американских военных, на котором бомбардировщик ВКС России Су-24 пролетел рядом с кораблем Североатлантического альянса.

    Появилось видео, снятое американскими военными, на котором запечатлен полет бомбардировщика Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России над нейтральными водами Балтийского моря. Кадры опубликовал Telegram-канал «Два майора».

    В ходе полета бомбардировщик выпустил тепловые ловушки, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-каналы.

    В ролике запечатлено, как самолет пролетел над водной гладью на небольшой высоте и выпустил два тепловых снаряда. Когда именно была сделана видеозапись, неизвестно, но сообщается, что ее сделали с корабля ВМС США.

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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    19 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Песков предупредил о реакции России при вмешательстве США в конфликт Ирана и Израиля

    Песков заявил об усилении обеспокоенности России в случае вмешательства США в конфликт Ирана и Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские власти выразили опасения по поводу потенциального вовлечения США в конфликт между Ираном и Израилем, отметив возможную эскалацию ситуации.

    Россия будет серьезно обеспокоена в случае участия США в конфликте между Ираном и Израилем, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва считает такое развитие сценария опасным для всего региона.

    «Мы будем еще больше обеспокоены, потому что это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона», – заявил Песков.

    По его словам, вариант с вовлечением США приведет к значительному развитию конфликта.

    Он также добавил, что российская сторона внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности всех сторон.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям на фоне эскалации между Ираном и Израилем. Американский президент Дональд Трамп в последние дни обсуждает с советниками возможность авиаудара по иранскому ядерному объекту Фордо.

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    20 июня 2025, 00:44 • Новости дня
    Песков предупредил о негативной реакции России на возможное убийство Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи вызовет крайне негативную реакцию Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о реакции России, Песков заявил: «Очень отрицательно». По его словам, Москва решительно осудит такие действия, если они произойдут, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Он также отметил, что поддержка США возможного убийства Хаменеи приведет к росту экстремизма внутри Ирана и откроет «ящик Пандоры». По его словам, иранское общество считается очень хорошо организованным и консолидированным, поэтому подобные действия вызовут соответствующее противодействие со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что недопустимо не только пытаться свергнуть власть в Иране, но даже обсуждать подобные темы. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац допустили возможность попытки устранения верховного лидера Ирана.

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    20 июня 2025, 14:03 • Новости дня
    Даванков объяснил идею о политическом убежище для Маска
    Даванков объяснил идею о политическом убежище для Маска
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предоставление убежища американскому миллиардеру Илону Маску могло бы быть полезным для страны, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

    «Убежище для Маска может принести России огромную пользу. Даже больше, чем помощь [экс-аналитику ЦРУ Эдварду] Сноудену», – сказал депутат ТАСС.

    Он призвал МИД России серьезно отнестись к этой идее.

    До этого Даванков заявил, что в МИД якобы поступила просьба о предоставлении Маску политического убежища в России. В министерстве, комментируя это сообщение, заявили, что Даванков не работает в МИД.

    Отец Маска усомнился в истинности сообщения о том, что его сын якобы запросил убежища в России.

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    19 июня 2025, 17:05 • Новости дня
    Названо число оставшихся в России после 2022 года компаний из США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После антироссийских санкций с 2022 года в стране осталось около 150 американских компаний, еще около 100 компаний были преобразованы в российские, заявил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи на ПМЭФ.

    «У нас 250 компаний целиком (остались в РФ после введения западных санкций), из них некоторые бывшие американские стали российскими», – сказал Эйджи, передает ТАСС.

    Около 100 из них конвертировались в российские компании, добавил он.

    В апреле издание Financial Times сообщало, что некоторые западные компании, планировавшие уйти с российского рынка, приостановили эти планы.

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    19 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    Песков назвал разговоры о свержении власти в Иране непозволительными

    Tекст: Антон Антонов

    Непозволительно не только пытаться свергнуть власть в Иране, но даже вести такие разговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы считаем, что это непозволительно – вести такие разговоры, тем более непозволительно предпринимать такие действия», – приводит слова Пескова RT.

    Он напомнил, что Путин на встрече с представителями международных СМИ подчеркнул, что не желает даже обсуждать подобные сценарии.

    По мнению России, возможный удар США по Ирану «способен и обязательно приведет» к дальнейшей «существенной» эскалации, серьезно «осложнив положение дел в регионе». «Не хотелось бы это представлять. Москва считает, что это неверный шаг», – заявил Песков.

    Как передает «Звезда», Белый дом, по информации Кремля, еще «не принял решения, вступать ли напрямую в конфликт», по крайней мере, такие заявления звучат из Вашингтона. Песков уточнил, что предложение России о посредничестве обращено к Израилю и Ирану, США не могут отвечать на него. В Кремле встревожены обстановкой на Ближнем Востоке, учитывая важность региона для России.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин контактирует с руководством Ирана, Израиля и ОАЭ. По словам Пескова, «имея такие равноудаленные отношения, Путин располагает потенциалом для оказания посреднических услуг в случае, если они будут востребованы сторонами конфликта. «Сейчас стороны конфликта две: Израиль и Иран», – констатировал представитель Кремля.

    Оценивая вероятность «ядерной» эскалации на Ближнем Востоке, Песков указал, что российской стороне неизвестно, какой потенциал у Израиля. «Мы исходим из того, что руководство Израиля неоднократно, в том числе на самом высшем уровне, говорило о нежелании обладать ядерным оружием», – заявил он, отметив также сообщения американской разведки, согласно которым США не обладают доказательствами наличия у Ирана ядерного оружия. Песков отметил, что в Иране «обогащение урана проходило под строгим мониторингом МАГАТЭ».

    Напомним, Путин в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Российский лидер напомнил, что высказывал руководству США, Израиля и Ирана свое мнение о том, как обеспечить интересы Тегерана на мирную атомную энергетику одновременно с безопасностью Тель-Авива.

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    20 июня 2025, 10:48 • Новости дня
    Песков не стал обсуждать слухи о предоставлении убежища Илону Маску

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать комментариев по поводу прозвучавших в СМИ или якобы поступивших в МИД предложений о предоставлении политического убежища американскому бизнесмену Илону Маску.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что прежде чем что-либо высказывать по этому поводу, необходимо дождаться официальных комментариев от Министерства иностранных дел или самого Илона Маска, передает ТАСС.

    Он пояснил, что не будет обсуждать подобные слухи до появления заявлений от упомянутых сторон.

    Ранее отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что западные страны пугают население Россией, чтобы держать людей «в узде».

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    20 июня 2025, 13:13 • Новости дня
    Отец Маска не поверил, что сын запросил убежище в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информация о том, что американский миллиардер Илон Маск якобы запросил убежища в России, вряд ли может соответствовать действительности, заявил его отец Эррол Маск.

    «Нет, я не думаю, что это правда», – заявил он «Известиям».

    До этого в прессе сообщили, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил о поступлении в МИД просьбы предоставить Илону Маску политическое убежище в России.

    В самом МИД, комментируя это сообщение, заявили, что Даванков в МИД не работает.

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    20 июня 2025, 11:28 • Новости дня
    «Аэрофлот» выразил готовность возобновить рейсы в США

    Tекст: Александра Юдина

    О готовности выполнять рейсы в США при соответствующем решении властей сообщил глава группы Сергей Александровский на Петербургском международном экономическом форуме.

    Он заявил, что компания будет готова к возобновлению авиасообщения с Соединенными Штатами, если на то будет принято решение. Александровский также оценил текущие финансовые и операционные показатели, отметив, что по итогам января–мая 2025 года они немного превышают результаты за аналогичный период 2024 года, передает ТАСС.

    Глава компании сообщил, что целью на 2025 год является удержание достигнутых в 2024 году результатов по операционной и финансовой деятельности. Он добавил, что значительный двузначный рост в летний сезон будет затруднителен из-за сохраняющихся ограничений.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона видит интерес американской к восстановлению прямых авиарейсов между странами. До этого Дмитриев пояснял, что переговоры по восстановлению прямого авиасообщения между Россией и США велись с представителями Американской торгово-промышленной палаты (AmCham).

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    20 июня 2025, 12:38 • Новости дня
    Песков сообщил о встречах Путина с иностранным бизнесом на ПМЭФ

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин проводит встречи с представителями иностранного бизнеса на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, контакты не афишировали, чтобы защитить предпринимателей от возможных санкций в их странах, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что вчера уже прошли подобные встречи, однако подробности о компаниях и участниках не разглашаются. Он отметил, что иностранные бизнесмены на форумах сталкиваются с «беззаконием» в своих государствах, поэтому их контакты с российской стороной хранят в тайне.

    Также Песков сообщил, что выступление Путина на пленарной сессии форума будет продолжительным и насыщенным по содержанию. Кроме российского лидера, на сессии выступят гости из Индонезии, Бахрейна и Китая. По его словам, запланирована и сессия вопросов и ответов, которая обычно отличается разнообразием тем.

    На прошлой неделе Песков заявил, что Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в панельной дискуссии.

    Ранее сообщалось, что Петербургский международный экономический форум в 2025 году соберет делегации из более 92 государств и территорий. Песков заявлял, что представители компаний из Европы и США проявляли интерес к форуму, однако предпочитали не афишировать свое участие.

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    20 июня 2025, 12:53 • Новости дня
    Песков назвал условие для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Российско-американский саммит должен стать итогом масштабной экспертной работы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что вопросы урегулирования очень сложны и содержат множество нюансов, поэтому первоочередной задачей является выполнение так называемой домашней работы на уровне экспертов, передает ТАСС.

    Песков отметил, что только после этого можно говорить о проведении встречи на высшем уровне для фиксации достигнутых результатов.

    Также Песков не стал делать прогнозов относительно того, встретятся ли Владимир Путин и Дональд Трамп до конца текущего года. Он объяснил это высокой степенью непредсказуемости современной международной политики и подчеркнул, что сейчас трудно прогнозировать даже ситуацию на ближайшую неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что президент России Владимир Путин высоко оценивает готовность Дональда Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь также отметил, что темпы диалога между Москвой и Вашингтоном остаются медленными из-за накопившихся трудностей, которые требуют значительных усилий для их преодоления.

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    20 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков отметил сложность устранения раздражителей в отношениях России и США

    Tекст: Александра Юдина

    Число раздражителей в отношениях России и США остается слишком высоким, и процесс их устранения идет очень сложно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что образно называет это «авгиевыми конюшнями» двусторонних отношений и считает ситуацию крайне запущенной. Он отметил, что процедура налаживания контактов между странами проходит «вязко» и требует времени, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Москва и Вашингтон ведут обсуждение нормализации отношений и урегулирования конфликта на Украине по разным дипломатическим трекам. По его словам, существуют отдельные каналы для обсуждения украинского вопроса и для решения двусторонних проблем. Пресс-секретарь президента России уточнил, что работа идет по обоим направлениям, но диалог по Украине особенно сложен.

    Песков добавил, что среди американских дипломатов есть мнение о необходимости увязывать нормализацию отношений с урегулированием на Украине. В то же время, российская сторона считает, что избавление от раздражителей в отношениях с США будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал приоритетом готовность к пошаговому сближению России и США. Диалог между Россией и США продолжается на фоне сохраняющихся сложностей и большого числа нерешенных вопросов в двусторонних отношениях.

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    20 июня 2025, 12:25 • Новости дня
    Песков назвал G7 нежизнеспособным форматом для России

    Tекст: Александра Юдина

    Россия больше не рассматривает «Большую семерку» как жизнеспособный и востребованный формат, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, отношение к G7 давно известно, и этот формат утратил актуальность для Москвы, поскольку другие объединения, такие как БРИКС, уже представляют страны с большей долей в мировой экономике по сравнению с G7, передает ТАСС.

    По словам Пескова, формат G20 является гораздо более эффективным и представительским в глобальных делах, поэтому G7 не интересует Россию.

    Песков указал, что власти России не считают G7 жизнеспособной, так как наблюдают неуклонное снижение влияния и доли стран «Семерки» в мировой экономике. Он добавил, что это не временное явление, а устойчивая тенденция, которую формируют мировые процессы.

    Комментируя саммит G7, Песков отметил, что все были свидетелями его «шероховатостей» и с интересом наблюдали за новостями. Пресс-секретарь напомнил, что были разногласия по итоговому документу, а американский президент Дональд Трамп досрочно покинул встречу.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала саммит G7 «позорищем», отметив неспособность объединения решать глобальные проблемы, включая финансовые и экологические.

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    20 июня 2025, 14:01 • Новости дня
    Песков сообщил о поддержании контактов спецслужб России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Российско-американское взаимодействие осуществляется по линии спецслужб как отдельное направление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, спецслужбы России и США продолжают поддерживать контакты, несмотря на сложную политическую обстановку, передает ТАСС.

    Он заявил, взаимодействие по линии спецслужб двух стран является самостоятельным направлением.

    Песков отметил, что подобное общение носит особый характер и отличается высокой степенью чувствительности. Он подчеркнул, что этот процесс проходит отдельно от других форматов российско-американских переговоров.

    Ранее Кремль сообщал, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются определенные коммуникации на уровне специальных служб, но масштабное сотрудничество между двумя странами отсутствует

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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