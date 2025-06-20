Греф поддержал присутствие иностранных компаний и банков в России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, такие участники рынка способствуют здоровой конкуренции, которая необходима экономике страны. Греф отметил, что ограничивать присутствие иностранных конкурентов, в том числе в банковском секторе, неправильно, и «Сбер» никогда не выступал за такие меры, передает ТАСС.

Он сообщил, что «Сбер» не опасается конкуренции со стороны других банков, поскольку не видит на рынке игроков, способных составить серьезную конкуренцию. Греф добавил, что конкуренция с лучшими банками мира будет для компании полезным стимулом для дальнейшего развития и повышения эффективности.

Греф также подчеркнул, что «Сбер» внимательно следит за деятельностью конкурентов и учится у них, внедряя лучшие практики. По его мнению, чем крупнее компания, тем важнее для нее наличие сильных соперников.

Кроме того, он заявил, что управление Сбербанком определяют рынок и конкуренция, а успех крупной компании напрямую зависит от наличия конкурентной среды. Греф считает, что именно конкуренция заставляет компании снижать цены и маржу, а конечную выгоду всегда получают потребители.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сложном сочетании внутренних проблем в экономике России, охарактеризовав их как ситуацию, приближающуюся к «идеальному шторму». Тем временем банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.