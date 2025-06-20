Греф оценил ситуацию в экономике России как «идеальный шторм»

Tекст: Александра Юдина

Выступая на деловом завтраке в рамках ПМЭФ, он отметил наличие сразу нескольких серьезных внутренних проблем, которые, по его словам, формируют крайне сложную обстановку для страны, передает ТАСС.

Греф заявил, что Россия столкнулась с большим набором трудностей, охарактеризованных им как «идеальный шторм» для экономики. Он подчеркнул, что эти вызовы сочетаются одновременно и требуют комплексных решений.

Тем временем банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.