  • Новость часаВТБ снизил ставки по ипотеке на новостройки
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

    15 комментариев
    20 июня 2025, 08:33 • Новости дня

    Греф оценил ситуацию в экономике России как «идеальный шторм»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о сложном сочетании внутренних проблем в экономике России, охарактеризовав их как ситуацию, приближающуюся к «идеальному шторму».

    Выступая на деловом завтраке в рамках ПМЭФ, он отметил наличие сразу нескольких серьезных внутренних проблем, которые, по его словам, формируют крайне сложную обстановку для страны, передает ТАСС.

    Греф заявил, что Россия столкнулась с большим набором трудностей, охарактеризованных им как «идеальный шторм» для экономики. Он подчеркнул, что эти вызовы сочетаются одновременно и требуют комплексных решений.

    Тем временем банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта.

    Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

    19 июня 2025, 12:24 • Новости дня
    Россия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве
    Россия заявила о намерении выйти из соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    МИД распространил заявление о намерении российской стороны прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве.

    В заявлении на сайте ведомства указано, что соглашение, подписанное 14 июня 1996 года, утратило смысл и практическое значение в нынешних условиях, так как не соответствует текущему состоянию российско-германских отношений из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и усиливающихся милитаристских тенденций в германском правительстве.

    МИД отмечает, что на этом фоне Россия намерена выйти из соглашения, и сейчас идут соответствующие внутригосударственные процедуры.

    В заявлении подчеркивается, что руководство ФРГ ведет целенаправленную идеологическую обработку населения Германии в антироссийском ключе и открыто провоцирует обострение военно-политической ситуации.

    Министерство также заявило о чрезмерных внешнеполитических амбициях германского правительства, которые затрагивают жизненно важные интересы России в сфере безопасности.

    В заключение МИД отмечает, что итоги военных авантюр Германии хорошо известны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Германию «соучастником» боевых действий на Украине.

    Кроме того, спикер МИД Мария Захарова велела немецким корреспондентам в Москве «приготовиться» в связи с преследованием главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Она отметила, что правительство Германии «уже не первый год третирует» российские СМИ.

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    19 июня 2025, 09:59 • Новости дня
    Набиуллина сообщила о поиске новой модели роста экономики России
    Набиуллина сообщила о поиске новой модели роста экономики России
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Она отметила согласие с мнением министра экономического развития Максима Орешкина о необходимости смены экономической модели и подчеркнула, что множество прежних ресурсов уже исчерпаны, передает РИА «Новости».

    Набиуллина добавила, что стране следует задуматься о формировании новой стратегии развития экономики. Ее выступление состоялось на сессии форума, посвященной экономике предложения и стратегии роста в современных условиях.

    Ранее Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в экономике России наблюдались признаки переохлаждения. После этого Банк России снизил ключевую ставку до 20%.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Каллас о «360-градусной угрозе»
    Захарова высмеяла заявление Каллас о «360-градусной угрозе»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас, сделала ироничное замечание о необычной значимости числа 360 для политиков ЕС.

    В своем Telegram-канале она отметила, что Захарова обратила внимание на слова Каллас, которая заявила, что Россия «представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности».

    По словам Захаровой, это число стало «заколдованным» для европейских политиков и напомнила о прежней оговорке бывшего главы МИД Германии Анналены Бербок, которая имела в виду «разворот на 180 градусов», но ошиблась в формулировке.

    Дипломат отметила, что «по Цельсию, боюсь спросить», указывая на очередную ошибку в риторике западных дипломатов.

    Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за «градусами», чтобы избежать тревожных галлюцинаций.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей. Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов».

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    19 июня 2025, 10:49 • Новости дня
    Бывший глава МИД Литвы призвал Украину атаковать нефтяные объекты России
    Бывший глава МИД Литвы призвал Украину атаковать нефтяные объекты России
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о необходимости для Украины атаковать нефтяные объекты России.

    Ландсбергис публично предложил Украине наносить удары по российским нефтяным объектам, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, передает «Газета.Ru».

    Его позиция была высказана в сообщении на странице в соцсети Х, где он разместил карту с крупнейшими нефтяными объектами Ирана и отметил, что удары Израиля направлены на снижение добычи нефти, обеспечивающей финансирование республики.

    Ландсбергис выразил уверенность, что Украина поймет, что по его мнению, российская нефть является законной целью для атак.

    Напомним, в связи с обострением ситуации между Израилем и Ираном инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов нефть марки Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.

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    19 июня 2025, 10:18 • Новости дня
    Силуанов назвал «похолоданием» состояние экономики России
    Силуанов назвал «похолоданием» состояние экономики России
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Антон Силуанов на площадке Петербургского международного экономического форума назвал текущее состояние экономики страны «похолоданием».

    Он заметил, что после похолодания всегда приходит лето, подчеркивая временный характер текущей ситуации, передает ТАСС.

    Также Силуанов заявил, что действующая экономическая модель России продолжает работать, несмотря на сложные условия и внешние санкции. Министр отметил, что российская экономика демонстрирует рост более чем на 4% и предложение сменить модель считает преждевременным. По его словам, ставка должна делаться на технологический суверенитет страны.

    С таким мнением Силуанов выступил в ответ на позицию главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая ранее подчеркнула, что ресурсы, позволявшие экономике России быстро расти в последние два года, во многом исчерпаны.

    Ранее глава Банка России заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Министр экономического развития МаксимРешетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

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    20 июня 2025, 07:43 • Новости дня
    ВТБ снизил ставки по ипотеке на новостройки

    Tекст: Александра Юдина

    Банк ВТБ снизил ставки по своим ипотечным программам, максимальное снижение составило 2,2 процентных пункта, сообщил заместитель президента – председателя правления банка Александр Пахомов.

    С 20 июня ВТБ уменьшил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на новостройки, передает ТАСС.

    Пахомов также отметил, что в ближайшее время ВТБ планирует пересмотреть условия по потребительским и автокредитам. Ожидается дополнительное обновление тарифной политики банка для других кредитных продуктов.

    Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

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    19 июня 2025, 17:36 • Новости дня
    Автодор предложил штрафовать водителей за просмотр фильмов за рулем

    Петушенко заявил о планах штрафовать отвлекающихся на гаджеты водителей

    Автодор предложил штрафовать водителей за просмотр фильмов за рулем
    @ FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госкомпания инициировала изменения в законодательство для наказания водителей, использующих гаджеты и смотрящих фильмы за рулем грузовиков и легковых автомобилей.

    О новой инициативе «Автодора» по борьбе с отвлечением водителей сообщают «Известия», передает РЕН ТВ. Председатель госкомпании Вячеслав Петушенко заявил, что одной из самых острых проблем на дорогах является использование смартфонов и просмотр фильмов за рулем. По его словам, отвлекшиеся водители, особенно грузовиков, часто становятся причиной крупных задержек и убытков.

    «Тяжесть неоспоримая. Когда грузовик »разложится« на всю дорогу, мы теряем часы. И когда смотрим, почему это происходит – в гаджетах сидят, кино смотрят», – отметил Петушенко.

    Он добавил, что для выявления нарушителей планируется использовать камеры наблюдения, которые позволяют фиксировать случаи отвлечения.

    Глава «Автодора» подчеркнул, что перевозчики также заинтересованы в таких мерах, поскольку нарушение водителями режима приводит к поломкам, простоям и убыткам компаний.

    Петушенко сообщил, что с перевозчиками обсуждается вопрос установки дополнительных камер в салонах грузовиков для контроля соблюдения режима труда и отдыха.

    Он уверен, что внесение подобных норм в законодательство поможет снизить число ДТП по вине невнимательных водителей и уменьшить экономический ущерб для бизнеса и государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении максимального штрафа до 10 тыс. рублей за отказ водителя остановиться по требованию полиции. За повторный отказ вводится лишение прав сроком до полугода.

    Петербургские депутаты предложили передать полномочия по штрафам за парковку на местах для инвалидов городским властям Москвы и Петербурга. Совфед утвердил повышение штрафа для грузовиков в десять раз за проезд под знаком «Движение грузовых автомобилей запрещено» для крупных городов и регионов.

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    19 июня 2025, 11:03 • Новости дня
    Набиуллина, Решетников и Силуанов поспорили о перспективах экономики России

    Tекст: Александра Юдина

    На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялся спор между главой Минфина Антоном Силуановым, главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной о текущем состоянии и будущем российской экономики.

    Так, Силуанов заявил, что, несмотря на международные ограничения, экономика России показывает устойчивый рост, и назвал действующую модель рабочей. Он отметил, что стране необходимо делать ставку на технологический суверенитет, а вопросы охлаждения экономики и развития экономических инициатив, по его мнению, противоречат друг другу, передает ТАСС.

    Набиуллина высказала мнение, что ресурсы, обеспечивавшие быстрый экономический рост в предыдущие два года, в значительной степени исчерпаны. Она пояснила, что рост обеспечивался свободной рабочей силой, снижением безработицы, загрузкой производственных мощностей, импортозамещением, расходованием накоплений ФНБ и капиталом банковской системы, который поддерживал ускоренное кредитование. Набиуллина считает, что стране необходимо задуматься о новой модели роста, поскольку привычные источники иссякли.

    Решетников выступил за осторожную трансформацию экономической модели без резких изменений. Он подчеркнул, что важно не пытаться восстановить устаревшие элементы экономики, но и не утрачивать преемственности. Решетников обратил внимание на охлаждение экономики по статистическим показателям и допустил, что ситуация приближается к рецессии, а также добавил, что изменения должны затрагивать долгосрочные тренды.

    В ходе обсуждения Силуанов прокомментировал перспективы экономики с использованием термина «похолодание» и выразил уверенность, что за ним всегда наступает экономическое «лето». Его высказывание вызвало шутливую реакцию у главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который предложил передать Гидрометцентр в подчинение Минфина.

    На сессии Решетников также обратился к Набиуллиной с призывом проявлять «немного любви к экономике» наряду с верой в достижение целевой инфляции, отметив, что экономической политике необходим баланс между сдерживанием инфляции и поддержкой развития.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые компоненты существующей модели экономического роста России исчерпали себя.

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ.

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    19 июня 2025, 22:56 • Новости дня
    В Кремле сочли возвращение западных компаний в Россию нереалистичным

    Песков заявил, что возвращение западных компаний в Россию пока нереалистично

    Tекст: Вера Басилая

    Возвращение западных компаний в Россию на данный момент выглядит маловероятным, надо исходить из того, что они и не будут пытаться это делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что западные компании не проявляют желания возвращаться и пока не предпринимают никаких практических шагов в этом направлении, поэтому их возвращение на данный момент не представляется реалистичным, передает RT.

    Песков подчеркнул, что необходимо строить тактику и стратегию развития с учетом нынешнего положения, не рассчитывая на возвращение западных компаний.

    По его словам, сейчас важно защищать те организации, которые продолжают работать в России, создают рабочие места и платят налоги.

    Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что возвращение западных компаний на российский рынок может стабилизировать ситуацию с ценами и улучшить конкуренцию.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что иностранные компании должны поспособствовать отмене санкций против России для возвращения на рынок.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, несмотря на их возможное желание вернуться.

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    19 июня 2025, 09:45 • Новости дня
    Решетников заявил о риске рецессии для российской экономики

    Tекст: Александра Юдина

    Состояние российской экономики приблизилось к рецессии, а текущая динамика указывает на необходимость постепенных изменений в модели роста без резких реформ, заявил министр экономического развития Максим Решетников на ПМЭФ.

    По его словам, по текущим цифрам наблюдается охлаждение экономики, а по ощущениям страна уже находится близко к переходу в рецессию, передает ТАСС.

    Министр также выразил мнение, что существующая модель экономического роста требует изменений, однако такие перемены должны быть проводимы без резких реформ.

    Решетников отметил, что обычно в России попытки внедрять новые подходы не всегда оказываются успешными, после чего приходится восстанавливать прежние механизмы. Он подчеркнул важность преемственности и необходимости сосредоточиться на долгосрочных тенденциях и росте потенциала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в экономике России наблюдались признаки переохлаждения. После этого Банк России снизил ключевую ставку до 20%.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку считает, что Центробанк к концу 2025 года способен поэтапно понизить ключевую ставку до 17-18%.

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    19 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    Правительство Германии отметило готовность Путина к контактам с Мерцем

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Германии приняло к сведению высказывания Владимира Путина о готовности к контактам c канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

    Берлинский кабинет министров прокомментировал заявление российского лидера о возможности контактов с новым канцлером, передает ТАСС.

    В кабмине Германии сообщили, что слова российского президента были отмечены и приняты во внимание. Власти ФРГ подчеркнули, что официально зафиксировали соответствующие заявления со стороны Москвы, но не стали комментировать детали или дальнейшие шаги.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц «отличился» яркими заявлениями. Во-первых, он допустил вступление Украины в НАТО после окончания конфликта. Во-вторых – отметил, что Израиль в Иране делает «грязную работу» за весь мир.

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    19 июня 2025, 09:21 • Новости дня
    ВТБ спрогнозировал рост доходов россиян по вкладам в 2025 году

    Tекст: Александра Юдина

    В первом полугодии 2025 года ожидается, что россияне получат около 4 трлн рублей процентных доходов по вкладам, что на 50% выше прошлогоднего уровня, следует из прогноза ВТБ.

    По данным банка, россияне в первом полугодии 2025 года получат около 4 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что превышает показатель прошлого года в 1,5 раза, передает РИА «Новости».

    По итогам 2025 года доходы населения по вкладам и накопительным счетам могут достичь примерно 9 трлн рублей.

    Член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер отметил, что проценты по вкладам, по расчетам банка, покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов граждан. Он подчеркнул, что большинство клиентов теперь используют вклады как инструмент инвестирования в будущее и стараются эффективно управлять свободными средствами, а каждый четвертый вкладчик ВТБ совмещает депозит с накопительным счетом.

    ВТБ фиксирует устойчивый рост активности вкладчиков: за первое полугодие 2025 года их число выросло примерно на 10%, до 10,1 млн человек.

    Пресс-служба ВТБ также сообщает, что портфель средств физлиц в российских банках по итогам первого полугодия вырастет до 61 трлн рублей, а к концу года может достичь 70 трлн, что означает прирост примерно на 20%. Основная часть сбережений хранится в рублях, а доля валютных вкладов снизится примерно до 6%.

    По словам Брейтенбихера, снижение ставок идет плавно, а депозиты остаются выгодным и понятным инструментом для вкладчиков. Он отметил, что рекордный рост депозитов был отмечен в прошлом году и достигал 30%, однако в этом году темпы стабилизируются.

    Кроме того, ВТБ внедряет подтверждение операций в онлайн-банке по биометрии, что, по оценкам банка, может позволить сохранить более 2 млрд рублей клиентских средств до конца года. В банке уточнили, что новые технологии прошли тестирование для высокорисковых операций, а в ближайшее время сервис охватит все виды транзакций.

    Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова заявила, что биометрия становится самым безопасным способом идентификации и в ближайшем будущем вытеснит традиционные методы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство банков России намерены снизить ставки по вкладам после сокращения ключевой ставки Центробанком до 20% годовых.

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    19 июня 2025, 10:32 • Новости дня
    Силуанов отметил добросовестность налогоплательщиков в России

    Силуанов: Налогоплательщики исполняют свои обязательства и «не уходят в тень»

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минфина Антон Силуанов сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что налогоплательщики продолжают исполнять свои обязательства и «не уходят в тень».

    Силуанов отметил, что объем налоговых поступлений находится на ожидаемом уровне и отражает добросовестность налогоплательщиков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что граждане и бизнес понимают назначение налоговых платежей и видят, куда направляются средства. Министр добавил, что налогоплательщики сохраняют прежние привычки, связанные с исполнением налоговых обязательств.

    Ранее Минфин предложил льготы по транспортному и земельному налогу участникам СВО. Кроме того, Минфин согласился с необходимостью унифицировать предоставление налоговых льгот на транспорт для граждан, имеющих звание Героя России, чтобы устранить региональные различия.

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    19 июня 2025, 13:21 • Новости дня
    Песков назвал киевский режим ненадежным партнером для переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не считает Киевский режим надежным участником переговорного процесса, подчеркнув сложность доверия.

    По его словам, киевский режим является неудовлетворительным собеседником для переговоров, подчеркнув, что российская сторона не испытывает к нему доверия, передают «Известия».

    Он отметил, что, несмотря на это, Владимир Путин неоднократно подчеркивал предпочтение мирного пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Песков также объявил, что темами следующего раунда переговоров с Киевом станут вопросы продолжения гуманитарных обменов, освобождения пленных, обмена телами погибших, а также обсуждение реакции сторон на меморандумы. Он указал, что президент Владимир Путин подтвердил готовность продолжать гуманитарные практики и что обмен мнениями по проектам меморандумов будет ключевым вопросом диалога.

    По словам Пескова, помощник президента Владимир Мединский поддерживает контакты со своими визави по переговорам, а сроки проведения очередного этапа обсуждений определятся после 22 июля.

    Ранее Песков заявил об отсутствии понимания у Киева складывающихся реалий. Президент Владимир Путин объяснил суть демилитаризации Украины. Также глава государства указал на право бывших регионов Украины на отделение от Киева. Кроме того, российский лидер отметил, что ситуация для Украины будет ухудшаться.

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    19 июня 2025, 11:31 • Новости дня
    Песков рассказал о доверительных отношениях России с Израилем и Ираном

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжает поддерживать партнерские отношения с Ираном, а также доверительный и ровный диалог с Израилем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что в случае возможного конфликта между Ираном и Израилем Путин обладает значительным потенциалом для посредничества, передает РБК.

    Песков добавил, что вмешательство США в возможный конфликт между Ираном и Израилем может привести к расширению географии конфликта и к новому тяжелому витку эскалации. По его словам, в Тегеране уже звучат соответствующие заявления, и подобное развитие событий чревато серьезными последствиями.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

    Путин сообщал, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.

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    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

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    Обезлюдевшую Прибалтику заселяют хищные звери

    Жестокий демографический кризис обернулся для Прибалтики неожиданной стороной. Природа не терпит пустоты, и убыль населения восполняется резким ростом численности животных, особенно хищников. Медведей видят на улицах городов, стаи волков ставят под угрозу животноводство. Скоро, как опасаются местные крестьяне, «вместо наших овец и косуль они начнут охотиться на людей». Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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