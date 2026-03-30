Россия заявила Британии решительный протест
Российское внешнеполитическое ведомство отозвало аккредитацию сотрудника посольства Британии, указавшего ложные сведения при въезде, и предупредило о немедленном ответе на возможную эскалацию, сообщили в МИД.
В министерство 30 марта была вызвана временная поверенная в делах Британии в России Дейна Долакиа, которой был заявлен решительный протест. Основанием для протеста стала информация о том, что один из сотрудников британского посольства указал о себе заведомо ложные сведения при получении разрешения на въезд в Россию, что нарушает п. 2 ст. 26 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», сообщается на сайте МИД,
Компетентные российские органы получили данные, указывающие на принадлежность этого дипломата к спецслужбам Британии. Также были выявлены признаки ведения им разведывательно-подрывной деятельности на территории России, отмечает ведомство. В связи с этим, согласно статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, британская сторона была уведомлена об отзыве аккредитации данного сотрудника.
В МИД подчеркнули, что факты подачи ложных сведений некоторыми британскими дипломатами уже ранее становились основанием для жесткой реакции. Лондону была адресована настоятельная рекомендация – при подаче визовых заявок сообщать только достоверные сведения о своем прошлом. В российском внешнеполитическом ведомстве особо отметили, что Москва не потерпит деятельности незаявленных сотрудников британских спецслужб, а ответ России в случае эскалации со стороны Британии будет незамедлительным.
Временная поверенная в делах Британии в Москве Дейна Долакия была вызвана в МИД России.
Второй секретарь посольства Британии Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус был лишен аккредитации за попытки получить чувствительную экономическую информацию и должен покинуть Россию в ближайшие две недели.