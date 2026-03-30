Эксперт объяснил, как украинские дроны могли упасть в Финляндии

Эксперт Джерелиевский: Упавшие в Финляндии украинские БПЛА могли быть запущены из Балтийского моря

Tекст: Анастасия Куликова

«Страны НАТО в 2025 году после серии инцидентов с неопознанными дронами над Европой обсуждали, что делать с такими аппаратами. Решение было однозначным – сбивать. Сейчас объяснения Хельсинки, почему финские военные не стали открывать огонь по дронам, выглядят неубедительно и скорее похожи на попытку продемонстрировать свою непричастность», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Но я думаю, что власти Финляндии знали, кому принадлежали БПЛА и куда они летели», – добавил собеседник. Он допустил, что пуски осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря – «с какого-нибудь сухогруза под чужим флагом» – и финское руководство предоставило свое воздушное пространство.

Аналитик на этом фоне упомянул опыт Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония открыли свое небо для атак на Россию. «Учитывая русофобскую, антироссийскую направленность финского президента, вполне вероятно, что финны могли последовать их примеру», – рассуждает Джерелиевский.

Он счел сомнительной версию, что БПЛА просто сбились с курса. «Я склоняюсь к тому, что беспилотники были запущены с территории Финляндии. Поскольку аппараты летят на сверхмалой высоте, они могли столкнуться с препятствием: скажем, высоким деревом, опорой электропередач или трубой электростанции, как это было в Эстонии – что и привело к падению», – уточнил эксперт.

Ранее власти Финляндии объяснили, что не сбили украинские дроны в районе Коуволы, так как те не представляли непосредственной опасности. Как заявил генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен, один из БПЛА был идентифицирован истребителем, однако решение о применении огня не принималось, в том числе во избежание сопутствующего ущерба.

«Беспилотники проникли на территорию Финляндии. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Органы безопасности отреагировали на инцидент незамедлительно. Расследование событий продолжается, дополнительная информация будет предоставлена по мере ее подтверждения», – отчитался финский министр обороны Антти Хаккянен.

Напомним, 29 марта два беспилотника упали в районе Коуволы, еще один – на лед в море неподалеку от города Эспоо. Позднее военные уточнили, что один из аппаратов был идентифицирован как украинский AN196. Премьер-министр республики Петтери Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело». По его словам, БПЛА не были сбиты – они упали самостоятельно.

Финские власти предупредили, что активность дронов в окрестностях страны, скорее всего, продолжится, передает Bloomberg.

