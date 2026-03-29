В дагестанском Буйнакске ввели режим ЧС из-за угрозы оползней
В Буйнакске с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайной ситуации из-за повышенной угрозы оползней, вызванной сложными погодными условиями, людей эвакуируют.
В дагестанском Буйнакске объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы оползней, передает РИА «Новости». Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба в городской администрации и начинает действовать с 29 марта.
В мэрии отметили, что введение режима ЧС позволит мобилизовать все необходимые силы и ресурсы для предотвращения последствий возможных оползней и обеспечить безопасность населения. Ситуация находится под контролем местных и республиканских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане эвакуировали более 3 тыс. 300 человек из-за паводка. Среди эвакуированных оказались 1 тыс. 33 ребенка.
В Хасавюртовском районе Дагестана после мощных ливней ввели режим чрезвычайной ситуации.
Власти Дагестана приняли решение о введении режима повышенной готовности на всей территории республики из-за массовых подтоплений и последствий непогоды.
Глава Дагестана Сергей Меликов в видеообращении сообщил о превышении объёма осадков в некоторых районах до 50 мм, соответствующем антирекордам за многие годы.