  Иран уничтожил заправщик на американской базе в Саудовской Аравии
    Месяц войны показал военные ошибки США, Израиля и Ирана
    Эксперт объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас
    Мерц высмеял Францию после заявления об Ормузском проливе
    Сальдо сообщил об изменении характера боев на линии фронта в Херсонской области
    ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе, агент подорван украинским куратором
    Израиль и США нанесли третий удар по территории АЭС «Бушер» в Иране
    Глава армии Уганды пообещал за две недели захватить Тегеран
    Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по целям в Израиле
    Истребитель США аварийно сел в Саудовской Аравии после повреждений
    Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    0 комментариев
    Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    8 комментариев
    28 марта 2026, 12:21 • Новости дня

    ФСБ задержала замглавы Челябинска

    В Челябинске задержали замглавы города Астахова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы администрации Челябинска Александр Астахов задержан сотрудниками УФСБ, пока мотивы задержания не раскрываются.

    Сотрудники УФСБ задержали заместителя главы Челябинска Александра Астахова. Информацию об этом РИА «Новости» подтвердили в правоохранительных органах региона.

    Собеседник агентства заявил: «Астахов задержан УФСБ». Подробности задержания и причины, по которым был задержан чиновник, пока не раскрываются. Официальных комментариев от администрации Челябинска и региона на данный момент не поступало.

    Ранее в Челябинске арестовали начальника исправительной колонии № 11 по подозрению в коррупции. До этого Следственный комитет задержал и предъявил обвинение во взятке замгубернатора Челябинской области Андрею Фалейчику за аренду лагеря «Юность» в 2021–2023 годах.

    А перед Новым годом сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замначальника управления собственной безопасности главного управления МВД по Челябинской области Максима Блинникова по подозрению в получении взяток.


    27 марта 2026, 20:34 • Новости дня
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские националисты признали начало боев за Славянск и Краматорск, сообщили в российских силовых структурах.

    «Украинские националисты признают, что начались бои за Славянск и Краматорск», – приводит ТАСС слова источника.

    Он подчеркнул, что на территории, подконтрольной ВСУ, среди мирных жителей преобладает недовольство из-за присутствия украинских военных.

    По словам собеседника, украинские солдаты регулярно грабят не только покинутые квартиры, но и дома, где продолжают жить местные жители.

    Ранее в силовых структурах сообщили, что из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся.

    Комментарии (8)
    27 марта 2026, 16:34 • Новости дня
    Украина атаковала Донецк турбореактивными дронами
    @ Александр Кравченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Донецк подвергся атаке турбореактивных беспилотников с Украины, сообщил штаб обороны Донецкой народной республики.

    «Донецк под атакой турбореактивных дронов противника», – сообщил штаб в Telegram-канале. Силы противовоздушной обороны уже работают над подавлением беспилотников.

    В марте ВСУ впервые использовали американский ударный дрон Hornet при атаке на Донецк. В понедельник ФСБ уничтожила рой украинских дронов над Донецком.

    Комментарии (13)
    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытания применения ударных дронов «роевым методом» успешно завершились в России.

    В Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что три ударных беспилотника самостоятельно обнаружили, идентифицировали и условно поразили боевую бронемашину, передает ТАСС. Испытания прошли на одном из военных полигонов при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

    «В России в рамках оперативных работ, выполняемых Центром специальных проектов ФПИ при поддержке Минпромторга России, провели испытания роя дронов – три ударных беспилотника, способных нести боевую часть массой до трех кг, автономно нашли и идентифицировали условную цель (боевая бронированная машина) на полигоне и выполнили условное поражение», – сказали в пресс-службе ФПИ.

    Ранее новейшие дроны с машинным зрением начали тестировать в зоне СВО.

    Комментарии (8)
    27 марта 2026, 23:26 • Новости дня
    Тимур Иванов заключил досудебное соглашение со следствием

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший замминистра обороны Тимур Иванов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве ради изменения квалификации вмененных ему преступлений по второму уголовному делу.

    Иванов вместе с защитой завершил ознакомление с материалами второго уголовного дела, где фигурируют обвинения по трем эпизодам получения взяток в особо крупном размере, отмывании денег и незаконном хранении оружия. Дело в ближайшее время будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает ТАСС.

    Иванов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве. В обмен на это квалификация его действий будет изменена со взяточничества и отмывания средств на злоупотребление должностными полномочиями, предусмотренное статьей 285 УК.

    В рамках соглашения Иванов обязался предоставить следователям информацию о других должностных лицах, причастных к преступлениям, и об их незаконно нажитом имуществе. Ожидается, что это позволит вернуть в бюджет России имущество коррупционеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иванов занимал пост замминистра обороны с мая 2016 года и был уволен в июне 2024 года. В июле 2025 года его уже приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод средств из банка. По текущему делу Иванов вины не признает.

    Комментарии (10)
    27 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Минобороны Индии заключило с Россией контракт на поставку ЗРК «Тунгуска»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Индии приобрело у России зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска» на сумму более 4,45 млрд рупий для усиления ПВО страны.

    Как передает РИА «Новости», контракт между Индией и российским АО «Рособоронэкспорт» был подписан в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха. Соглашение предусматривает закупку современных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», стоимость которых превышает 47 млн долларов.

    В индийском оборонном ведомстве заявили: «Контракт на закупку зенитных ракетных комплексов «Тунгуска» для индийской армии на сумму 4,45 млрд рупий был подписан с российским АО «Рособоронэкспорт» в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха».

    Отмечается, что эти комплексы повысят многоуровневую систему противовоздушной обороны Индии, усилив защиту от беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

    В ведомстве добавили, что новая сделка укрепляет стратегическое оборонное партнерство между Индией и Россией. Сам комплекс «Тунгуска» был разработан в СССР и предназначен для защиты войск и объектов от воздушных атак, способен противостоять вертолетам огневой поддержки и сопровождать танки в боевых порядках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России в 2025 году.

    Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

    Комментарии (9)
    27 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Минюст внес в реестр иноагентов получившего «Оскар» режиссера Таланкина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило режиссера-документалиста, обладателя премии «Оскар» Павла Таланкина в реестр иностранных агентов.

    Соответствующее решение было принято 27 марта 2026 года, сообщается на сайте ведомства.

    В сообщении министерства говорится, что Таланкин принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, которые предоставлялись иностранными агентами и зарубежными СМИ. Кроме того, он сотрудничал при создании и распространении материалов и сообщений организаций, признанных иноагентами или нежелательными на территории России.

    Минюст подчеркивает, что режиссер выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей и их политике. Ведомство также отмечает, что Таланкин в настоящее время проживает за границей.

    В список иноагентов также внесены журналист и общественный деятель Марина Скорикова, бизнесмен Виталий Гинзбург и проект «Христиане против войны».

    Ранее Челябинский суд запретил фильм Таланкина «Господин Никто против Путина».

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    В Нижегородской области застрелили в собственном доме экс-депутата

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Шахунья обнаружили тело предпринимателя и бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова с огнестрельными ранениями, СК начал расследование по статье об убийстве.

    Предпринимателя застрелили в его доме на улице Комсомольской в городе Шахунья Нижегородской области. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство, передает РИА «Новости». В сообщении ведомства отмечается, что тело 60-летнего местного предпринимателя с признаками насильственной смерти было найдено в доме.

    СК также сообщил, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится тщательный осмотр, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и устанавливаются причастные к преступлению лица.

    Правоохранительные органы уточняют, что погибшим является известный в городе предприниматель и бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов.

    В 2024 году был убит его сын Али. По делу об убийстве сына один обвиняемый задержан, его дело рассматривается в суде, второй подозреваемый объявлен в розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный попытался застрелить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева в жилом доме Москвы.

    Комментарии (2)
    27 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России к восстановлению отношений с Европой

    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.

    «Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин также подчеркнул, что Россия готова вернуться к диалогу с европейскими государствами.

    «И еще раз хочу подчеркнуть: мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений» – подчеркнул глава государства.

    На прошлой неделе Путин провел совещание с членами Совбеза по вопросам развития МВД.

    Комментарии (20)
    27 марта 2026, 20:25 • Новости дня
    Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о полном запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года.

    Такое решение было принято по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, передает ТАСС.

    «По итогам совещания Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года», – сообщили в правительстве.

    Эта мера необходима для стабилизации цен и обеспечения приоритетного обеспечения внутреннего рынка топливом. Особое внимание на совещании было уделено выполнению поручения президента России – не допускать роста цен на топливо внутри страны выше запланированных прогнозов.

    Ранее в СМИ появилась информация, что в России обсуждают возможный запрет экспорта бензина. ФАС заявляла о наличии достаточных запасов топлива для внутреннего рынка, включая проведение посевной кампании.

    Комментарии (15)
    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений.

    27 марта в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца президент выступил на торжественном вечере, посвящённом 10-летию Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль слова главы государства.

    Ранее в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии Путин отметил героизм бойцов Росгвардии, проявленный в ходе СВО.

    Комментарии (8)
    27 марта 2026, 20:57 • Новости дня
    Аракчи назвал страны, для которых открыт Ормузский пролив

    @ nasa.gov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с Соединенными Штатами и Израилем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По словам Аракчи, движение судов через этот стратегический водный путь осуществляется при согласовании с компетентными органами Ирана, передает РИА «Новости». Аракчи подчеркнул, что пролив закрыт для судов США, Израиля и тех государств, которые, по мнению Тегерана, участвуют в военной агрессии против Ирана.

    Лавров в ходе разговора выразил готовность России продолжать взаимодействие с Ираном с целью деэскалации напряженности и улучшения ситуации в сфере безопасности и стабильности в регионе.

    В пятницу Иран не пустил три контейнеровоза через Ормузский пролив. Ранее Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Чехии в Москве Даниэл Коштовал был вызван в Министерство иностранных дел России из-за нападения на Российский центр науки и культуры в Праге.

    Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, дипломату был выражен решительный протест в связи с инцидентом, произошедшим вечером 26 марта, сообщается на сайте ведомства.

    Нападение на «Русский дом» в Праге было совершено с применением бутылок с зажигательной смесью. МИД России выразил глубокую обеспокоенность случившимся.

    Напомним, неизвестные забросали «Русский дом» в Праге «коктейлями Молотова». МИД Чехии осудил случившееся.

    Комментарии (6)
    27 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главнокомандующему войсками Росгвардии и директору ведомства Виктору Золотову на торжественной церемонии.

    Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце и было приурочено к десятилетию Росгвардии, передает ТАСС.

    Штандарт является особым почетным персонифицированным знаком различия. Он символизирует служебный долг и личную ответственность руководителя ведомства за руководство войсками национальной гвардии.

    Штандарт выполнен в форме квадратного полотнища бордового цвета – это ведомственный цвет войск правопорядка. По углам и краям размещены ленты цветов государственного флага России, а в центре находится золотое изображение эмблемы Росгвардии.

    На древке штандарта закреплена металлическая скоба золотистого цвета, где гравируются инициалы директора и даты его пребывания в должности. Сам штандарт остается у главы ведомства, а скоба с данными предыдущих руководителей сохраняется на древке, обеспечивая преемственность руководства.

    Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 15:56 • Новости дня
    В Подмосковье загорелись склады научно-технического испытательного центра

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На складах научно-технического испытательного центра в Дубне вспыхнул пожар, к тушению которого привлекли местные и федеральные экстренные службы, сообщает ГКУ «Мособлпожспас».

    Склады научно-технического испытательного центра загорелись в Дубне, сообщает ГКУ «Мособлпожспас». На место происшествия прибыли сотрудники 215-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас», а также специалисты федерального ведомства.

    Информация о пострадавших и причинах пожара пока не приводится. Ликвидация возгорания продолжается, ситуация находится под контролем экстренных служб.

    Ранее в Солнечногорске в Подмосковье произошел крупный пожар на строительном рынке, площадь которого составила 1,8 тыс. кв. метров.

    До этого в деревне Духанино Московской области пожар на предприятии по производству пластика удалось потушить только через сутки после его начала. В тот же день в Горках Ленинских случилось возгорание в конюшне на площади 4520 кв. метров, животных внутри не нашли.


    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 15:40 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Ссылки на украинские события в контексте ухудшения отношений России с Западом не являются обоснованными, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.

    «Ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований, потому что сам кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущих европейских стран», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что отношения России со странами Европы переживают кризис, и ответственность за это не лежит на Москве.

    Комментарии (0)
    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов.

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Месяц войны показал военные ошибки США, Израиля и Ирана

    Ровно месяц длится совместная военная операция США и Израиля против Ирана. В результате ударов ликвидировано высшее руководство Исламской республики и нанесен серьезнейший урон ее военной инфраструктуре. Но добиться капитуляции Тегерана так и не удалось. Почему конфликт развивается по непредсказуемому для США сценарию и ждать ли эскалации качественно иного уровня? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации