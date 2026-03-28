ФСБ задержала замглавы Челябинска

В Челябинске задержали замглавы города Астахова
Заместитель главы администрации Челябинска Александр Астахов задержан сотрудниками УФСБ, пока мотивы задержания не раскрываются.
Сотрудники УФСБ задержали заместителя главы Челябинска Александра Астахова. Информацию об этом РИА «Новости» подтвердили в правоохранительных органах региона.
Собеседник агентства заявил: «Астахов задержан УФСБ». Подробности задержания и причины, по которым был задержан чиновник, пока не раскрываются. Официальных комментариев от администрации Челябинска и региона на данный момент не поступало.
Ранее в Челябинске арестовали начальника исправительной колонии № 11 по подозрению в коррупции. До этого Следственный комитет задержал и предъявил обвинение во взятке замгубернатора Челябинской области Андрею Фалейчику за аренду лагеря «Юность» в 2021–2023 годах.
А перед Новым годом сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего замначальника управления собственной безопасности главного управления МВД по Челябинской области Максима Блинникова по подозрению в получении взяток.