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Чернышенко заявил о снижении нагрузки на учителей
Учителям в России упростят работу за счет сокращения обязательных документов для вузовских преподавателей до пяти, а для преподавателей колледжей – до четырех, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума.
По его словам, Рособрнадзор и Минпросвещения России провели масштабную работу по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. Чернышенко подчеркнул, что в вузах теперь преподавателям потребуется предоставлять не более пяти обязательных документов, а в системе среднего профессионального образования – не более четырех, передает РИА «Новости».
Вице-премьер добавил, что ранее учителя сталкивались с избыточной бюрократизацией из-за большого количества дублирующих запросов от ведомств. Теперь, по его словам, в этом вопросе удалось навести порядок.
В феврале секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев инициировал широкое обсуждение Стратегии развития образования. Она затронет изменения в учебном процессе, пересмотр размера оплаты и условий работы учителей, а также введет систему эффективности учебных заведений.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов отметил, что учителей в школах перегружают составлением отчетов для статистики, из-за чего страдает образовательный процесс.