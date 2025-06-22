Чернышенко заявил о снижении нагрузки на учителей

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, Рособрнадзор и Минпросвещения России провели масштабную работу по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. Чернышенко подчеркнул, что в вузах теперь преподавателям потребуется предоставлять не более пяти обязательных документов, а в системе среднего профессионального образования – не более четырех, передает РИА «Новости».

Вице-премьер добавил, что ранее учителя сталкивались с избыточной бюрократизацией из-за большого количества дублирующих запросов от ведомств. Теперь, по его словам, в этом вопросе удалось навести порядок.

В феврале секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев инициировал широкое обсуждение Стратегии развития образования. Она затронет изменения в учебном процессе, пересмотр размера оплаты и условий работы учителей, а также введет систему эффективности учебных заведений.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов отметил, что учителей в школах перегружают составлением отчетов для статистики, из-за чего страдает образовательный процесс.