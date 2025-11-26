Путин пригласил Жапарова в Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России выразил признательность своему киргизскому коллеге за организацию неформальной встречи в Бишкеке и отметил, что вечер позволил обсудить широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что переговоры, прошедшие на следующий день, отличались результативностью и конструктивностью. В частности, лидеры подробно рассмотрели повестку дня сотрудничества между Россией и Киргизией, а также затронули актуальные региональные вопросы.

По итогам визита стороны выступили с совместным заявлением о переходе двусторонних связей на новый уровень углубленного стратегического партнерства и союзничества. Как заявил президент России, достигнутое согласие полностью отражает дух добрососедских и дружественных отношений между двумя государствами.

В документе по итогам переговоров содержится приглашение Жапарову посетить Россию с ответным государственным визитом. Сроки поездки, как отмечено в заявлении, будут согласованы по дипломатическим каналам. Путин поблагодарил киргизскую сторону за теплый прием и проявленное гостеприимство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Киргизии подписали совместное заявление о развитии союзничества. Россия обеспечивает Киргизию топливом на льготных условиях. Сейчас в Киргизии работают 1 тыс. 800 российских компаний, что в три раза больше, чем несколько лет назад.