Число российских компаний в Киргизии выросло в три раза

Жапаров сообщил о трехкратном росте числа российских компаний в Киргизии

Tекст: Вера Басилая

Жапаров сообщил, что количество российских компаний, работающих в Киргизии, за последние годы увеличилось втрое и к 2025 году достигло 1800, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия остается для Киргизии одним из крупнейших торгово-экономических партнеров.

Президент России добавил, что первые три из девяти совместных российских школ с обучением на русском языке в Киргизии планируют открыть к первому сентября 2027 года. По словам Владимира Путина, старт крупному образовательному проекту был дан в 2023 году.

«В рамках программы «Российский учитель за рубежом» в 42 киргизских школах сейчас работают 157 российских преподавателей», – заявил президент России.

В марте 2023 года между странами было подписано соглашение о строительстве за счет России девяти школ – по одной в Бишкеке, Оше и во всех семи областях страны. Запланировано, что каждая школа будет рассчитана на 1224 учеников, оборудована двумя спортивными залами и двумя бассейнами. Выпускники смогут получить аттестаты российского и киргизского образцов, а обучение будет идти по национальным образовательным стандартам обеих стран.

На сегодняшний день в Киргизии примерно 2,5 тыс. школ, и порядка 10% из них ведут преподавание на русском языке. Русский язык сохраняет свой официальный статус и присутствие в системе образования республики наряду с киргизским.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Киргизию за особый статус русского языка.

Во вторник Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Киргизию.

Путин на «Аурусе» в сопровождении кавалерии прибыл в резиденцию «Ынтымак ордо» на встречу с Жапаровым.

Переговоры между Владимиром Путиным и президентом Киргизии Садыром Жапаровым начались в зале «Чеч добот» в резиденции «Ынтымак ордо».